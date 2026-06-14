«Барселона» Брэдли Барколя учун «ПСЖ»га расмий таклиф юборди

·1·Спорт
«Барселона» Брэдли Барколя учун «ПСЖ»га расмий таклиф юборди

Европа яшил майдонларида трансфер ойнаси тобора қизиб, гранд клублар ўртасидаги рақобат шиддатли тус олмоқда. Айни кунларда ёзги трансфер бозорининг бош қаҳрамонларидан бири сифатида яна Каталониянинг «Барселона» клуби тилга олина бошлади. Кўҳна қитъанинг нуфузли спорт нашрлари тарқатган энг сўнгги маълумотларга қараганда, «кўк-анорранглилар» Франциянинг амалдаги чемпиони «ПСЖ» таркибида ёрқин ва шиддатли ўйинлари билан кўпчиликнинг эътиборини тортган иқтидорли ёш вингер Брэдли Барколяни ўз сафига қўшиб олишни жиддий тарзда режалаштирмоқда.

Каталонияликлар нафақат қизиқиш билдиришган, балки ушбу ўтишни амалга ошириш учун дастлабки расмий қадамни ҳам ташлаб улгуришган.

ПСЖ 50 миллион евролик мега-таклифни рад этди

Инсайдерларнинг хабар беришича, «Барселона» раҳбарияти франциялик истеъдодли футболчининг трансфери учун Париж клубига 50 миллион евро миқдоридаги илк расмий молиявий таклифни тақдим этган. Бироқ парижликлар раҳбари Нассер Ал-Хелайфи ва жамоа мутасаддилари ушбу вариантни қатъий равишда рад этишган. Маълум бўлишича, Париж гранди ўз таркибидаги келажаги порлоқ юлдузни бундай маблағ эвазига осонликча қўйиб юбормоқчи эмас ва унинг трансфер баҳосини анча юқори баҳоламоқда.

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Брэдли Барколянинг ўтган мавсумдаги зафари ва Франция чемпионатининг якуний турнир жадвалидаги етакчилар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Трансфер нишони

Футболчининг амплуаси (позицияси)

Дастлабки расмий таклиф суммаси

«ПСЖ» раҳбариятининг қарори

Франция Лига 1 чемпиони (Ўтган мавсум)

Кучли тўртликка кирган қолган жамоалар

Брэдли Барколя

Ёш вингер


(Қанот ҳужумчиси)

50 миллион евро

Таклифни рад этди


(Трансферни тўхтатди)

«ПСЖ» (Париж)


(Барколя билан биргаликда)

2-ўрин: «Ланс»


3-ўрин: «Лилль»


4-ўрин: «Лион»

Франция чемпиони Каталонияга йўл оладими?

Эслатиб ўтиш жоизки, якунига етган мавсум Брэдли Барколя учун жуда омадли ва совринларга бой келди. Иқтидорли футболчи «ПСЖ» жамоаси билан биргаликда Франция олий дивизиони — Лига 1 олтин медалларини қўлга киритиб, мамлакат чемпионлигини тантана қилди. Ўша ички биринчиликнинг якуний мусобақа жадвалида Париж клубидан кейинги ўринларни мос равишда «Ланс» (иккинчи поғона), «Лилль» (учинчи поғона) ва «Лион» (тўртинчи поғона) жамоалари банд этган эди. Тан олиш керак, бундай кучли рақобат муҳитида Барколя ўз ўйинлари билан ажралиб турди ва айнан шу сабабли «Барселона» скаутларининг назарига тушди.

Ҳозирча Каталония клубининг кейинги қадами қандай бўлиши номаълум, бироқ испанияликлар Барколя учун курашни осонликча тўхтатмоқчи эмаслар. Эҳтимол, яқин кунларда «Барселона» томонидан янгиланган ва янада жозибадорроқ таклиф ПСЖ столига келиб тушади.

Европа футболидаги энг қайноқ трансферлар, «Барселона» ва ПСЖ ўртасидаги яширин музокаралар, юлдузли ўтишлар ва спорт оламига оид энг ишончли, эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мануел Нойер бешинчи жаҳон чемпионатида майдонга тушдиМануел Нойер бешинчи жаҳон чемпионатида майдонга тушдиБугун, 17:22Ислом Махачев июль ойида жанг қилишга тайёрлигини айтдиИслом Махачев июль ойида жанг қилишга тайёрлигини айтдиБугун, 17:16«Реал» Марк Кукуреля трансфери бўйича келишувга эришди...«Реал» Марк Кукуреля трансфери бўйича келишувга эришди...Бугун, 17:06«Бавария» Майкл Олисе билан шартномани узайтирмоқчи...«Бавария» Майкл Олисе билан шартномани узайтирмоқчи...Бугун, 16:00Ўзбекистон — Колумбия учрашувини Энтони Тейлор бошқарадиЎзбекистон — Колумбия учрашувини Энтони Тейлор бошқарадиБугун, 15:49Арсенал нишонидаги Айёуб Боуадди: Марокашлик иқтидор Премер-лигага ўтадими?Арсенал нишонидаги Айёуб Боуадди: Марокашлик иқтидор Премер-лигага ўтадими?Бугун, 13:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?