Раул Жименез кутилмаганда Вульверхемптон жамоасига қайтди
Англиянинг Вульверхемптон клуби Мексика терма жамоаси ҳужумчиси Раул Жименез билан шартнома имзолаганини эълон қилди. 35 ёшли тажрибали форвард жамоага эркин агент мақомида келиб қўшилди. Аввалроқ Фулхэм билан шартномаси якунланган футболчи Молинеух стадионида икки йиллик битимга имзо чекди. У жамоада яна бир фахрий ҳимоячи Киеран Триппиер билан бирга тўп тепадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC хабарига кўра, Раул Жименез тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтган ва шартномада уни яна бир йилга узайтириш банди ҳам кўзда тутилган. Вульверхемптон ўтган мавсум якунларига кўра Англия Премер-лигасини тарк этган эди. Эндиликда клуб раҳбарияти мексикалик ҳужумчи ёрдамида жамоани яна юқори дивизионга қайтаришни мақсад қилган. Бу трансфер клубнинг ушбу ёзги трансфер ойнасидаги иккинчи йирик хариди бўлди.
Раул Жименез Вульверхемптон мухлислари учун бегона эмас. У 2018-йилдан 2023-йилга қадар ушбу жамоа шарафини ҳимоя қилиб, 166 та ўйинда 57 та гол уришга муваффақ бўлган. Ўша даврда у икки бор клубнинг энг яхши футболчиси деб топилган эди. Футболчи фаолияти давомида Атлетико Мадрид билан Испания Суперкубогини қўлга киритган, шунингдек, Benfica сафида икки бор Португалия чемпиони бўлган.
Ҳозирда ҳужумчи Мексика терма жамоаси ихтиёрида бўлиб турибди. У Жахон чемпионати доирасидаги Жанубий Африкага қарши баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Халқаро турнир якунлангач, Жименез Вульверхемптон лагерига келиб қўшилади ва жамоанинг янги мавсум олдидан ўтказиладиган машғулотларида иштирок этади.
…