Реал Мадрид Барселонани унвонларидан маҳрум қилишни талаб қилмоқда

·71·Спорт
Реал Мадрид Барселонани унвонларидан маҳрум қилишни талаб қилмоқда

Реал Мадрид клуби Негреира иши бўйича юзага келган коррупцион можаро фонида Барселона жамоасини тарихий унвонларидан маҳрум қилишни сўраб UEFAга расмий мурожаат йўллади. Флорентино Перез президентлик сайловларида 65-35 ҳисобидаги ишончли ғалабадан сўнг, ўзининг ашаддий рақибига қарши кескин ҳужумга ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мадридликлар UEFAнинг Нён шаҳридаги қароргоҳига 500 саҳифадан иборат махсус ҳисоботни тақдим этишди. АС нашрининг хабар беришича, ушбу ҳужжатда сўнгги 20 йил давомида Испания чемпионатидаги натижаларга тизимли равишда таъсир ўтказилгани ҳақида далиллар келтирилган. Реал Мадрид раҳбарияти Барселона қўлга киритган совринларни бекор қилишни энг адолатли жазо деб ҳисобламоқда.

Флорентино Перез икки клуб ўртасидаги дипломатик алоқалар бутунлай узилганини эълон қилди. Унинг таъкидлашича, ҳакамларнинг нохолис қарорлари туфайли Реал Мадрид кўплаб очколардан маҳрум бўлган. Хусусан, Перез ўтган мавсумларнинг бирида жамоасидан 16 тадан 18 тагача очко "ўғирланганини" даъво қилмоқда.

UEFA президенти Александер Сеферин аввалроқ Негреира ишини футболдаги энг жиддий вазиятлардан бири деб атаган эди. Гарчи ташкилот Испания судининг якуний қарорини кутаётган бўлса-да, Реал Мадрид томонидан юборилган ушбу портловчи ҳужжатлар тўплами UEFAни текширувларни қайта бошлашга мажбур қилиши мумкин.

Реал МадридБарселонаUEFAФлорентино ПерезНегреира Иши
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиАлйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиБугун, 15:52Роберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаРоберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаБугун, 15:37Реал Мадрид афсонаси Жозе Моуринью мураббийлар штабига қўшилмоқдаРеал Мадрид афсонаси Жозе Моуринью мураббийлар штабига қўшилмоқдаБугун, 15:35Де ла Фуенте Гави ва Родри ўртасидаги тўқнашувга муносабат билдирдиДе ла Фуенте Гави ва Родри ўртасидаги тўқнашувга муносабат билдирдиБугун, 15:16Куман Нидерландия ва Ўзбекистоннинг ноодатий ўйинлари сирини очди...Куман Нидерландия ва Ўзбекистоннинг ноодатий ўйинлари сирини очди...Бугун, 15:13Мбаппе Жаҳон чемпионати-2026 тўпурарлигини кимга раво кўрди?Мбаппе Жаҳон чемпионати-2026 тўпурарлигини кимга раво кўрди?Бугун, 15:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)