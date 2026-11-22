Молодой боксер Саят Ильясов, завоевавший международные медали в составе сборной Узбекистана, завершил процесс получения гражданства Казахстана. Указ о предоставлении ему гражданства подписан, соответствующие документы поданы на оформление. Ожидается, что теперь спортсмен получит возможность выступать на международных соревнованиях в составе сборной Казахстана.

Переезд узбекского боксера в Казахстан и его намерение защищать честь новой сборной обсуждались уже несколько месяцев. Из-за процесса оформления гражданства Саят Ильясов некоторое время не мог полноценно присоединиться к боксерской команде Казахстана и даже пропустил чемпионат страны.

Теперь важный этап этого процесса позади. Тренер спортсмена Ердос Джанабергенов сообщил, что указ о предоставлении гражданства Казахстана подписан и документы переданы на оформление. Об этом сообщает издание Спортс.кз со ссылкой на интервью с журналистом Асланом Каженовым.

Президент Казахстана подписал указ о предоставлении гражданства

По словам тренера боксера Ердоса Джанабергенова, после того как глава государства подписал указ о предоставлении гражданства Саяту Ильясову, они обратились в миграционную полицию и подали необходимые документы.