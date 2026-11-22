В 11-м туре Английской Премьер-лиги лидер турнира «Арсенал» на выезде встретился с «Ньюкаслом». В напряженном и динамичном матче на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 2:2 была зафиксирована боевая ничья.

Счет в матче открыли гости: на 33-й минуте Эзе вывел «Арсенал» вперед. В начале второго тайма хозяева дважды поразили ворота соперника — на 49-й минуте Барнс восстановил равновесие, а на 62-й минуте Тиау вывел «Ньюкасл» вперед. На 78-й минуте гол Мадуэкеустановил окончательный ничейный результат.

Травма Давида Райи и турнирная таблица

По ходу встречи голкипер лондонцев Давид Райя получил травму руки и на 70-й минуте был заменен на Аррисабалагу.

После этой ничьей «Арсенал» под руководством Микеля Артеты набрал 28 очков и сохранил лидерство в АПЛ, опережая «Брайтон» (22 очка), у которого на одну игру меньше, на 6 очков. «Ньюкасл» же с 13 очками занимает 12-ю строчкутурнирной таблицы.