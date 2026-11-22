Для поклонников знаменитой американской певицы Мэрайи Кэри (Mariah Carey) был представлен еще один уникальный подарок. Новая рождественская кукла Barbie, созданная по образу артистки, поступила в продажу 18 ноября 2026 года.

Это уже вторая праздничная кукла Barbie, посвященная Мэрайе Кэри. Ее дизайн основан на культовом образе певицы с обложки альбома «Merry Christmas», выпущенного в 1994 году.

Кукла представлена в красном бархатном комбинезоне, края которого украшены белой меховой оторочкой. Образ дополняют черные сапоги, фирменное кольцо певицы в форме бабочки, а также микрофон с инициалами «MC».

Стоимость новой куклы Barbie установлена на уровне 80 долларов.

Напомним, что первая кукла Barbie, посвященная Мэрайе Кэри, была представлена в 2023 году. Она вызвала большой интерес у фанатов, и первая партия была распродана всего за 24 часа.

Новая кукла вновь воплотила знаменитый рождественский образ певицы в качестве коллекционного предмета.