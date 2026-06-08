Реал Мадрид афсонаси Жозе Моуринью мураббийлар штабига қўшилмоқда

·32·Спорт
Реал Мадрид афсонаси Жозе Моуринью мураббийлар штабига қўшилмоқда

Флорентино Перез Реал Мадрид президентлиги сайловида 65 фоиз овоз билан ғалаба қозонгач, Жозе Моуринью клубда янги даврни шакллантиришга киришди. Португалиялик мутахассис "Сантяго Бернабеу"га ўзига яхши таниш бўлган собиқ жангчини қайтариб, мураббийлар штабини кучайтирмоқчи. Перезнинг ғалабаси Моуриньюнинг қайтиши учун йўл очди, чунки у сайлов натижасига кўра жамоани бошқариш бўйича олдиндан келишувга эга эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб икки йиллик совринсиз серияга чек қўйишни мақсад қилган бир пайтда, Жозе Моуринью аллақачон трансфер бозорида фаоллик кўрсатмоқда. Хабарларга кўра, у Ибраҳима Конате ва Дензел Думфриес каби футболчиларни жамоага олиб келишни режалаштирган. Бироқ, унинг энг муҳим тайинлови майдон ташқарисида бўлиши кутилмоқда, чунки мураббий клуб ДНКсини яхши тушунадиган шахсни ўз ёнида кўрмоқчи.

Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Моуриньюнинг штабидаги илк йирик қўшимча афсонавий ҳимоячи Pepe бўлади. 2024-йилда профессионал футболчилик фаолиятини якунлаган 43 ёшли Pepe ўзи ўн йил давомида тўп сурган клубда мураббийликдаги илк қадамларини ташлашга тайёр. У 2010–2013-йиллар оралиғида Мадридда Жозе Моуриньюнинг энг содиқ "аскарларидан" бири сифатида эсланади.

Собиқ Португалия терма жамоаси аъзоси кийиниш хонаси ва раҳбарият ўртасида мукаммал кўприк вазифасини ўташи кутилмоқда. Аввалроқ бу ролга Альваро Арбелоа номзоди кўрилган бўлса-да, якунда танлов Pepe фойдасига ҳал бўлди. Pepe Реал Мадрид сафида 334 та ўйинда майдонга тушиб, кўплаб совринлар, жумладан, Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритган.

Pepeнинг Мадриддаги фаолияти нафақат юксак ҳимоявий маҳорат, балки ўта ҳиссиётли ва баҳсли вазиятлар билан ҳам ёдда қолган. Шунга қарамай, унинг бой тажрибаси ва клубга бўлган садоқати Моуриньюнинг янги лойиҳасида ҳал қилувчи омил бўлиши кутилмоқда. Эндиликда у ўз тажрибасини ёш ҳимоячиларга ўргатиш имкониятига эга бўлади.

Реал МадридЖозе МоуриньюPepeФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиАлйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиБугун, 15:52Роберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаРоберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаБугун, 15:37Де ла Фуенте Гави ва Родри ўртасидаги тўқнашувга муносабат билдирдиДе ла Фуенте Гави ва Родри ўртасидаги тўқнашувга муносабат билдирдиБугун, 15:16Реал Мадрид Барселонани унвонларидан маҳрум қилишни талаб қилмоқдаРеал Мадрид Барселонани унвонларидан маҳрум қилишни талаб қилмоқдаБугун, 15:16Куман Нидерландия ва Ўзбекистоннинг ноодатий ўйинлари сирини очди...Куман Нидерландия ва Ўзбекистоннинг ноодатий ўйинлари сирини очди...Бугун, 15:13Мбаппе Жаҳон чемпионати-2026 тўпурарлигини кимга раво кўрди?Мбаппе Жаҳон чемпионати-2026 тўпурарлигини кимга раво кўрди?Бугун, 15:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)