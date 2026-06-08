Де ла Фуенте Гави ва Родри ўртасидаги тўқнашувга муносабат билдирди
Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте машғулот пайтида Родри билан тўқнашиб кетган Гави атрофидаги танқидларга жавоб қайтарди. Барселона ярим ҳимоячиси Манчестер Сити юлдузига нисбатан қўпол ўйнагани акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, мухлислар орасида хавотир уйғотган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Вазиятда Гави тажрибали жамоадошининг оёғини босиб олган ва бу ҳолат Родри учун жиддий жароҳат хавфини туғдиргандек кўринган эди. Бироқ, терма жамоа устози ёш иқтидор эгасининг тажовузкор ўйин услубини ўзгартириш ниятида эмаслигини ва унинг майдондаги иштиёқини юқори баҳолашини таъкидлади.
Матбуот анжуманида Луис де ла Фуенте бу футболнинг бир қисми эканини айтди. "Бу футбол, бу машғулот жараёни. Ўйинчилар бор кучини беришади ва ҳеч ким узр сўраши шарт эмас. Ҳаммаси жойида. Гави ғайрат ва шижоатга тўла. У ўзини назорат қилиши керак, лекин менга айнан шундай Гави керак", — дея тушунтирди мураббий.
Родри оғриқ чекинганидан сўнг машғулотларни давом эттиришга муваффақ бўлди, бу эса мураббийнинг қарорини янада оқлади. Жамоа ичидаги муҳит ҳам ижобий бўлиб қолмоқда. Еремй Пино ҳазил аралаш Гавининг жамоага нима олиб кириши ҳақида гапириб, унинг юқумли энергияси ва курашувчанлик руҳи жамоа учун жуда муҳимлигини қайд этди.
…