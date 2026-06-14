Швейцарияда аҳоли кўпайиши сабабли 10 миллион киши билан чекланиши мумкин
14 июнь куни Швейцарияда мамлакат келажагига дахлдор икки муҳим масала бўйича умумхалқ овоз бериш жараёни ўтказилмоқда. Улардан бири аҳоли сонини чеклаш ташаббуси бўлиб, айнан шу масала жамоатчилик ва сиёсий доираларда катта қизиқиш уйғотмоқда.
Таклифга кўра, 2050 йилдан кейин Швейцария аҳолиси сони 10 миллион нафардан ошмаслиги керак. Ҳозирда мамлакатда 9 миллиондан зиёд аҳоли истиқомат қилмоқда ва мавжуд демографик ўсиш суръати сақланиб қолса, мазкур кўрсаткичга белгиланган муддатдан анча олдин эришилиши мумкин.
Ташаббус муаллифлари аҳоли сонининг тез ўсиши уй-жой танқислиги, транспорт ва ижтимоий инфратузилмага тушаётган босимнинг кучайишига сабаб бўлаётганини таъкидламоқда. Шу боис улар аҳоли ўсишини муайян чегара доирасида ушлаб туриш зарурлигини илгари сурмоқда.
Бироқ мамлакатнинг олий ижроия органи ҳисобланган Федерал кенгаш мазкур ташаббусни қўллаб-қувватламаяпти. Ҳукумат вакиллари бундай чекловлар иқтисодиёт ва меҳнат бозори учун салбий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини билдирмоқда.
Мутахассислар қайд этишича, ҳозирги кунда Швейцария аҳолисининг тўртдан бир қисмидан кўпроғини хориж фуқаролари ташкил этади. Уларнинг аксарияти Италия, Германия, Португалия ва Франциядан келган меҳнат муҳожирлари ҳисобланади.
…