Германия ЖЧ-2026ни йирик ғалаба билан бошлади: Кюрасао тор-мор этилди
Футбол бўйича 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичига старт берилди. Мусобақанинг фаворитларидан бири ҳисобланган Германия терма жамоаси дебютант Кюрасаога қарши баҳс олиб борди ва 7:1 ҳисобидаги ўта йирик ғалабани қўлга киритди. Юлиан Нагельсманн шогирдлари ўйин давомида тўлиқ устунликка эга бўлишди ва гуруҳ босқичининг илк туридаёқ ўз амбицияларини намойиш этишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув немислар учун жуда муваффақиятли бошланди. Ўйиннинг 6-дақиқасидаёқ Феликс Нмеча ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Боруссия Дортмунд ярим ҳимоячиси Флориан Виртс билан чиройли комбинация ташкил қилиб, жарима майдончаси ташқарисидан аниқ зарба йўллади. Шундан сўнг ҳам Германия босимни камайтмади, бироқ кутилмаганда Кюрасао вакиллари ҳисобни тенглаштиришди. Ливано Комененсиа томонидан йўлланган зарба Мануэль Нойер дарвозасидан жой олди ва бу турнирнинг дастлабки сюрпризларидан бири бўлди.
Немис машинасининг жавоб зарбасиЎтказиб юборилган голдан сўнг Германия терма жамоаси янада фаоллашди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ҳимоячи Нико Счлоттербекк бурчакдан узатилган тўпни боши билан дарвозага жойлаб, жамоасини яна олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлим якунланиши арафасида Феликс Нмеча жарима майдончаси ичида йиқитилди ва белгиланган пеналтини Кай Хаверц аниқ амалга ошириб, ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.
Иккинчи бўлим бошланиши билан Джамал Мусиала Джошуа Киммичнинг ажойиб узатмасидан сўнг тўртинчи голни урди. Бу гол Кюрасао терма жамоасининг иродасини бутунлай синдирди. Ўйин охирига қадар Натаниел Браун ўзининг терма жамоадаги дебют голини нишонлаган бўлса, захирадан тушган Дениз Ундав ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйди. Учрашувга якуний нуқтани яна ўша Кай Хаверц қўйди ва дублини расмийлаштирди.
Ушбу ғалаба Германия учун стратегик жиҳатдан жуда муҳим эди. Жамоа нафақат уч очкони қўлга киритди, балки тўплар нисбати бўйича ҳам катта устунликка эга бўлди. Джамал Мусиала ва Флориан Виртс каби ёш юлдузларнинг ўйини мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Айниқса, янги номлар — Феликс Нмеча ва Натаниел Брауннинг асосий таркибдаги ишончли ҳаракатлари Юлиан Нагельсманн учун қўшимча имкониятлар яратади.
Кюрасао терма жамоаси учун бу ўйин катта тажриба мактаби бўлди. Гарчи мағлубият йирик бўлса-да, Мануэль Нойер дарвозасига гол уриш дебютант жамоа учун тарихий воқеа сифатида қайд этилди. Германия эса навбатдаги турда гуруҳнинг бошқа вакилларига қарши жиддийроқ тайёргарлик кўришини исботлади. Мазкур ғалаба немис мухлисларида жамоанинг чемпионлик имкониятларига бўлган ишончни янада оширди.
…