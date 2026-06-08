Реал Мадрид Барселонани унвонларидан маҳрум қилишни талаб қилмоқда
Реал Мадрид клуби Негреира иши бўйича юзага келган коррупцион можаро фонида Барселона жамоасини тарихий унвонларидан маҳрум қилишни сўраб UEFAга расмий мурожаат йўллади. Флорентино Перез президентлик сайловларида 65-35 ҳисобидаги ишончли ғалабадан сўнг, ўзининг ашаддий рақибига қарши кескин ҳужумга ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мадридликлар UEFAнинг Нён шаҳридаги қароргоҳига 500 саҳифадан иборат махсус ҳисоботни тақдим этишди. АС нашрининг хабар беришича, ушбу ҳужжатда сўнгги 20 йил давомида Испания чемпионатидаги натижаларга тизимли равишда таъсир ўтказилгани ҳақида далиллар келтирилган. Реал Мадрид раҳбарияти Барселона қўлга киритган совринларни бекор қилишни энг адолатли жазо деб ҳисобламоқда.
Флорентино Перез икки клуб ўртасидаги дипломатик алоқалар бутунлай узилганини эълон қилди. Унинг таъкидлашича, ҳакамларнинг нохолис қарорлари туфайли Реал Мадрид кўплаб очколардан маҳрум бўлган. Хусусан, Перез ўтган мавсумларнинг бирида жамоасидан 16 тадан 18 тагача очко "ўғирланганини" даъво қилмоқда.
UEFA президенти Александер Сеферин аввалроқ Негреира ишини футболдаги энг жиддий вазиятлардан бири деб атаган эди. Гарчи ташкилот Испания судининг якуний қарорини кутаётган бўлса-да, Реал Мадрид томонидан юборилган ушбу портловчи ҳужжатлар тўплами UEFAни текширувларни қайта бошлашга мажбур қилиши мумкин.
…