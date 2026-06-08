Антонио Рюдигер Реал Мадрид билан шартномасини узайтирмоқда

·0·Спорт
Антонио Рюдигер Реал Мадрид билан шартномасини узайтирмоқда

Германиялик ҳимоячи Антонио Рюдигер атрофидаги танқидларга қарамай, Реал Мадрид билан ҳамкорликни давом эттиришга яқин турибди. Футболчи ижтимоий тармоқларда клуб президенти Флорентино Перез билан тушган суратини улашиб, янги келишув имзоланганига ишора қилди. Амалдаги шартномаси якунига етаётган 33 ёшли марказий ҳимоячи яна бир мавсум Мадридда қолиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клубда катта ўзгаришлар давом этмоқда. Хабарларга кўра, Реал Мадрид таркибни кучайтириш мақсадида Ливерпул ҳимоячиси Ибраҳима Конате ва Интер аъзоси Дензел Думфриес трансфери устида ишламоқда. Шунингдек, мураббийлик курсисига Жозе Моуринью қайтиши ҳақидаги гап-сўзлар ҳам жамоа атрофидаги муҳитни қиздирмоқда.

Антонио Рюдигернинг ўйин услуби ва майдондаги хатти-ҳаракатлари Германияда кескин танқид қилинаётган бир пайтда, собиқ футболчи Жермаине Жонес унинг ҳимоясига чиқди. Жонеснинг таъкидлашича, Рюдигер каби характерга эга ўйинчилар ҳам жамоа, ҳам терма жамоа учун жуда муҳим ҳисобланади.

"Лотар Маттеусни ҳурмат қиламан, лекин Рюдигер масаласида унга қўшилмайман. Антонио — Реал Мадрид ва терма жамоанинг таянчи. Уни фақат айрим вазиятлар орқали баҳолаш нотўғри", — дея таъкидлади Жонес. Унинг фикрича, ҳимоячининг агрессив ўйин услуби кўпинча нотўғри талқин қилинади.

Реал МадридАнтонио РюдигерТрансферларЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиАлйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиБугун, 15:52Роберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаРоберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаБугун, 15:37Реал Мадрид афсонаси Жозе Моуринью мураббийлар штабига қўшилмоқдаРеал Мадрид афсонаси Жозе Моуринью мураббийлар штабига қўшилмоқдаБугун, 15:35Де ла Фуенте Гави ва Родри ўртасидаги тўқнашувга муносабат билдирдиДе ла Фуенте Гави ва Родри ўртасидаги тўқнашувга муносабат билдирдиБугун, 15:16Реал Мадрид Барселонани унвонларидан маҳрум қилишни талаб қилмоқдаРеал Мадрид Барселонани унвонларидан маҳрум қилишни талаб қилмоқдаБугун, 15:16Куман Нидерландия ва Ўзбекистоннинг ноодатий ўйинлари сирини очди...Куман Нидерландия ва Ўзбекистоннинг ноодатий ўйинлари сирини очди...Бугун, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)