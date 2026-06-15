Телеграмда "сохта дача" билан чув тушираётган фирибгарлар пайдо бўлди

·0·Жамият
Телеграмда "сохта дача" билан чув тушираётган фирибгарлар пайдо бўлди

Ёзнинг иссиқ кунлари бошланиши билан кўпчилик шаҳар шовқинидан қочиб, Тошкент вилоятининг сўлим гўшаларида ҳордиқ чиқаришни режалаштиради. Бироқ бундай мароқли дам олишни кўзлаётган ҳамюртларимизнинг ишончидан ўз манфаатлари йўлида фойдаланиб, уларнинг ҳамёнига кўз тикаётган кимсалар ҳам афсуски кўпаймоқда. Сўнгги кунларда ижтимоий тармоқлар, айниқса, Телеграм мессенжери орқали тоғли ҳудудлардаги сўлим дала ҳовлиларни (дачаларни) банд қилиш (бронь қилиш) ниқоби остида ҳаракат қилаётган фирибгарлар тўлқини қайд этилди. Жиноятчилар фуқароларнинг пластик карталаридаги маблағларни шип-шийдон қилиш учун анча синалган ва пухта схемадан фойдаланишмоқда.

Шу сабабли, таътилингиз куйиб қолмаслиги ва пулларингиз бегона қўлларга ўтиб кетмаслиги учун ушбу тузоқнинг қандай ишлашини билиб олишингиз жуда муҳим.

Алдов механизми: Ҳаммаси қандай содир бўлади?

Жиноятчи тўдалар содда фуқароларни ўз тузоқларига илинтириш учун асосан қуйидаги уч босқичли алдов усулидан фойдаланишмоқда:

  • Мукаммал сохта каналлар: Фирибгарлар Телеграмда ҳашаматли дала ҳовлиларнинг ўта сифатли, жозибадор фотосуратлари ва уларнинг гўёки харитадаги аниқ гео-локациялари кўрсатилган сохта гуруҳ ҳамда каналлар очишади. Бу расмлар одатда интернетдан ўғирланган бўлади.

  • «Ёниб турган» хўрак ва чегирмалар: Мижозларни жалб қилиш учун нархлар жуда арзон қилиб кўрсатилади ва «фақат бугун банд қилсангиз, бепул трансфер (бориш-келиш) хизматини қўшиб берамиз» қабилидаги жозибадор бонуслар ваъда қилинади. Шарт эса битта — тўловнинг юз фоиз олдиндан пластик картага ўтказилиши.

  • Дарҳол ғойиб бўлиш: Ишонувчан фуқаро сўралган маблағни кўрсатилган банк картасига ўтказиб берганидан сўнг, канал маъмурлари (админлари) мижозни зудлик билан қора рўйхатга (блокка) ташлайди ва ортидан барча ёзишмаларни икки томонлама ўчириб юборади.

Қуйидаги таҳлилий эслатма орқали фирибгарларнинг асосий тузоқ белгилари ва улардан ҳимояланиш қоидалари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Фирибгарликнинг асосий белгилари

Сиздан талаб қилинадиган ҳаракат

Қандай ҳимояланиш лозим?

Ишончли муқобил йўллар

• Бозор нархидан ўта паст қиймат


• «Бепул» қўшимча хизматлар

Юз фоизлик олдиндан тўлов


(Пластик картага пул ўтказиш)

• Жойини бориб кўрмасдан пул бермаслик


• Тезкор қарор қабул қилмаслик

• Ишончли ва расмий бандлов хизматлари


• Яқин танишларнинг шахсий тавсиялари

Ўзингизни ва яқинларингизни қандай ҳимоя қилиш мумкин?

Дам олиш кунларингиз асаббузарлик ва моддий йўқотишлар билан якунланмаслиги учун Ички ишлар органлари ва соҳа мутахассислари қуйидаги оддий, аммо ўта муҳим хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилишни тавсия этади:

  1. Олдиндан пул ўтказманг: Сиз ижарага олмоқчи бўлган объектни ўз кўзингиз билан бориб кўрмагунча ёки унинг ҳақиқий эгаси (ёки расмий ишончли вакили) билан шахсан учрашиб, ҳужжатларни текширмагунча ҳеч қандай олдиндан тўлиқ ёки қисман тўловларни амалга оширманг.

  2. Шубҳали арзонликка учманг: Бозордаги реал нархлардан сезиларли даражада паст бўлган таклифлар ва ҳаддан ташқари сахийлик билан ваъда қилинаётган бепул бонуслар сизни ҳамиша сергак тортиши керак. Унутманг, текин пишлоқ фақат сичқонқопқонда бўлади.

  3. Фақат синалган йўллардан фойдаланинг: Дала ҳовлиларни банд қилишда кўп йиллик тарихга эга, расмий рўйхатдан ўтган махсус сайтлар ва бандлов хизматларидан ёхуд илгари ўша жойда ўзи дам олиб қайтган яқин танишларингизнинг ишончли тавсияларидан фойдаланинг.

Азиз юртдошлар, ёзги ҳордиқни беғубор ва хотиржам ўтказиш ўз қўлингизда. Ижтимоий тармоқлардаги турли шубҳали эълонларга алданиб қолманг ва огоҳликни сусайтирманг!

Юртимиздаги энг сўнгги янгиликлар, ҳаётимизга оид фойдали маслаҳатлар, фирибгарликнинг янгича усулларидан огоҳ этувчи тезкор хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёш оилалар учун уй-жой ижараси компенсациясини олиш имконияти яратилдиЁш оилалар учун уй-жой ижараси компенсациясини олиш имконияти яратилдиКеча, 18:32Йўллар чигирткалар билан қопланди: вазият юзасидан изоҳ берилдиЙўллар чигирткалар билан қопланди: вазият юзасидан изоҳ берилдиКеча, 16:31Урганч марказида даҳшат: Cobalt қаҳвахонага кириб кетдиУрганч марказида даҳшат: Cobalt қаҳвахонага кириб кетдиКеча, 16:17Фарғонадаги ЙТ оқибатида икки киши ҳалок бўлдиФарғонадаги ЙТ оқибатида икки киши ҳалок бўлдиКеча, 16:08Туркияда қидирувда бўлган икки нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олиндиТуркияда қидирувда бўлган икки нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олиндиКеча, 12:10Трактор йўлини тўсиб, она қуш тухумларини сақлаб қолдиТрактор йўлини тўсиб, она қуш тухумларини сақлаб қолдиКеча, 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди