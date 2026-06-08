Куман Нидерландия ва Ўзбекистоннинг ноодатий ўйинлари сирини очди...

·68·Спорт
Куман Нидерландия ва Ўзбекистоннинг ноодатий ўйинлари сирини очди...

Аввалроқ хабар берганимиздек, бугун тунда футбол ишқибозлари кутилмаган ва тарихий воқеликка гувоҳ бўлишади — Ўзбекистон миллий терма жамоаси Европа гранди Нидерландияга қарши бир кунда икки маротаба майдонга тушади. Лолалар юрти бош мураббийи Роналд Куман ушбу кутилмаган қарорнинг асл сабаблари ва учрашувлар қайси форматда ўтишига тўхталиб, мазкур сирли режанинг тафсилотлари билан ўртоқлашди.

Тажрибали мутахассиснинг сўзларига кўра, ушбу икки баҳс мутлақо икки хил мақсад ва форматда ташкил этилади. Дастлабки тўқнашув расмий ўртоқлик мақомига эга бўлиб, анъанавий тарзда 45 дақиқадан иборат иккита тўлиқ бўлим сифатида кечади. Мазкур баҳс якунланиши билан дарҳол иккинчи — норасмий ва ёпиқ характердаги ўйинга старт берилади. Бу баҳс эса бироз қисқартирилган, яъни 35 дақиқалик икки тайм форматида ўтказилиши белгиланган.

Роналд Куман бундай юришни амалга оширишидан мақсад терма жамоа ихтиёридаги барча футболчиларнинг имкониятларини синовдан ўтказиш эканлигини яшириб ўтирмади. «Биз йиғинга чақирилган ҳар бир ўйинчига майдонда етарлича вақт тақдим этмоқчимиз. Шу сабабли илк баҳсда асосан бошланғич таркиб аъзолари ҳаракат қилса, иккинчи ўйинда заҳирада қолаётган ва ўйин амалиётига муҳтож бўлган футболчиларга имконият берилади», дея таъкидлади нидерландияликлар устози.

Эътиборли жиҳати шундаки, Нидерландия ва Ўзбекистон миллий терма жамоалари ўз тарихида ҳали бирор марта ҳам ўзаро куч синашмаган ва бугунги баҳс улар учун илк тарихий тўқнашув бўлади. Мазкур қарама-қаршилик стадионда ёпиқ эшиклар ортида, яъни томошабинларсиз ўтказилса-да, биринчи расмий учрашув телевидение ва онлайн тарзда жонли эфирда намойиш этилади. Ушбу ҳаяжонли баҳс Тошкент вақти билан соат 23:45 да бошланади. Заҳира вакиллари учун мўлжалланган иккинчи ўйин эса трансляция қилинмайди.

Ушбу ўйинлар ҳар икки жамоа учун ҳам яқинлашиб келаётган океан ортидаги нуфузли мусобақа олдидан сўнгги йирик имтиҳон вазифасини ўтайди. Маълумки, АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қиладиган ҳамда тарихда илк бор 48 та терма жамоани бағрига олувчи Жаҳон чемпионати жорий йилнинг 11 июнь куни бошланиб, 19 июлга қадар давом этади. Ушбу улуғвор турнирда дебют қилаётган Фабио Каннаваро шогирдлари гуруҳ босқичида жиддий рақибларга қарши саф тортишади. Вакилларимиз илк учрашувни 18 июнь куни Тошкент вақти билан соат 07:00 да Колумбияга қарши ўтказишса, 23 июнь куни соат 22:00 да Португалия, 28 июнь тунги соат 04:30 да эса Конго ДР терма жамоаси билан куч синашадилар. Тарихий баҳсларда ҳамюртларимизга улкан зафарлар тилаймиз!

Нидерландияга қарши кечадиган тарихий ўйинларнинг натижалари, баҳсдан кейинги қизғин муҳокамалар ва миллий терма жамоамизнинг ЖЧ-2026 га кўраётган сўнгги тайёргарлик кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Роналд КуманНидерландияЎзбекистонТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиАлйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиБугун, 15:52Роберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаРоберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаБугун, 15:37Реал Мадрид афсонаси Жозе Моуринью мураббийлар штабига қўшилмоқдаРеал Мадрид афсонаси Жозе Моуринью мураббийлар штабига қўшилмоқдаБугун, 15:35Де ла Фуенте Гави ва Родри ўртасидаги тўқнашувга муносабат билдирдиДе ла Фуенте Гави ва Родри ўртасидаги тўқнашувга муносабат билдирдиБугун, 15:16Реал Мадрид Барселонани унвонларидан маҳрум қилишни талаб қилмоқдаРеал Мадрид Барселонани унвонларидан маҳрум қилишни талаб қилмоқдаБугун, 15:16Мбаппе Жаҳон чемпионати-2026 тўпурарлигини кимга раво кўрди?Мбаппе Жаҳон чемпионати-2026 тўпурарлигини кимга раво кўрди?Бугун, 15:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)