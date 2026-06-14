Криптовалюталар оламида "иссиқ" мавсум: АҚШда тартибга солиш жараёнлари кескинлашди

·0·Иқтисодиёт
Криптовалюталар оламида "иссиқ" мавсум: АҚШда тартибга солиш жараёнлари кескинлашди

Глобал молия бозорида ёз фасли ҳали расман бошланмаган бўлса-да, криптовалюталар сегментида қонунчилик ва назорат билан боғлиқ жараёнлар аллақачон қизғин паллага кирди. АҚШда давлат органлари ва суд тизими рақамли активлар бозорини тартибга солиш бўйича бир қатор муҳим қадамларни ташламоқда, бу эса бутун дунё крипто-инвесторлари диққат марказида турибди. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

CoinDesk нашрининг хабар беришича, АҚШ Вакиллар палатасининг Йўллар ва воситалар қўмитаси криптовалюталарга оид солиқ қонунчилигини такомиллаштириш бўйича махсус эшитувларни ўтказди. Ушбу ташаббус рақамли активлардан олинадиган даромадларни шаффофлаштириш ва давлат ғазнасига тушумларни оптималлаштиришга қаратилган бўлиб, соҳа вакиллари учун янги ҳуқуқий мажбуриятларни келтириб чиқариши мумкин.

Башорат бозорлари ва назорат органлари кураши

Шу билан бирга, Товар фючерслари савдоси бўйича комиссия (CFTC) башорат бозорларини (предиктион маркетс) тартибга солиш бўйича янги таклифни илгари сурди. Бу каби платформалар фойдаланувчиларга турли воқеалар натижасига пул тикиш имконини беради ва уларнинг ҳуқуқий мақоми узоқ вақтдан бери баҳсли бўлиб қолмоқда. Мазкур жараёнда SEC раиси Гари Генслер ҳам фаол иштирок этиб, суд жараёнларига доир ўз позициясини билдирган.

Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу янгиликлар долзарб ҳисобланади. АҚШдаги қонунчилик ўзгаришлари одатда Bitcoin ва Ethereum каби асосий активлар нархига бевосита таъсир кўрсатади. Fedерал даражадаги ҳар қандай чеклов ёки эркинлик глобал бозор конъюнктурасини белгилаб беради, бу эса маҳаллий трейдерларнинг стратегияларига тузатиш киритишни талаб этади.

Суд тизимидаги янгиликлар ҳам эътибордан четда қолгани йўқ. ФТХ биржаси асосчиси Sam Bankman-Fried томонидан берилган апелляция аризаси апелляция суди ҳайъати томонидан рад этилди. Бу қарор крипто-индустриядаги энг йирик фирибгарлик ишларидан бири бўйича ҳукм ўз кучида қолишини англатади ва бозорда адолат ўрнатилиши йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, жорий мавсум криптовалюта бозори учун нафақат нархлар тебраниши, балки ҳуқуқий пойдеворнинг мустаҳкамланиши билан ҳам эсда қоларли бўлиши кутилмоқда. Регуляторларнинг фаоллашуви бозорни янада профессионал даражага олиб чиқишга хизмат қилади, бироқ анонимлик ва марказлашмаган молия (DeFi) тамойиллари тарафдорлари учун янги қийинчиликларни туғдириши тайин.

КриптовалютаBitcoinАҚШИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ethereum квант компьютерлари таҳдидидан ҳимояланишнинг арзон йўлини топдиEthereum квант компьютерлари таҳдидидан ҳимояланишнинг арзон йўлини топдиБугун, 14:10Ўзбекистонда ахборотлаштириш хизматлари ҳажми сезиларли даражада ошдиЎзбекистонда ахборотлаштириш хизматлари ҳажми сезиларли даражада ошдиБугун, 12:27Bitcoin нархи 65 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон келишуви кутилмоқдаBitcoin нархи 65 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон келишуви кутилмоқдаБугун, 11:13Ўзбекистонда энг кўп мебел қайси ҳудудда ишлаб чиқарилмоқда?Ўзбекистонда энг кўп мебел қайси ҳудудда ишлаб чиқарилмоқда?Бугун, 10:48Доналд Трумп АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик битими имзоланишини эълон қилдиДоналд Трумп АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик битими имзоланишини эълон қилдиБугун, 06:16Стабликоинлар молия тизимини ўзгартира олмади: Улар шунчаки рақамли нақд пулга айландиСтабликоинлар молия тизимини ўзгартира олмади: Улар шунчаки рақамли нақд пулга айландиКеча, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди