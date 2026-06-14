Швейцарияда аҳоли кўпайиши сабабли 10 миллион киши билан чекланиши мумкин

·12·Дунё
Швейцарияда аҳоли кўпайиши сабабли 10 миллион киши билан чекланиши мумкин

14 июнь куни Швейцарияда мамлакат келажагига дахлдор икки муҳим масала бўйича умумхалқ овоз бериш жараёни ўтказилмоқда. Улардан бири аҳоли сонини чеклаш ташаббуси бўлиб, айнан шу масала жамоатчилик ва сиёсий доираларда катта қизиқиш уйғотмоқда.

Таклифга кўра, 2050 йилдан кейин Швейцария аҳолиси сони 10 миллион нафардан ошмаслиги керак. Ҳозирда мамлакатда 9 миллиондан зиёд аҳоли истиқомат қилмоқда ва мавжуд демографик ўсиш суръати сақланиб қолса, мазкур кўрсаткичга белгиланган муддатдан анча олдин эришилиши мумкин.

Ташаббус муаллифлари аҳоли сонининг тез ўсиши уй-жой танқислиги, транспорт ва ижтимоий инфратузилмага тушаётган босимнинг кучайишига сабаб бўлаётганини таъкидламоқда. Шу боис улар аҳоли ўсишини муайян чегара доирасида ушлаб туриш зарурлигини илгари сурмоқда.

Бироқ мамлакатнинг олий ижроия органи ҳисобланган Федерал кенгаш мазкур ташаббусни қўллаб-қувватламаяпти. Ҳукумат вакиллари бундай чекловлар иқтисодиёт ва меҳнат бозори учун салбий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини билдирмоқда.

Мутахассислар қайд этишича, ҳозирги кунда Швейцария аҳолисининг тўртдан бир қисмидан кўпроғини хориж фуқаролари ташкил этади. Уларнинг аксарияти Италия, Германия, Португалия ва Франциядан келган меҳнат муҳожирлари ҳисобланади.

ШвейцарияФедерал КенгашИталияГерманияФранция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дональд Трамп Эрон билан келишув тез фурсатда имзоланишини маълум қилдиДональд Трамп Эрон билан келишув тез фурсатда имзоланишини маълум қилдиБугун, 18:43Машинадан сакраган ит ҳужум қилди: кўчада кескин вазият юзага келдиМашинадан сакраган ит ҳужум қилди: кўчада кескин вазият юзага келдиБугун, 16:08Дунёдаги энг кучли университетлар рўйхати эълон қилиндиДунёдаги энг кучли университетлар рўйхати эълон қилиндиБугун, 15:40Ютуб қироли MrBeast ярим миллиардлик маррани биринчи бўлиб забт этдиЮтуб қироли MrBeast ярим миллиардлик маррани биринчи бўлиб забт этдиБугун, 11:56Доналд Трамп АҚШ ва Эрон ўртасидаги тинчлик келишувини эълон қилдиДоналд Трамп АҚШ ва Эрон ўртасидаги тинчлик келишувини эълон қилдиБугун, 11:43Қизчанинг илон билан видеолари ижтимоий тармоқларда катта шов-шувга сабаб бўлдиҚизчанинг илон билан видеолари ижтимоий тармоқларда катта шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 11:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди