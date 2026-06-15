Германия Кюрасаони 7:1 ҳисобида мағлубиятга учратди
2026 йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Германия миллий терма жамоаси илк турни жуда ишончли ғалаба билан бошлади. “E” гуруҳидан ўрин олган Германия — Кюрасао учрашуви 7:1 ҳисобида немислар фойдасига якунланди.
Хьюстондаги “Хьюстон Стэдиум”да бўлиб ўтган баҳсда Германия терма жамоаси рақиб дарвозасига еттита тўп киритиб, ўзининг ҳужум салоҳиятини намойиш этди. Кюрасао эса бир бор жавоб қайтаришга муваффақ бўлди.
Учрашувнинг 6-дақиқасида Феликс Нмеча ҳисобни очди. Эрта урилган гол Германияга ўйинни назорат қилиш ва рақибга босимни ошириш имконини берди. Бироқ Кюрасао ҳам тезда жавоб топди. 21-дақиқада Ливано Коменинсия гол уриб, ҳисобни тенглаштирди.
Шундан кейин Германия ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олди. 38-дақиқада Нико Шлоттербек жамоасини яна олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлим якунига яқин Кай Хаверц ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйди. У 45-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол қилди ва танаффусгача Германия 3:1 ҳисобида устунликка эга бўлди.
Иккинчи бўлимда немислар суръатни пасайтирмади. Аксинча, рақиб ҳимоясига босимни янада кучайтирди. 47-дақиқада Жамол Мусиала навбатдаги голни киритди. Унинг голидан кейин учрашув тақдири амалда ҳал бўлди.
68-дақиқада Натаниэль Браун ҳисобни янада йириклаштирди. 78-дақиқада Дениз Ундав ҳам ўз имкониятидан унумли фойдаланиб, Германиянинг олтинчи голига муаллифлик қилди. Учрашувдаги якуний нуқтани эса 88-дақиқада Кай Хаверц қўйди. Шу тариқа, ҳужумчи дубль қайд этди ва ўйин 7:1 ҳисобида якунланди.
Германия ушбу ғалаба орқали гуруҳ босқичини жуда кучли старт билан бошлади. Жамоа нафақат уч очкони қўлга киритди, балки тўплар нисбати борасида ҳам катта устунликка эга бўлди. Бундай натижа кейинги турларда гуруҳдаги вазиятга жиддий таъсир қилиши мумкин.
Кюрасао учун эса бу баҳс оғир синов бўлди. Жамоа биринчи бўлимда ҳисобни тенглаштирган бўлса-да, кейин Германиянинг юқори суръати ва индивидуал маҳоратига дош бера олмади. Шунга қарамай, Коменинсия томонидан киритилган гол Кюрасао учун тарихий ва ёдда қоларли лаҳза бўлиб қолади.
Гуруҳ босқичининг 2-турида Германия Кот-д’Ивуарга қарши майдонга тушади. Кюрасао эса Эквадор билан куч синашади. Немислар навбатдаги баҳсда ҳам ғалаба қозониб, плей-оффга чиқиш масаласини анча енгиллаштиришга ҳаракат қилади.
Кюрасао учун эса кейинги ўйин жуда муҳим аҳамият касб этади. Агар жамоа гуруҳда курашни давом эттиришни истаса, Эквадорга қарши учрашувда ижобий натижа қайд этиши керак бўлади.
Германия эса Кюрасаога қарши ўйинда мундиалга жиддий ният билан келганини кўрсатди. Еттита гол, турли футболчиларнинг самарадорлиги ва ҳужумдаги фаоллик немис мухлисларига катта ишонч бағишлади.
…