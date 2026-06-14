Ёш оилалар учун уй-жой ижараси компенсациясини олиш имконияти яратилди
Юртимизда янги ҳаёт бўсағасида турган ёш оилаларни ижтимоий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, уларнинг яшаш шароитларини яхшилаш ва моддий кўмак бериш борасида навбатдаги хайрли қадам ташланди. Эндиликда ўз хонадонига эга бўлмаган ва ижарада яшаётган ёш оилаларнинг ойлик тўловлари бир қисми давлат томонидан қоплаб берилади. Ягона интерактив давлат хизматлари портали (My.gov.uz) орқали уй-жой ижараси харажатларини қисман компенсация қилиш бўйича янги рақамли хизмат расман ишга туширилди ва аризалар қабул қилиш бошланди.
Ушбу қулайлик биринчи навбатда моддий жиҳатдан кўмакка муҳтож, суянчи бўлмаган ва расмий равишда «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри» тизимига киритилган ёш оилаларнинг оғирини енгил қилиш мақсадида жорий этилди.
Ижара пулининг ярми давлат томонидан тўлаб берилади
Мазкур янги ижтимоий лойиҳа доирасида ажратиладиган маблағлар ва тўлов шартлари билан қуйида батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Кўмак бериш муддати: Ижара компенсацияси ариза маъқулланган кундан бошлаб максимал 12 ойгача бўлган муддат давомида тўлаб борилади.
Тўлов ҳажми: Давлат ёш оила томонидан тўланаётган ойлик ижара маблағининг 50 фоизигача (ярмигача) бўлган қисмини ўз зиммасига олади.
Шунингдек, ҳудудларнинг иқтисодий ҳолати ва бозордаги нарх-наводан келиб чиқиб, компенсациянинг энг юқори чегаравий лимитлари белгилаб қўйилган.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали ҳудудлар кесимида белгиланган ижара компенсациясининг максимал миқдорлари ва БҲМ (Базавий ҳисоблаш миқдори) нисбати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Тартиб
Компенсация ажратиладиган ҳудудлар
Белгиланган максимал лимит ўлчови
Ойлик тўлаб бериладиган энг юқори сумма
Ариза топшириш шакли ва жойи
Ижтимоий мақоми
1.
БҲМнинг 3 бараваригача
1 236 000 сўмгача
My.gov.uz портали
(Онлайн шахсий кабинет)
«Ижтимоий реестр»га
киритилган ёш оилалар
2.
Республиканинг бошқа барча туман ва шаҳарлари
БҲМнинг 2 бараваригача
824 000 сўмгача
Электрон рақамли имзо орқали
Моддий кўмакка муҳтожлар
Давлат хизматлари марказига боришга ҳожат йўқ: Ҳаммаси онлайн!
Мазкур молиявий ёрдамни расмийлаштириш учун узун навбатларда туриш ёки турли идораларга бориб ҳужжат йиғиш талаб этилмайди. Бутун жараён тўлиқ рақамлаштирилган бўлиб, ариза берувчилар уйдан чиқмаган ҳолда, Давлат хизматлари расмий порталидаги шахсий кабинетлари орқали онлайн тарзда мурожаат йўллашлари кифоя. Тизим аризани ўрганиб чиқиб, қисқа фурсатда тегишли хулосани тақдим этади.
Бу каби имкониятлар юртимизда ёш авлод вакилларининг оёққа туриб олишлари, оилавий бюджетни тўғри шакллантиришлари учун жуда катта пойдевор бўлиб хизмат қилади.
Юртимиздаги энг сўнгги ижтимоий ислоҳотлар, ёш оилалар учун яратилаётган янги давлат хизматлари, имтиёзлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли, фойдали хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…