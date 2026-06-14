«Барселона» Брэдли Барколя учун «ПСЖ»га расмий таклиф юборди
Европа яшил майдонларида трансфер ойнаси тобора қизиб, гранд клублар ўртасидаги рақобат шиддатли тус олмоқда. Айни кунларда ёзги трансфер бозорининг бош қаҳрамонларидан бири сифатида яна Каталониянинг «Барселона» клуби тилга олина бошлади. Кўҳна қитъанинг нуфузли спорт нашрлари тарқатган энг сўнгги маълумотларга қараганда, «кўк-анорранглилар» Франциянинг амалдаги чемпиони «ПСЖ» таркибида ёрқин ва шиддатли ўйинлари билан кўпчиликнинг эътиборини тортган иқтидорли ёш вингер Брэдли Барколяни ўз сафига қўшиб олишни жиддий тарзда режалаштирмоқда.
Каталонияликлар нафақат қизиқиш билдиришган, балки ушбу ўтишни амалга ошириш учун дастлабки расмий қадамни ҳам ташлаб улгуришган.
ПСЖ 50 миллион евролик мега-таклифни рад этди
Инсайдерларнинг хабар беришича, «Барселона» раҳбарияти франциялик истеъдодли футболчининг трансфери учун Париж клубига 50 миллион евро миқдоридаги илк расмий молиявий таклифни тақдим этган. Бироқ парижликлар раҳбари Нассер Ал-Хелайфи ва жамоа мутасаддилари ушбу вариантни қатъий равишда рад этишган. Маълум бўлишича, Париж гранди ўз таркибидаги келажаги порлоқ юлдузни бундай маблағ эвазига осонликча қўйиб юбормоқчи эмас ва унинг трансфер баҳосини анча юқори баҳоламоқда.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Брэдли Барколянинг ўтган мавсумдаги зафари ва Франция чемпионатининг якуний турнир жадвалидаги етакчилар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Трансфер нишони
Футболчининг амплуаси (позицияси)
Дастлабки расмий таклиф суммаси
«ПСЖ» раҳбариятининг қарори
Франция Лига 1 чемпиони (Ўтган мавсум)
Кучли тўртликка кирган қолган жамоалар
Брэдли Барколя
Ёш вингер
(Қанот ҳужумчиси)
50 миллион евро
Таклифни рад этди
(Трансферни тўхтатди)
«ПСЖ» (Париж)
(Барколя билан биргаликда)
• 2-ўрин: «Ланс»
• 3-ўрин: «Лилль»
• 4-ўрин: «Лион»
Франция чемпиони Каталонияга йўл оладими?
Эслатиб ўтиш жоизки, якунига етган мавсум Брэдли Барколя учун жуда омадли ва совринларга бой келди. Иқтидорли футболчи «ПСЖ» жамоаси билан биргаликда Франция олий дивизиони — Лига 1 олтин медалларини қўлга киритиб, мамлакат чемпионлигини тантана қилди. Ўша ички биринчиликнинг якуний мусобақа жадвалида Париж клубидан кейинги ўринларни мос равишда «Ланс» (иккинчи поғона), «Лилль» (учинчи поғона) ва «Лион» (тўртинчи поғона) жамоалари банд этган эди. Тан олиш керак, бундай кучли рақобат муҳитида Барколя ўз ўйинлари билан ажралиб турди ва айнан шу сабабли «Барселона» скаутларининг назарига тушди.
Ҳозирча Каталония клубининг кейинги қадами қандай бўлиши номаълум, бироқ испанияликлар Барколя учун курашни осонликча тўхтатмоқчи эмаслар. Эҳтимол, яқин кунларда «Барселона» томонидан янгиланган ва янада жозибадорроқ таклиф ПСЖ столига келиб тушади.
Европа футболидаги энг қайноқ трансферлар, «Барселона» ва ПСЖ ўртасидаги яширин музокаралар, юлдузли ўтишлар ва спорт оламига оид энг ишончли, эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…