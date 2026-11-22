Узбекский боксер Саят Ильясов получил гражданство Казахстана
Молодой боксер Саят Ильясов, завоевавший международные медали в составе сборной Узбекистана, завершил процесс получения гражданства Казахстана. Указ о предоставлении ему гражданства подписан, соответствующие документы поданы на оформление. Ожидается, что теперь спортсмен получит возможность выступать на международных соревнованиях в составе сборной Казахстана.
Переезд узбекского боксера в Казахстан и его намерение защищать честь новой сборной обсуждались уже несколько месяцев. Из-за процесса оформления гражданства Саят Ильясов некоторое время не мог полноценно присоединиться к боксерской команде Казахстана и даже пропустил чемпионат страны.
Теперь важный этап этого процесса позади. Тренер спортсмена Ердос Джанабергенов сообщил, что указ о предоставлении гражданства Казахстана подписан и документы переданы на оформление. Об этом сообщает издание Спортс.кз со ссылкой на интервью с журналистом Асланом Каженовым.
Президент Казахстана подписал указ о предоставлении гражданства
По словам тренера боксера Ердоса Джанабергенова, после того как глава государства подписал указ о предоставлении гражданства Саяту Ильясову, они обратились в миграционную полицию и подали необходимые документы.
Выражаю благодарность всем ответственным лицам, которые помогли очень быстро и эффективно оформить документы. Думаю, что на примере Саята многие наши сильные соотечественники приедут в Казахстан и будут защищать честь нашей страны, — сказал тренер.
Джанабергенов сообщил, что указ о предоставлении гражданства подписан, а соответствующие документы были поданы на оформление два дня назад. Для получения паспорта спортсмену осталось пройти формальные процедуры, такие как личная подпись и фотографирование.
По плану тренера, Саят Ильясов может получить паспорт гражданина Казахстана до Нового года.
Где сейчас находится Саят Ильясов и к какому соревнованию готовится?
В настоящее время Саят Ильясов проводит сборы со сборной Казахстана на учебно-тренировочной базе «Алма-Тау» в Туркестанской области.
В ближайшие дни в Ташкенте запланировано проведение финального этапа Кубка мира по боксу. Сборная Казахстана также примет участие в этом соревновании. Ильясов сейчас готовится вместе с национальной командой и помогает спортсменам на сборах.
Однако в интервью тренер не дал точной информации о том, будет ли боксер официально выступать на этом соревновании от имени Казахстана.
Почему Саят Ильясов переехал из Узбекистана в Казахстан?
Саят Ильясов считается одним из молодых боксеров, успешно выступавших на ряде международных соревнований в составе сборной Узбекистана.
Его основные спортивные достижения:
2022 год — бронзовая медаль чемпионата Азии среди молодежи;
2023 год — серебряная медаль чемпионата Азии;
2025 год — чемпион Азии среди боксеров до 22 лет;
2025 год — участник чемпионата мира ИБА.
Боксер переехал в Казахстан, который считает своей исторической родиной, в конце января текущего года. Его целью было участие в международных соревнованиях в составе сборной новой страны и защита чести Казахстана.
Однако из-за проблем с оформлением гражданства и паспорта Ильясов некоторое время не имел возможности участвовать в официальных соревнованиях в составе новой сборной. Он даже пропустил чемпионат Казахстана, проходивший в ноябре, из-за ситуации с документами.
Теперь подписание указа о предоставлении гражданства стало важным шагом на пути к началу его карьеры в новой сборной. Ожидается, что после завершения процесса оформления паспорта будут сформированы необходимые правовые основания для его участия в международных соревнованиях от имени Казахстана.
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