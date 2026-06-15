Германия Кюрасаони 7:1 ҳисобида мағлубиятга учратди

·0·Спорт
Германия Кюрасаони 7:1 ҳисобида мағлубиятга учратди

2026 йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Германия миллий терма жамоаси илк турни жуда ишончли ғалаба билан бошлади. “E” гуруҳидан ўрин олган Германия — Кюрасао учрашуви 7:1 ҳисобида немислар фойдасига якунланди.

Хьюстондаги “Хьюстон Стэдиум”да бўлиб ўтган баҳсда Германия терма жамоаси рақиб дарвозасига еттита тўп киритиб, ўзининг ҳужум салоҳиятини намойиш этди. Кюрасао эса бир бор жавоб қайтаришга муваффақ бўлди.

Учрашувнинг 6-дақиқасида Феликс Нмеча ҳисобни очди. Эрта урилган гол Германияга ўйинни назорат қилиш ва рақибга босимни ошириш имконини берди. Бироқ Кюрасао ҳам тезда жавоб топди. 21-дақиқада Ливано Коменинсия гол уриб, ҳисобни тенглаштирди.

Шундан кейин Германия ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олди. 38-дақиқада Нико Шлоттербек жамоасини яна олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлим якунига яқин Кай Хаверц ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйди. У 45-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол қилди ва танаффусгача Германия 3:1 ҳисобида устунликка эга бўлди.

Иккинчи бўлимда немислар суръатни пасайтирмади. Аксинча, рақиб ҳимоясига босимни янада кучайтирди. 47-дақиқада Жамол Мусиала навбатдаги голни киритди. Унинг голидан кейин учрашув тақдири амалда ҳал бўлди.

68-дақиқада Натаниэль Браун ҳисобни янада йириклаштирди. 78-дақиқада Дениз Ундав ҳам ўз имкониятидан унумли фойдаланиб, Германиянинг олтинчи голига муаллифлик қилди. Учрашувдаги якуний нуқтани эса 88-дақиқада Кай Хаверц қўйди. Шу тариқа, ҳужумчи дубль қайд этди ва ўйин 7:1 ҳисобида якунланди.

Германия ушбу ғалаба орқали гуруҳ босқичини жуда кучли старт билан бошлади. Жамоа нафақат уч очкони қўлга киритди, балки тўплар нисбати борасида ҳам катта устунликка эга бўлди. Бундай натижа кейинги турларда гуруҳдаги вазиятга жиддий таъсир қилиши мумкин.

Кюрасао учун эса бу баҳс оғир синов бўлди. Жамоа биринчи бўлимда ҳисобни тенглаштирган бўлса-да, кейин Германиянинг юқори суръати ва индивидуал маҳоратига дош бера олмади. Шунга қарамай, Коменинсия томонидан киритилган гол Кюрасао учун тарихий ва ёдда қоларли лаҳза бўлиб қолади.

Гуруҳ босқичининг 2-турида Германия Кот-д’Ивуарга қарши майдонга тушади. Кюрасао эса Эквадор билан куч синашади. Немислар навбатдаги баҳсда ҳам ғалаба қозониб, плей-оффга чиқиш масаласини анча енгиллаштиришга ҳаракат қилади.

Кюрасао учун эса кейинги ўйин жуда муҳим аҳамият касб этади. Агар жамоа гуруҳда курашни давом эттиришни истаса, Эквадорга қарши учрашувда ижобий натижа қайд этиши керак бўлади.

Германия эса Кюрасаога қарши ўйинда мундиалга жиддий ният билан келганини кўрсатди. Еттита гол, турли футболчиларнинг самарадорлиги ва ҳужумдаги фаоллик немис мухлисларига катта ишонч бағишлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германия ЖЧ-2026ни йирик ғалаба билан бошлади: Кюрасао тор-мор этилдиГермания ЖЧ-2026ни йирик ғалаба билан бошлади: Кюрасао тор-мор этилдиКеча, 18:53Жозе Моуриньо Сами Хедирани «Реал»га қайтаришга ҳаракат қилмоқдаЖозе Моуриньо Сами Хедирани «Реал»га қайтаришга ҳаракат қилмоқдаКеча, 18:20«Барселона» Брэдли Барколя учун «ПСЖ»га расмий таклиф юборди«Барселона» Брэдли Барколя учун «ПСЖ»га расмий таклиф юбордиКеча, 18:07Мануел Нойер бешинчи жаҳон чемпионатида майдонга тушдиМануел Нойер бешинчи жаҳон чемпионатида майдонга тушдиКеча, 17:22Ислом Махачев июль ойида жанг қилишга тайёрлигини айтдиИслом Махачев июль ойида жанг қилишга тайёрлигини айтдиКеча, 17:16«Реал» Марк Кукуреля трансфери бўйича келишувга эришди...«Реал» Марк Кукуреля трансфери бўйича келишувга эришди...Кеча, 17:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?