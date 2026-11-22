Драматичная ничья: «Арсенал» упустил победу в выездном матче против «Ньюкасла»
В 11-м туре Английской Премьер-лиги лидер турнира «Арсенал» на выезде встретился с «Ньюкаслом». В напряженном и динамичном матче на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 2:2 была зафиксирована боевая ничья.
Счет в матче открыли гости: на 33-й минуте Эзе вывел «Арсенал» вперед. В начале второго тайма хозяева дважды поразили ворота соперника — на 49-й минуте Барнс восстановил равновесие, а на 62-й минуте Тиау вывел «Ньюкасл» вперед. На 78-й минуте гол Мадуэкеустановил окончательный ничейный результат.
Травма Давида Райи и турнирная таблица
По ходу встречи голкипер лондонцев Давид Райя получил травму руки и на 70-й минуте был заменен на Аррисабалагу.
После этой ничьей «Арсенал» под руководством Микеля Артеты набрал 28 очков и сохранил лидерство в АПЛ, опережая «Брайтон» (22 очка), у которого на одну игру меньше, на 6 очков. «Ньюкасл» же с 13 очками занимает 12-ю строчкутурнирной таблицы.
Показатели
«Ньюкасл»
«Арсенал»
Итоговый счет
2
2
Голы
Барнс (49'), Тиау (62')
Эзе (33'), Мадуэке (78')
Место в таблице / Очки
12-е место (13 очков)
1-е место (28 очков)
Протокол матча и составы
АПЛ. 11-й тур. «Ньюкасл» — «Арсенал» 2:2. 21 ноября, «Сент-Джеймс Парк». Голы: Барнс (49), Тиау (62) — Эзе (33), Мадуэке (78).
«Ньюкасл»: Горничек, Дедич (Ливраменто, 46), Тиау, Берн, Холл (Ботман, 90+2), Стойр (Рэмзи, 46), Майли, Мерфи (Эланга, 46), Уиллок (Висса, 83), Барнс, Осула.
«Арсенал»: Райя (Аррисабалага, 70), Тимбер, Конса, Габриэл, Калафьори, Гимарайнс (Льюис-Скелли, 70), Райс, Эдегор (Мерино, 90+4), Мадуэке, Эзе (Солис, 70), Хаверц (Гёкереш, 90+4).
Предупреждения: Дедич (23), Райс (56), Барнс (58), Берн (81), Мадуэке (81).
Как вы считаете, как ничья на «Сент-Джеймс Парк» и травма Давида Райи повлияют на дальнейшие игры «Арсенала» в чемпионской гонке? Делитесь своим мнением в комментариях!
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