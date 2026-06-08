Реал Мадрид афсонаси Жозе Моуринью мураббийлар штабига қўшилмоқда
Флорентино Перез Реал Мадрид президентлиги сайловида 65 фоиз овоз билан ғалаба қозонгач, Жозе Моуринью клубда янги даврни шакллантиришга киришди. Португалиялик мутахассис "Сантяго Бернабеу"га ўзига яхши таниш бўлган собиқ жангчини қайтариб, мураббийлар штабини кучайтирмоқчи. Перезнинг ғалабаси Моуриньюнинг қайтиши учун йўл очди, чунки у сайлов натижасига кўра жамоани бошқариш бўйича олдиндан келишувга эга эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб икки йиллик совринсиз серияга чек қўйишни мақсад қилган бир пайтда, Жозе Моуринью аллақачон трансфер бозорида фаоллик кўрсатмоқда. Хабарларга кўра, у Ибраҳима Конате ва Дензел Думфриес каби футболчиларни жамоага олиб келишни режалаштирган. Бироқ, унинг энг муҳим тайинлови майдон ташқарисида бўлиши кутилмоқда, чунки мураббий клуб ДНКсини яхши тушунадиган шахсни ўз ёнида кўрмоқчи.
Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Моуриньюнинг штабидаги илк йирик қўшимча афсонавий ҳимоячи Pepe бўлади. 2024-йилда профессионал футболчилик фаолиятини якунлаган 43 ёшли Pepe ўзи ўн йил давомида тўп сурган клубда мураббийликдаги илк қадамларини ташлашга тайёр. У 2010–2013-йиллар оралиғида Мадридда Жозе Моуриньюнинг энг содиқ "аскарларидан" бири сифатида эсланади.
Собиқ Португалия терма жамоаси аъзоси кийиниш хонаси ва раҳбарият ўртасида мукаммал кўприк вазифасини ўташи кутилмоқда. Аввалроқ бу ролга Альваро Арбелоа номзоди кўрилган бўлса-да, якунда танлов Pepe фойдасига ҳал бўлди. Pepe Реал Мадрид сафида 334 та ўйинда майдонга тушиб, кўплаб совринлар, жумладан, Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритган.
Pepeнинг Мадриддаги фаолияти нафақат юксак ҳимоявий маҳорат, балки ўта ҳиссиётли ва баҳсли вазиятлар билан ҳам ёдда қолган. Шунга қарамай, унинг бой тажрибаси ва клубга бўлган садоқати Моуриньюнинг янги лойиҳасида ҳал қилувчи омил бўлиши кутилмоқда. Эндиликда у ўз тажрибасини ёш ҳимоячиларга ўргатиш имкониятига эга бўлади.
…