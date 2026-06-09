Раул Жименез кутилмаганда Вульверхемптон жамоасига қайтди

·0·Спорт
Раул Жименез кутилмаганда Вульверхемптон жамоасига қайтди

Англиянинг Вульверхемптон клуби Мексика терма жамоаси ҳужумчиси Раул Жименез билан шартнома имзолаганини эълон қилди. 35 ёшли тажрибали форвард жамоага эркин агент мақомида келиб қўшилди. Аввалроқ Фулхэм билан шартномаси якунланган футболчи Молинеух стадионида икки йиллик битимга имзо чекди. У жамоада яна бир фахрий ҳимоячи Киеран Триппиер билан бирга тўп тепадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC хабарига кўра, Раул Жименез тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтган ва шартномада уни яна бир йилга узайтириш банди ҳам кўзда тутилган. Вульверхемптон ўтган мавсум якунларига кўра Англия Премер-лигасини тарк этган эди. Эндиликда клуб раҳбарияти мексикалик ҳужумчи ёрдамида жамоани яна юқори дивизионга қайтаришни мақсад қилган. Бу трансфер клубнинг ушбу ёзги трансфер ойнасидаги иккинчи йирик хариди бўлди.

Раул Жименез Вульверхемптон мухлислари учун бегона эмас. У 2018-йилдан 2023-йилга қадар ушбу жамоа шарафини ҳимоя қилиб, 166 та ўйинда 57 та гол уришга муваффақ бўлган. Ўша даврда у икки бор клубнинг энг яхши футболчиси деб топилган эди. Футболчи фаолияти давомида Атлетико Мадрид билан Испания Суперкубогини қўлга киритган, шунингдек, Benfica сафида икки бор Португалия чемпиони бўлган.

Ҳозирда ҳужумчи Мексика терма жамоаси ихтиёрида бўлиб турибди. У Жахон чемпионати доирасидаги Жанубий Африкага қарши баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Халқаро турнир якунлангач, Жименез Вульверхемптон лагерига келиб қўшилади ва жамоанинг янги мавсум олдидан ўтказиладиган машғулотларида иштирок этади.

ВульверхемптонРаул ЖименезТрансферАнглияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маниче: 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Криштиано Роналдо асосий таркибда бўлиши шартМаниче: 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Криштиано Роналдо асосий таркибда бўлиши шартБугун, 18:17FIFA рейтинги: Ўзбекистон неча очко йўқотди?FIFA рейтинги: Ўзбекистон неча очко йўқотди?Бугун, 18:10Франциялик Пьер Саж «Кристал Пэлас» бош мураббийи этиб тайинландиФранциялик Пьер Саж «Кристал Пэлас» бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 17:43«Сити» иқтидорли яримҳимоячи Дивине Мукаса билан шартномани узайтирди«Сити» иқтидорли яримҳимоячи Дивине Мукаса билан шартномани узайтирдиБугун, 17:40Деклан Рисе Коббие Маиноўнинг ўйинидаги камчиликни кўрсатдиДеклан Рисе Коббие Маиноўнинг ўйинидаги камчиликни кўрсатдиБугун, 17:35Жалолиддин Машарипов ЖЧ-2026 да ўйнамайди: у қайдномадан чиқарилди...Жалолиддин Машарипов ЖЧ-2026 да ўйнамайди: у қайдномадан чиқарилди...Бугун, 17:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...