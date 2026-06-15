Телеграмда "сохта дача" билан чув тушираётган фирибгарлар пайдо бўлди
Ёзнинг иссиқ кунлари бошланиши билан кўпчилик шаҳар шовқинидан қочиб, Тошкент вилоятининг сўлим гўшаларида ҳордиқ чиқаришни режалаштиради. Бироқ бундай мароқли дам олишни кўзлаётган ҳамюртларимизнинг ишончидан ўз манфаатлари йўлида фойдаланиб, уларнинг ҳамёнига кўз тикаётган кимсалар ҳам афсуски кўпаймоқда. Сўнгги кунларда ижтимоий тармоқлар, айниқса, Телеграм мессенжери орқали тоғли ҳудудлардаги сўлим дала ҳовлиларни (дачаларни) банд қилиш (бронь қилиш) ниқоби остида ҳаракат қилаётган фирибгарлар тўлқини қайд этилди. Жиноятчилар фуқароларнинг пластик карталаридаги маблағларни шип-шийдон қилиш учун анча синалган ва пухта схемадан фойдаланишмоқда.
Шу сабабли, таътилингиз куйиб қолмаслиги ва пулларингиз бегона қўлларга ўтиб кетмаслиги учун ушбу тузоқнинг қандай ишлашини билиб олишингиз жуда муҳим.
Алдов механизми: Ҳаммаси қандай содир бўлади?
Жиноятчи тўдалар содда фуқароларни ўз тузоқларига илинтириш учун асосан қуйидаги уч босқичли алдов усулидан фойдаланишмоқда:
Мукаммал сохта каналлар: Фирибгарлар Телеграмда ҳашаматли дала ҳовлиларнинг ўта сифатли, жозибадор фотосуратлари ва уларнинг гўёки харитадаги аниқ гео-локациялари кўрсатилган сохта гуруҳ ҳамда каналлар очишади. Бу расмлар одатда интернетдан ўғирланган бўлади.
«Ёниб турган» хўрак ва чегирмалар: Мижозларни жалб қилиш учун нархлар жуда арзон қилиб кўрсатилади ва «фақат бугун банд қилсангиз, бепул трансфер (бориш-келиш) хизматини қўшиб берамиз» қабилидаги жозибадор бонуслар ваъда қилинади. Шарт эса битта — тўловнинг юз фоиз олдиндан пластик картага ўтказилиши.
Дарҳол ғойиб бўлиш: Ишонувчан фуқаро сўралган маблағни кўрсатилган банк картасига ўтказиб берганидан сўнг, канал маъмурлари (админлари) мижозни зудлик билан қора рўйхатга (блокка) ташлайди ва ортидан барча ёзишмаларни икки томонлама ўчириб юборади.
Қуйидаги таҳлилий эслатма орқали фирибгарларнинг асосий тузоқ белгилари ва улардан ҳимояланиш қоидалари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Фирибгарликнинг асосий белгилари
Сиздан талаб қилинадиган ҳаракат
Қандай ҳимояланиш лозим?
Ишончли муқобил йўллар
• Бозор нархидан ўта паст қиймат
• «Бепул» қўшимча хизматлар
Юз фоизлик олдиндан тўлов
(Пластик картага пул ўтказиш)
• Жойини бориб кўрмасдан пул бермаслик
• Тезкор қарор қабул қилмаслик
• Ишончли ва расмий бандлов хизматлари
• Яқин танишларнинг шахсий тавсиялари
Ўзингизни ва яқинларингизни қандай ҳимоя қилиш мумкин?
Дам олиш кунларингиз асаббузарлик ва моддий йўқотишлар билан якунланмаслиги учун Ички ишлар органлари ва соҳа мутахассислари қуйидаги оддий, аммо ўта муҳим хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилишни тавсия этади:
Олдиндан пул ўтказманг: Сиз ижарага олмоқчи бўлган объектни ўз кўзингиз билан бориб кўрмагунча ёки унинг ҳақиқий эгаси (ёки расмий ишончли вакили) билан шахсан учрашиб, ҳужжатларни текширмагунча ҳеч қандай олдиндан тўлиқ ёки қисман тўловларни амалга оширманг.
Шубҳали арзонликка учманг: Бозордаги реал нархлардан сезиларли даражада паст бўлган таклифлар ва ҳаддан ташқари сахийлик билан ваъда қилинаётган бепул бонуслар сизни ҳамиша сергак тортиши керак. Унутманг, текин пишлоқ фақат сичқонқопқонда бўлади.
Фақат синалган йўллардан фойдаланинг: Дала ҳовлиларни банд қилишда кўп йиллик тарихга эга, расмий рўйхатдан ўтган махсус сайтлар ва бандлов хизматларидан ёхуд илгари ўша жойда ўзи дам олиб қайтган яқин танишларингизнинг ишончли тавсияларидан фойдаланинг.
Азиз юртдошлар, ёзги ҳордиқни беғубор ва хотиржам ўтказиш ўз қўлингизда. Ижтимоий тармоқлардаги турли шубҳали эълонларга алданиб қолманг ва огоҳликни сусайтирманг!
Юртимиздаги энг сўнгги янгиликлар, ҳаётимизга оид фойдали маслаҳатлар, фирибгарликнинг янгича усулларидан огоҳ этувчи тезкор хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…