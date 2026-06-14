Дональд Трамп Эрон билан келишув тез фурсатда имзоланишини маълум қилди
Жаҳон сиёсат майдонида халқаро хавфсизлик ва Яқин Шарқдаги кескинликни юмшатиш борасида аср келишуви бўлиши кутилаётган тарихий воқеалар ривожи давом этмоқда. Оқ уй раҳбари Дональд Трамп Эрон билан узоқ кутилган тинчлик битими яқин «икки-уч соат ичида» расмийлаштирилиши мумкинлигини очиқлади. Америка етакчиси билан бевосита мулоқотда бўлган «Fox News» телеканалининг таниқли шарҳловчиси Трейт Игнст ушбу сенсацион баёнотни кенг жамоатчиликка эълон қилди.
Трампнинг сўзларига кўра, мазкур йирик ҳужжат дастлаб замонавий рақамли тизим орқали электрон шаклда имзоланади. Шундан сўнг, бор-йўғи бир ҳафта муддат ичида икки давлат расмий вакиллари «Европанинг тинч ва хавфсиз гўшаларидан бирида» юзма-юз кўришиб, келишувга шахсан муҳр босишади.
«Биби бу ишни нега қилди?»: Нетаняҳунинг ҳужуми Трампни ғазабга келтирди
Бироқ, ушбу тарихий жараён осон кечаётгани йўқ. Оқ уй раҳбари Исроил бош вазири Бинямин Нетаняҳу билан телефон орқали ўта жиддий ва кескин мулоқот ўтказганини тан олди. Суҳбат давомида АҚШ президенти Исроил армияси томонидан Байрут атрофига берилган кутилмаган ҳаво зарбалари бўйича Бош вазирни қаттиқ сўроққа тутган.
Исроилнинг машҳур «N12» телеканалига берган эксклюзив интервьюсида Дональд Трамп Нетаняҳунинг ҳаракатларини кескин танқид қилиб, уни «асло эҳтиёткорлик билан иш тутмаётганликда» айблади. Президентнинг фикрича, айнан мазкур ҳарбий ҳужум АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишув жараёнини кечиктириб юборган асосий омил бўлди.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали АҚШ, Эрон ва Исроил ўртасида юзага келган сиёсий вазият ҳамда томонларнинг бугунги позицияси билан атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
Сиёсий жараён иштирокчиси / Манба
Белгиланган расмий муддат ва режа
Юзага келган кутилмаган тўсиқ
Трампнинг шахсий муносабати
Келишувнинг дастлабки формати
Эрон томонининг расмий позицияси
АКШ (Дональд Трамп)
14 июнь куни (Якшанба) имзоланиши керак эди
Исроилнинг Байрут яқинига берган ракета зарбаси
Жуда қаттиқ ғазабланди, соғлом фикр йўқлигини айтди
Аввал электрон шаклда, кейин Европада шахсан
Белгиланган муддатда ҳужжатни имзолашга тайёр эмас
Исроил (Б. Нетаняҳу)
Тинчлик музокаралари вақтида ҳаракат қилди
Ҳизбуллоҳ қўмондонлик маркази нишонга олингани даъвоси
«Асло эҳтиёткор эмас» деб баҳоланди
Музокараларни кечиктириб юборди
Жараёнга салбий таъсир кўрсатди
Шартнома имзоланишига бир соат қолгандаги даҳшат
Дональд Трамп «Axios» нашрига берган баёнотида ҳам Эрон билан тарихий битим айнан якшанба куни амалга ошиши кўзда тутилганини яна бир бор тасдиқлади. У маслаҳатчилари унга Исроилнинг Байрутга кучли зарба бергани ҳақидаги хабарни етказишганида чинaкам шок ҳолатига тушганини яшириб ўтирмади.
Америка етакчиси ўз ҳаяжон ва эътирозларини қуйидагича баён этди:
«Бу шунчаки даҳшат, мен қулоқларимга ишона олмадим! Энг аламлиси, бу ҳодиса биз келишувга қўл қўйишимиздан бор-йўғи бир соат олдин содир бўлди. Бибига (Нетаняҳу) бу ҳужумни айнан шу пайтда амалга ошириш нега керак бўлиб қолди? Бундан жуда қаттиқ ғазабландим ва унда вазиятни тўғри баҳолаш учун соғлом фикр қолмаганини очиқ айтдим».
Шунингдек, АҚШ раҳбари ўзининг «Truth Social» ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида ҳам Тель-Авивнинг Ливан пойтахти яқинидаги ҳарбий амалиётини кескин қоралади. Ваҳоланки, Исроил мудофаа армияси ушбу ҳужумдан кўзланган асосий мақсад «Ҳизбуллоҳ» ҳаракатининг бошқарув штабини йўқ қилиш бўлганини даъво қилмоқда.
Шунга қарамай, сиёсий доираларда вазият жуда чигал. Эроннинг расмий «Fars» ахборот агентлиги тарқатган баёнотга кўра, Теҳрон раҳбарияти Вашингтон томонидан таклиф этилган қатъий ва қисқа муддат ичида АҚШ билан англашув меморандумини имзолашга ҳали тўлиқ тайёр эмаслигини билдирган. Воқеалар ривожи қай кўриниш олишини ва ушбу глобал келишув тинчлик олиб келишини кузатишда давом этамиз.
Дунё сиёсат саҳнасидаги энг шов-шувли ўзгаришлар, Яқин Шарқдаги қайноқ жараёнлар, Дональд Трампнинг кескин баёнотлари ва халқаро майдондаги энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…