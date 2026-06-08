Де ла Фуенте Гави ва Родри ўртасидаги тўқнашувга муносабат билдирди

·40·Спорт
Де ла Фуенте Гави ва Родри ўртасидаги тўқнашувга муносабат билдирди

Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте машғулот пайтида Родри билан тўқнашиб кетган Гави атрофидаги танқидларга жавоб қайтарди. Барселона ярим ҳимоячиси Манчестер Сити юлдузига нисбатан қўпол ўйнагани акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, мухлислар орасида хавотир уйғотган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Вазиятда Гави тажрибали жамоадошининг оёғини босиб олган ва бу ҳолат Родри учун жиддий жароҳат хавфини туғдиргандек кўринган эди. Бироқ, терма жамоа устози ёш иқтидор эгасининг тажовузкор ўйин услубини ўзгартириш ниятида эмаслигини ва унинг майдондаги иштиёқини юқори баҳолашини таъкидлади.

Матбуот анжуманида Луис де ла Фуенте бу футболнинг бир қисми эканини айтди. "Бу футбол, бу машғулот жараёни. Ўйинчилар бор кучини беришади ва ҳеч ким узр сўраши шарт эмас. Ҳаммаси жойида. Гави ғайрат ва шижоатга тўла. У ўзини назорат қилиши керак, лекин менга айнан шундай Гави керак", — дея тушунтирди мураббий.

Родри оғриқ чекинганидан сўнг машғулотларни давом эттиришга муваффақ бўлди, бу эса мураббийнинг қарорини янада оқлади. Жамоа ичидаги муҳит ҳам ижобий бўлиб қолмоқда. Еремй Пино ҳазил аралаш Гавининг жамоага нима олиб кириши ҳақида гапириб, унинг юқумли энергияси ва курашувчанлик руҳи жамоа учун жуда муҳимлигини қайд этди.

ИспанияГавиРодриБарселонаМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиАлйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиБугун, 15:52Роберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаРоберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаБугун, 15:37Реал Мадрид афсонаси Жозе Моуринью мураббийлар штабига қўшилмоқдаРеал Мадрид афсонаси Жозе Моуринью мураббийлар штабига қўшилмоқдаБугун, 15:35Реал Мадрид Барселонани унвонларидан маҳрум қилишни талаб қилмоқдаРеал Мадрид Барселонани унвонларидан маҳрум қилишни талаб қилмоқдаБугун, 15:16Куман Нидерландия ва Ўзбекистоннинг ноодатий ўйинлари сирини очди...Куман Нидерландия ва Ўзбекистоннинг ноодатий ўйинлари сирини очди...Бугун, 15:13Мбаппе Жаҳон чемпионати-2026 тўпурарлигини кимга раво кўрди?Мбаппе Жаҳон чемпионати-2026 тўпурарлигини кимга раво кўрди?Бугун, 15:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)