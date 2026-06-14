ДеэпКоол кутилмаган ечимни тақдим этди: СФФ-корпусларда улкан совутгичлар ўрнатилади

·19·Техно
ДеэпКоол кутилмаган ечимни тақдим этди: СФФ-корпусларда улкан совутгичлар ўрнатилади

Компьютер бутловчи қисмлари ишлаб чиқарувчи ДеэпКоол компанияси ихчам тизим блоклари (СФФ - Смалл Форм Фактор) ишқибозлари учун кутилмаган ва ўзига хос ечимни намойиш этди. Одатда кичик ҳажмли корпуслар катта ҳажмли совутиш тизимларини сиғдира олмаслиги билан машҳур, бироқ ДеэпКоол муҳандислари бу муаммони корпус дизайнини тубдан ўзгартириш орқали ҳал қилишга қарор қилишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, компания янги турдаги ихчам корпусни тақдим этди, унинг ён панелида махсус тешик мавжуд. Бу тешик орқали улкан процессор кулерлари корпус ташқарисига чиқиб туриши мумкин. Бундай ёндашув ихчамлик ва юқори унумдорлик ўртасидаги мувозанатни сақлашга қаратилган бўлиб, фойдаланувчиларга кичик корпусда ҳам энг кучли процессорларни совутиш имконини беради.

Янги дизайн концепцияси ва унинг афзалликлари

Тақдим этилган суратларда кўриш мумкинки, ДеэпКоол Ассассин В каби гигант кулер корпус ичига сиғмагани сабабли унинг бир қисми ташқарига чиқиб турибди. Бу визуал жиҳатдан бироз ғайритабиий кўринса-да, техник нуқтаи назардан бир қанча устунликларга эга. Биринчидан, фойдаланувчи паст профилли ва унумдорлиги паст кулерлар билан чекланиб қолмайди. Иккинчидан, кулер бевосита хонадаги совуқ ҳавони қабул қилади, бу эса совутиш самарадорлигини янада оширади.

Бироқ, бу ечим СФФ-корпусларнинг асосий фалсафасига бироз зид келиши мумкин. Ихчам корпуслар одатда жойни тежаш ва эстетик кўриниш учун танланади. Кулернинг ташқарига чиқиб туриши тизимнинг умумий габаритларини оширади ва унинг шаклини ностандарт ҳолатга келтиради. Бу эса баъзи фойдаланувчилар учун ноқулайлик туғдириши ёки эстетик дидига мос келмаслиги тайин.

Бозордаги ўрни ва истиқболлари

Ўзбекистон бозорида ҳам ДеэпКоол маҳсулотлари ўзининг ҳамёнбоплиги ва сифати билан машҳур. Агар ушбу корпус серияли ишлаб чиқаришга кирса, у ўзига хос дизайнни хуш кўрувчи ва унумдорликни биринчи ўринга қўювчи геймерлар ҳамда оверклоккерлар орасида оммалашиши мумкин. Айниқса, кучли NVIDIA RTX график карталари ва юқори қувватли процессорлар ўрнатилган ихчам тизимлар учун бу айни муддао бўлади.

Ҳозирча ДеэпКоол ушбу ноодатий корпуснинг аниқ номи, техник тавсифлари ва сотувга чиқиш санаси ҳақида расмий маълумот бермади. Компания ушбу модел орқали фойдаланувчиларнинг бундай гибрид ечимларга бўлган муносабатини ўрганаётган бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Агар лойиҳа муваффақиятли бўлса, келажакда бошқа ишлаб чиқарувчилар ҳам шунга ўхшаш "очиқ" конструкцияли корпусларни тақдим этиши мумкин.

ДеэпКоолСФФТехнологияКомпьютерСовутиш Тизими
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кибержиноятчиликка қарши кураш: ФҚБ АҚШда махсус симуляция шаҳрини барпо этдиКибержиноятчиликка қарши кураш: ФҚБ АҚШда махсус симуляция шаҳрини барпо этдиКеча, 18:26NASA товушдан тез учувчи X-59 самолётини янги босқичда синовдан ўтказдиNASA товушдан тез учувчи X-59 самолётини янги босқичда синовдан ўтказдиКеча, 17:22Геарс оф Вар: Э-Дай тизим талаблари эълон қилинди: Унреал Энгине 5 бўлса-да, талаблар пастГеарс оф Вар: Э-Дай тизим талаблари эълон қилинди: Унреал Энгине 5 бўлса-да, талаблар пастКеча, 16:55Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айланди: SpaceX IPO бозорни ўзгартириб юбордиElon Musk дунёнинг илк триллионерига айланди: SpaceX IPO бозорни ўзгартириб юбордиКеча, 16:54Amazon огоҳлантириши ортидан Anthropic сунъий интеллектига чекловлар қўйилдиAmazon огоҳлантириши ортидан Anthropic сунъий интеллектига чекловлар қўйилдиКеча, 16:20АҚШ ракета ишлаб чиқаришда инқирозга юз тутди: 73 миллиард долларлик муаммоАҚШ ракета ишлаб чиқаришда инқирозга юз тутди: 73 миллиард долларлик муаммоКеча, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус