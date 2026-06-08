Куман Нидерландия ва Ўзбекистоннинг ноодатий ўйинлари сирини очди...
Аввалроқ хабар берганимиздек, бугун тунда футбол ишқибозлари кутилмаган ва тарихий воқеликка гувоҳ бўлишади — Ўзбекистон миллий терма жамоаси Европа гранди Нидерландияга қарши бир кунда икки маротаба майдонга тушади. Лолалар юрти бош мураббийи Роналд Куман ушбу кутилмаган қарорнинг асл сабаблари ва учрашувлар қайси форматда ўтишига тўхталиб, мазкур сирли режанинг тафсилотлари билан ўртоқлашди.
Тажрибали мутахассиснинг сўзларига кўра, ушбу икки баҳс мутлақо икки хил мақсад ва форматда ташкил этилади. Дастлабки тўқнашув расмий ўртоқлик мақомига эга бўлиб, анъанавий тарзда 45 дақиқадан иборат иккита тўлиқ бўлим сифатида кечади. Мазкур баҳс якунланиши билан дарҳол иккинчи — норасмий ва ёпиқ характердаги ўйинга старт берилади. Бу баҳс эса бироз қисқартирилган, яъни 35 дақиқалик икки тайм форматида ўтказилиши белгиланган.
Роналд Куман бундай юришни амалга оширишидан мақсад терма жамоа ихтиёридаги барча футболчиларнинг имкониятларини синовдан ўтказиш эканлигини яшириб ўтирмади. «Биз йиғинга чақирилган ҳар бир ўйинчига майдонда етарлича вақт тақдим этмоқчимиз. Шу сабабли илк баҳсда асосан бошланғич таркиб аъзолари ҳаракат қилса, иккинчи ўйинда заҳирада қолаётган ва ўйин амалиётига муҳтож бўлган футболчиларга имконият берилади», дея таъкидлади нидерландияликлар устози.
Эътиборли жиҳати шундаки, Нидерландия ва Ўзбекистон миллий терма жамоалари ўз тарихида ҳали бирор марта ҳам ўзаро куч синашмаган ва бугунги баҳс улар учун илк тарихий тўқнашув бўлади. Мазкур қарама-қаршилик стадионда ёпиқ эшиклар ортида, яъни томошабинларсиз ўтказилса-да, биринчи расмий учрашув телевидение ва онлайн тарзда жонли эфирда намойиш этилади. Ушбу ҳаяжонли баҳс Тошкент вақти билан соат 23:45 да бошланади. Заҳира вакиллари учун мўлжалланган иккинчи ўйин эса трансляция қилинмайди.
Ушбу ўйинлар ҳар икки жамоа учун ҳам яқинлашиб келаётган океан ортидаги нуфузли мусобақа олдидан сўнгги йирик имтиҳон вазифасини ўтайди. Маълумки, АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қиладиган ҳамда тарихда илк бор 48 та терма жамоани бағрига олувчи Жаҳон чемпионати жорий йилнинг 11 июнь куни бошланиб, 19 июлга қадар давом этади. Ушбу улуғвор турнирда дебют қилаётган Фабио Каннаваро шогирдлари гуруҳ босқичида жиддий рақибларга қарши саф тортишади. Вакилларимиз илк учрашувни 18 июнь куни Тошкент вақти билан соат 07:00 да Колумбияга қарши ўтказишса, 23 июнь куни соат 22:00 да Португалия, 28 июнь тунги соат 04:30 да эса Конго ДР терма жамоаси билан куч синашадилар. Тарихий баҳсларда ҳамюртларимизга улкан зафарлар тилаймиз!
Нидерландияга қарши кечадиган тарихий ўйинларнинг натижалари, баҳсдан кейинги қизғин муҳокамалар ва миллий терма жамоамизнинг ЖЧ-2026 га кўраётган сўнгги тайёргарлик кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…