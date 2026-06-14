ДеэпКоол кутилмаган ечимни тақдим этди: СФФ-корпусларда улкан совутгичлар ўрнатилади
Компьютер бутловчи қисмлари ишлаб чиқарувчи ДеэпКоол компанияси ихчам тизим блоклари (СФФ - Смалл Форм Фактор) ишқибозлари учун кутилмаган ва ўзига хос ечимни намойиш этди. Одатда кичик ҳажмли корпуслар катта ҳажмли совутиш тизимларини сиғдира олмаслиги билан машҳур, бироқ ДеэпКоол муҳандислари бу муаммони корпус дизайнини тубдан ўзгартириш орқали ҳал қилишга қарор қилишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, компания янги турдаги ихчам корпусни тақдим этди, унинг ён панелида махсус тешик мавжуд. Бу тешик орқали улкан процессор кулерлари корпус ташқарисига чиқиб туриши мумкин. Бундай ёндашув ихчамлик ва юқори унумдорлик ўртасидаги мувозанатни сақлашга қаратилган бўлиб, фойдаланувчиларга кичик корпусда ҳам энг кучли процессорларни совутиш имконини беради.
Янги дизайн концепцияси ва унинг афзалликлариТақдим этилган суратларда кўриш мумкинки, ДеэпКоол Ассассин В каби гигант кулер корпус ичига сиғмагани сабабли унинг бир қисми ташқарига чиқиб турибди. Бу визуал жиҳатдан бироз ғайритабиий кўринса-да, техник нуқтаи назардан бир қанча устунликларга эга. Биринчидан, фойдаланувчи паст профилли ва унумдорлиги паст кулерлар билан чекланиб қолмайди. Иккинчидан, кулер бевосита хонадаги совуқ ҳавони қабул қилади, бу эса совутиш самарадорлигини янада оширади.
Бироқ, бу ечим СФФ-корпусларнинг асосий фалсафасига бироз зид келиши мумкин. Ихчам корпуслар одатда жойни тежаш ва эстетик кўриниш учун танланади. Кулернинг ташқарига чиқиб туриши тизимнинг умумий габаритларини оширади ва унинг шаклини ностандарт ҳолатга келтиради. Бу эса баъзи фойдаланувчилар учун ноқулайлик туғдириши ёки эстетик дидига мос келмаслиги тайин.
Бозордаги ўрни ва истиқболлариЎзбекистон бозорида ҳам ДеэпКоол маҳсулотлари ўзининг ҳамёнбоплиги ва сифати билан машҳур. Агар ушбу корпус серияли ишлаб чиқаришга кирса, у ўзига хос дизайнни хуш кўрувчи ва унумдорликни биринчи ўринга қўювчи геймерлар ҳамда оверклоккерлар орасида оммалашиши мумкин. Айниқса, кучли NVIDIA RTX график карталари ва юқори қувватли процессорлар ўрнатилган ихчам тизимлар учун бу айни муддао бўлади.
Ҳозирча ДеэпКоол ушбу ноодатий корпуснинг аниқ номи, техник тавсифлари ва сотувга чиқиш санаси ҳақида расмий маълумот бермади. Компания ушбу модел орқали фойдаланувчиларнинг бундай гибрид ечимларга бўлган муносабатини ўрганаётган бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Агар лойиҳа муваффақиятли бўлса, келажакда бошқа ишлаб чиқарувчилар ҳам шунга ўхшаш "очиқ" конструкцияли корпусларни тақдим этиши мумкин.
…