Ҳаётнинг пайдо бўлиши: Олимлар мураккаб организмлар эволюцияси ҳақида янги маълумот топди

·19·Техно
Ҳаётнинг пайдо бўлиши: Олимлар мураккаб организмлар эволюцияси ҳақида янги маълумот топди

Замонавий биология фанида мураккаб ҳужайрали организмларнинг (эвкариотлар) келиб чиқиши ҳақидаги тушунчалар тубдан ўзгариши мумкин. Халқаро тадқиқотчилар гуруҳи барча ҳайвонлар, ўсимликлар ва замбуруғларнинг аждодлари фақатгина битта архея ва битта бактериянинг қўшилишидан ҳосил бўлмаган деган хулосага келишди. Натуре журналида эълон қилинган янги тадқиқот натижалари ҳаёт дарахтининг шаклланиши бир неча босқичли мураккаб жараён бўлганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Шу пайтгача илм-фанда қабул қилинган моделга кўра, тахминан икки миллиард йил аввал битта архея алфапротеобактерияни ўзига ютиб юборган ва вақт ўтиши билан ушбу бактерия митохондрияга — ҳужайранинг энергия марказига айланган. Айнан шу воқеа инсоният ва барча кўп ҳужайрали мавжудотларнинг асоси бўлган эвкариотлар пайдо бўлишидаги асосий бурилиш нуқтаси деб ҳисобланарди. Бироқ, сўнгги генетик таҳлиллар бу воқеалар занжири анча чигалроқ эканини исботлади.

Генетик мероснинг кўп қиррали манбалари

Олимлар барча замонавий эвкариотларнинг сўнгги умумий аждодини (ЛEКА) реконструкция қилиш учун турли ҳаёт шаклларининг геномларини таҳлил қилдилар. Тадқиқот давомида фақат ҳайвонлар эмас, балки кам ўрганилган микроорганизмлар генларига ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Натижада, барча мураккаб ҳужайраларнинг умумий аждоди ўз даври учун жуда мукаммал тузилишга эга бўлгани аниқланди.

Аниқланишича, ушбу қадимий организм кислородли муҳитда яшаган, бошқа микроорганизмларни истеъмол қилиш орқали энергия олган ва замонавий ҳужайраларга хос бўлган транспорт тизимларига эга бўлган. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, бу аждоднинг генетик жамланмаси фақат икки манбадан эмас, балки бир нечта турли хил ҳаёт шаклларидан олинган генлар йиғиндисидан иборат бўлган.

Тадқиқот натижаларига кўра, эвкариотлар геномининг шаклланишида қуйидаги гуруҳлар иштирок этган:

  • Асгард арчаеа — эвкариотларнинг энг яқин қариндошлари ҳисобланган археялар гуруҳи;
  • Алфапротеобактериялар — митохондрияларнинг бевосита аждодлари;
  • Планктомйсетота ва Мйхококкота — илгари бу жараёнда иштирок этиши кутилмаган йирик бактериал гуруҳлар;
  • Гигант вируслар — уларнинг генетик ҳиссаси айрим бактериал линиялардан ҳам кучлироқ бўлиб чиқди.
Ўрганилган генларнинг қарийб учдан бир қисми фақат эвкариотларга хос бўлиб, уларнинг аналоглари бактерия ёки археяларда умуман учрамайди. Бу эса мураккаб ҳаёт шакллари шаклланиш жараёнида ўзига хос ноёб эволюцион йўлни босиб ўтганидан далолат беради. Гигант вирусларнинг геномга кўрсатган таъсири эса олимлар учун кутилмаган янгилик бўлди.

Ушбу кашфиёт биология дарсликларидаги кўплаб маълумотларни қайта кўриб чиқишга мажбур қилади. Ixbt.com маълумотига кўра, ҳаётнинг пайдо бўлиши бир марталик тасодифий воқеа эмас, балки турли микроорганизмлар ўртасидаги узоқ давом этган генетик алмашинувлар маҳсулидир. Бу эса Ердаги ҳаётнинг нақадар мураккаб ва ўзаро боғлиқ эканини яна бир бор тасдиқлайди.

БиологияЭволюцияФанГеномТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британия 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаши кутилмоқдаБуюк Британия 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаши кутилмоқдаБугун, 20:28Кибержиноятчиликка қарши кураш: ФҚБ АҚШда махсус симуляция шаҳрини барпо этдиКибержиноятчиликка қарши кураш: ФҚБ АҚШда махсус симуляция шаҳрини барпо этдиКеча, 18:26ДеэпКоол кутилмаган ечимни тақдим этди: СФФ-корпусларда улкан совутгичлар ўрнатиладиДеэпКоол кутилмаган ечимни тақдим этди: СФФ-корпусларда улкан совутгичлар ўрнатиладиКеча, 18:25NASA товушдан тез учувчи X-59 самолётини янги босқичда синовдан ўтказдиNASA товушдан тез учувчи X-59 самолётини янги босқичда синовдан ўтказдиКеча, 17:22Геарс оф Вар: Э-Дай тизим талаблари эълон қилинди: Унреал Энгине 5 бўлса-да, талаблар пастГеарс оф Вар: Э-Дай тизим талаблари эълон қилинди: Унреал Энгине 5 бўлса-да, талаблар пастКеча, 16:55Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айланди: SpaceX IPO бозорни ўзгартириб юбордиElon Musk дунёнинг илк триллионерига айланди: SpaceX IPO бозорни ўзгартириб юбордиКеча, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус