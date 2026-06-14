Ёш оилалар учун уй-жой ижараси компенсациясини олиш имконияти яратилди

·13·Жамият
Ёш оилалар учун уй-жой ижараси компенсациясини олиш имконияти яратилди

Юртимизда янги ҳаёт бўсағасида турган ёш оилаларни ижтимоий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, уларнинг яшаш шароитларини яхшилаш ва моддий кўмак бериш борасида навбатдаги хайрли қадам ташланди. Эндиликда ўз хонадонига эга бўлмаган ва ижарада яшаётган ёш оилаларнинг ойлик тўловлари бир қисми давлат томонидан қоплаб берилади. Ягона интерактив давлат хизматлари портали (My.gov.uz) орқали уй-жой ижараси харажатларини қисман компенсация қилиш бўйича янги рақамли хизмат расман ишга туширилди ва аризалар қабул қилиш бошланди.

Ушбу қулайлик биринчи навбатда моддий жиҳатдан кўмакка муҳтож, суянчи бўлмаган ва расмий равишда «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри» тизимига киритилган ёш оилаларнинг оғирини енгил қилиш мақсадида жорий этилди.

Ижара пулининг ярми давлат томонидан тўлаб берилади

Мазкур янги ижтимоий лойиҳа доирасида ажратиладиган маблағлар ва тўлов шартлари билан қуйида батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

  • Кўмак бериш муддати: Ижара компенсацияси ариза маъқулланган кундан бошлаб максимал 12 ойгача бўлган муддат давомида тўлаб борилади.

  • Тўлов ҳажми: Давлат ёш оила томонидан тўланаётган ойлик ижара маблағининг 50 фоизигача (ярмигача) бўлган қисмини ўз зиммасига олади.

Шунингдек, ҳудудларнинг иқтисодий ҳолати ва бозордаги нарх-наводан келиб чиқиб, компенсациянинг энг юқори чегаравий лимитлари белгилаб қўйилган.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали ҳудудлар кесимида белгиланган ижара компенсациясининг максимал миқдорлари ва БҲМ (Базавий ҳисоблаш миқдори) нисбати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Тартиб

Компенсация ажратиладиган ҳудудлар

Белгиланган максимал лимит ўлчови

Ойлик тўлаб бериладиган энг юқори сумма

Ариза топшириш шакли ва жойи

Ижтимоий мақоми

1.

Тошкент шаҳри, Нукус шаҳри ва вилоят марказлари

БҲМнинг 3 бараваригача

1 236 000 сўмгача

My.gov.uz портали


(Онлайн шахсий кабинет)

«Ижтимоий реестр»га


киритилган ёш оилалар

2.

Республиканинг бошқа барча туман ва шаҳарлари

БҲМнинг 2 бараваригача

824 000 сўмгача

Электрон рақамли имзо орқали

Моддий кўмакка муҳтожлар

Давлат хизматлари марказига боришга ҳожат йўқ: Ҳаммаси онлайн!

Мазкур молиявий ёрдамни расмийлаштириш учун узун навбатларда туриш ёки турли идораларга бориб ҳужжат йиғиш талаб этилмайди. Бутун жараён тўлиқ рақамлаштирилган бўлиб, ариза берувчилар уйдан чиқмаган ҳолда, Давлат хизматлари расмий порталидаги шахсий кабинетлари орқали онлайн тарзда мурожаат йўллашлари кифоя. Тизим аризани ўрганиб чиқиб, қисқа фурсатда тегишли хулосани тақдим этади.

Бу каби имкониятлар юртимизда ёш авлод вакилларининг оёққа туриб олишлари, оилавий бюджетни тўғри шакллантиришлари учун жуда катта пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Юртимиздаги энг сўнгги ижтимоий ислоҳотлар, ёш оилалар учун яратилаётган янги давлат хизматлари, имтиёзлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли, фойдали хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ТошкентНукусЯгона интерактив давлат хизматлари портали
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йўллар чигирткалар билан қопланди: вазият юзасидан изоҳ берилдиЙўллар чигирткалар билан қопланди: вазият юзасидан изоҳ берилдиКеча, 16:31Урганч марказида даҳшат: Cobalt қаҳвахонага кириб кетдиУрганч марказида даҳшат: Cobalt қаҳвахонага кириб кетдиКеча, 16:17Фарғонадаги ЙТ оқибатида икки киши ҳалок бўлдиФарғонадаги ЙТ оқибатида икки киши ҳалок бўлдиКеча, 16:08Туркияда қидирувда бўлган икки нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олиндиТуркияда қидирувда бўлган икки нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олиндиКеча, 12:10Трактор йўлини тўсиб, она қуш тухумларини сақлаб қолдиТрактор йўлини тўсиб, она қуш тухумларини сақлаб қолдиКеча, 12:00Ўзбекистонликлар Таиландга дам олиш учунми ёки ишлаш учун бормоқда?Ўзбекистонликлар Таиландга дам олиш учунми ёки ишлаш учун бормоқда?Кеча, 10:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди