Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилди

·0·Техно
Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилди

Моторола компанияси ўзининг янги флагмани — Edge 70 Pro+ смартфонини расман намойиш этди. Ушбу қурилма Edge 70 Pro моделининг такомиллаштирилган талқини бўлиб, перископик камера модули, сиmsиз қувватлаш технологияси ва янгиланган аппарат платформаси билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфоннинг асосий ўзига хослиги унинг тўртта 50 мегапикселли датчикдан иборат камера тизимидир. Асосий модул оптик стабилизацияга эга Sony ЛЙTIA 710 сенсорига асосланган. Перископик модул эса 3,5 карра оптик ва 50 карра гибрид яқинлаштириш (зоом) имкониятини тақдим этади. Шунингдек, тизим макро-съъёмка функциясига эга ўта кенг бурчакли камера ва 50 MP олд камера билан тўлдирилган.

Қурилма MediaTek Dimensity 8500 Эхтреме чипсети ёрдамида ишлайди ва 6,8 дюймли, 144 Гс частотали АМОЛEД дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг энг юқори ёрқинлиги 5200 нитга етади. Смартфон 4К форматида сониясига 60 кадр тезликда видео ёзишни ва тасвирларни сунъий интеллект ёрдамида қайта ишлашни қўллаб-қувватлайди.

Автономлик учун 6500 мА·соат сиғимли аккумулятор масъул бўлиб, у 90 В симли, 15 В сиmsиз ва тескари қувватлаш имкониятига эга. Моторола Edge 70 Pro+ корпуси IP68/IP69 ҳамда МИЛ-СТД-810Ҳ ҳарбий стандарти бўйича ҳимояланган. Қурилма Android 16 операцион тизими ва Ҳелло УИ интерфейси бошқарувида ишлайди.

МоторолаСмартфонТехнологияAndroid 16Dimensity 8500
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23Elon Muskнинг Grok Буилд воситаси битта сўров билан пойга ўйинини яратдиБугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилди – Zamin.uz, 04.06.2026