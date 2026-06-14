Германия ЖЧ-2026ни йирик ғалаба билан бошлади: Кюрасао тор-мор этилди

·0·Спорт
Германия ЖЧ-2026ни йирик ғалаба билан бошлади: Кюрасао тор-мор этилди

Футбол бўйича 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичига старт берилди. Мусобақанинг фаворитларидан бири ҳисобланган Германия терма жамоаси дебютант Кюрасаога қарши баҳс олиб борди ва 7:1 ҳисобидаги ўта йирик ғалабани қўлга киритди. Юлиан Нагельсманн шогирдлари ўйин давомида тўлиқ устунликка эга бўлишди ва гуруҳ босқичининг илк туридаёқ ўз амбицияларини намойиш этишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув немислар учун жуда муваффақиятли бошланди. Ўйиннинг 6-дақиқасидаёқ Феликс Нмеча ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Боруссия Дортмунд ярим ҳимоячиси Флориан Виртс билан чиройли комбинация ташкил қилиб, жарима майдончаси ташқарисидан аниқ зарба йўллади. Шундан сўнг ҳам Германия босимни камайтмади, бироқ кутилмаганда Кюрасао вакиллари ҳисобни тенглаштиришди. Ливано Комененсиа томонидан йўлланган зарба Мануэль Нойер дарвозасидан жой олди ва бу турнирнинг дастлабки сюрпризларидан бири бўлди.

Немис машинасининг жавоб зарбаси

Ўтказиб юборилган голдан сўнг Германия терма жамоаси янада фаоллашди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ҳимоячи Нико Счлоттербекк бурчакдан узатилган тўпни боши билан дарвозага жойлаб, жамоасини яна олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлим якунланиши арафасида Феликс Нмеча жарима майдончаси ичида йиқитилди ва белгиланган пеналтини Кай Хаверц аниқ амалга ошириб, ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.

Иккинчи бўлим бошланиши билан Джамал Мусиала Джошуа Киммичнинг ажойиб узатмасидан сўнг тўртинчи голни урди. Бу гол Кюрасао терма жамоасининг иродасини бутунлай синдирди. Ўйин охирига қадар Натаниел Браун ўзининг терма жамоадаги дебют голини нишонлаган бўлса, захирадан тушган Дениз Ундав ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйди. Учрашувга якуний нуқтани яна ўша Кай Хаверц қўйди ва дублини расмийлаштирди.

Ушбу ғалаба Германия учун стратегик жиҳатдан жуда муҳим эди. Жамоа нафақат уч очкони қўлга киритди, балки тўплар нисбати бўйича ҳам катта устунликка эга бўлди. Джамал Мусиала ва Флориан Виртс каби ёш юлдузларнинг ўйини мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Айниқса, янги номлар — Феликс Нмеча ва Натаниел Брауннинг асосий таркибдаги ишончли ҳаракатлари Юлиан Нагельсманн учун қўшимча имкониятлар яратади.

Кюрасао терма жамоаси учун бу ўйин катта тажриба мактаби бўлди. Гарчи мағлубият йирик бўлса-да, Мануэль Нойер дарвозасига гол уриш дебютант жамоа учун тарихий воқеа сифатида қайд этилди. Германия эса навбатдаги турда гуруҳнинг бошқа вакилларига қарши жиддийроқ тайёргарлик кўришини исботлади. Мазкур ғалаба немис мухлисларида жамоанинг чемпионлик имкониятларига бўлган ишончни янада оширди.

ГерманияЖЧ-2026ФутболКай ХаверцДжамал Мусиала
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуриньо Сами Хедирани «Реал»га қайтаришга ҳаракат қилмоқдаЖозе Моуриньо Сами Хедирани «Реал»га қайтаришга ҳаракат қилмоқдаКеча, 18:20«Барселона» Брэдли Барколя учун «ПСЖ»га расмий таклиф юборди«Барселона» Брэдли Барколя учун «ПСЖ»га расмий таклиф юбордиКеча, 18:07Мануел Нойер бешинчи жаҳон чемпионатида майдонга тушдиМануел Нойер бешинчи жаҳон чемпионатида майдонга тушдиКеча, 17:22Ислом Махачев июль ойида жанг қилишга тайёрлигини айтдиИслом Махачев июль ойида жанг қилишга тайёрлигини айтдиКеча, 17:16«Реал» Марк Кукуреля трансфери бўйича келишувга эришди...«Реал» Марк Кукуреля трансфери бўйича келишувга эришди...Кеча, 17:06«Бавария» Майкл Олисе билан шартномани узайтирмоқчи...«Бавария» Майкл Олисе билан шартномани узайтирмоқчи...Кеча, 16:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?