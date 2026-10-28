В Иране мэр города погиб в результате вооруженного нападения

Мэр города Джунган в иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария Исмаил Ислами Бобохайдари погиб в результате вооруженного нападения. Инцидент произошел утром 28 октября 2026 года. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на данные заместителя губернатора провинции Абдолали Аржанга.

Сообщается, что мэр города скончался от огнестрельного ранения. По словам заместителя губернатора провинции, предварительные данные указывают на то, что инцидент не связан с угрозой безопасности.

На данный момент официальной информации об обстоятельствах нападения, его причинах, а также о личности подозреваемого или подозреваемых не поступало. Местные правоохранительные органы проводят расследование по факту случившегося.