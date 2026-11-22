Вышел первый полноценный трейлер мультфильма «Ледниковый период 6» (видео)
Компания Disney представила первый полноценный трейлер шестой части популярной анимационной франшизы «Ледниковый период» — «Ледниковый период 6: Точка кипения» (Ice Age: Boiling Point). Выход нового фильма вызывает большой интерес среди поклонников анимационной серии.
Этот проект является первой новой частью, созданной в рамках основной франшизы после того, как компания Disney приобрела студию 20th Century Fox. Напомним, что в 2022 году были выпущены полнометражный мультфильм «Ледниковый период: Приключения Бака» и короткометражный анимационный сериал «Ледниковый период: Истории Скрата».
В новом мультфильме зрители вновь встретятся с любимыми героями — мамонтом Мэнни, ленивцем Сидом и саблезубым тигром Диего. Примечательно, что актеры, озвучивавшие их в предыдущих частях, возвращаются к своим ролям:
- Рэй Романо — мамонт Мэнни;
- Джон Легуизамо — ленивец Сид;
- Денис Лири — тигр Диего.
Премьера фильма «Ледниковый период 6: Точка кипения» в кинотеатрах США запланирована на 5 февраля 2027 года.
Для справки, предыдущая основная часть франшизы — «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» — вышла на экраны в 2016 году. Спустя более десяти лет знаменитые герои готовятся вернуться на большой экран.
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