Ислом Махачев июль ойида жанг қилишга тайёрлигини айтди

·0·Спорт
Ислом Махачев июль ойида жанг қилишга тайёрлигини айтди

UFC чемпиони Ислом Махачев ўзининг навбатдаги жанги атрофидаги гап-сўзларга муносабат билдирди. 77 кг вазн тоифасида фаолият олиб бораётган россиялик жангчи июль ойида октагонга қайтишга тайёр эканини маълум қилди.

34 ёшли Махачев Red Corner MMA YouTube каналига берган интервьюсида айрим рақиблар ва ОАВ орқали тарқалаётган фикрларга жавоб қайтарди. Унинг айтишича, баъзи жангчилар “жангни қабул қил” деган гапларни кўп такрорламоқда, аммо амалда ҳали UFC томонидан расмий шартнома юборилмаган.

Махачевнинг таъкидлашича, UFCда жангни ташкил қилиш жараёни оддий гап билан ҳал бўлиб қолмайди. Яъни жангчи хоҳлагани билан дарҳол навбатдаги турнирга қўшилиб кетавермайди. Бунинг учун томонлар ўртасида аниқ келишув ва расмий шартнома бўлиши шарт.

“Мен қабул қиламан, лекин шартнома йўқ. Нимани қабул қиламан, ўзи? Менга шартномани юборишсин”, — деди Махачев.

Чемпион ўзининг соғлиғи ҳақида ҳам гапирди. У айни пайтда жиддий жароҳати йўқлигини, фақат қўлида эски муаммо борлигини айтди. Бироқ бу жароҳат ҳозирча жангларни бекор қилиш ёки ортга суриш учун сабаб эмас. Махачев уни фаолиятини якунлаганидан сўнг операция қилдиришини билдирган.

Жангчи ҳозирда машғулот йиғинида эканини ва июль ойида жангга тайёр бўлишини маълум қилди. Бироқ унинг навбатдаги рақиби ким бўлиши ҳозирча аниқ эмас. Махачев эҳтимолий номзодлар сифатида Иан Гарри ёки Моралес тилга олинаётганини айтди.

Шу билан бирга, чемпион рақиб танлашни ўзи ҳал қилмаслигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бу масала UFC раҳбарияти қароридан келиб чиқади.

“Бу мен ҳал қиладиган ва танлайдиган нарса эмас. Тайёрман, шартномани юборинг”, — деди Махачев.

Шу тариқа, Ислом Махачев навбатдаги жангига тайёр эканини очиқ билдирди. Энди ҳаммаси UFCнинг расмий қарори ва шартнома тақдим этилишига боғлиқ. Чемпион айтганидек, гап кўп, лекин қоғоз келмагунча бу ҳали “жанг расман бўлади” дегани эмас.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» Марк Кукуреля трансфери бўйича келишувга эришди...«Реал» Марк Кукуреля трансфери бўйича келишувга эришди...Бугун, 17:06«Бавария» Майкл Олисе билан шартномани узайтирмоқчи...«Бавария» Майкл Олисе билан шартномани узайтирмоқчи...Бугун, 16:00Ўзбекистон — Колумбия учрашувини Энтони Тейлор бошқарадиЎзбекистон — Колумбия учрашувини Энтони Тейлор бошқарадиБугун, 15:49Арсенал нишонидаги Айёуб Боуадди: Марокашлик иқтидор Премер-лигага ўтадими?Арсенал нишонидаги Айёуб Боуадди: Марокашлик иқтидор Премер-лигага ўтадими?Бугун, 13:31Руслан Пименов: Ўзбекистон терма жамоаси гуруҳдан чиқа олмайди...Руслан Пименов: Ўзбекистон терма жамоаси гуруҳдан чиқа олмайди...Бугун, 13:10Криштиано Роналдо ва Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 олдидан Диого Жота хотирасини ёд этдиКриштиано Роналдо ва Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 олдидан Диого Жота хотирасини ёд этдиБугун, 11:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?