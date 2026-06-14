Криптовалюталар оламида "иссиқ" мавсум: АҚШда тартибга солиш жараёнлари кескинлашди
Глобал молия бозорида ёз фасли ҳали расман бошланмаган бўлса-да, криптовалюталар сегментида қонунчилик ва назорат билан боғлиқ жараёнлар аллақачон қизғин паллага кирди. АҚШда давлат органлари ва суд тизими рақамли активлар бозорини тартибга солиш бўйича бир қатор муҳим қадамларни ташламоқда, бу эса бутун дунё крипто-инвесторлари диққат марказида турибди. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
CoinDesk нашрининг хабар беришича, АҚШ Вакиллар палатасининг Йўллар ва воситалар қўмитаси криптовалюталарга оид солиқ қонунчилигини такомиллаштириш бўйича махсус эшитувларни ўтказди. Ушбу ташаббус рақамли активлардан олинадиган даромадларни шаффофлаштириш ва давлат ғазнасига тушумларни оптималлаштиришга қаратилган бўлиб, соҳа вакиллари учун янги ҳуқуқий мажбуриятларни келтириб чиқариши мумкин.
Башорат бозорлари ва назорат органлари курашиШу билан бирга, Товар фючерслари савдоси бўйича комиссия (CFTC) башорат бозорларини (предиктион маркетс) тартибга солиш бўйича янги таклифни илгари сурди. Бу каби платформалар фойдаланувчиларга турли воқеалар натижасига пул тикиш имконини беради ва уларнинг ҳуқуқий мақоми узоқ вақтдан бери баҳсли бўлиб қолмоқда. Мазкур жараёнда SEC раиси Гари Генслер ҳам фаол иштирок этиб, суд жараёнларига доир ўз позициясини билдирган.
Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу янгиликлар долзарб ҳисобланади. АҚШдаги қонунчилик ўзгаришлари одатда Bitcoin ва Ethereum каби асосий активлар нархига бевосита таъсир кўрсатади. Fedерал даражадаги ҳар қандай чеклов ёки эркинлик глобал бозор конъюнктурасини белгилаб беради, бу эса маҳаллий трейдерларнинг стратегияларига тузатиш киритишни талаб этади.
Суд тизимидаги янгиликлар ҳам эътибордан четда қолгани йўқ. ФТХ биржаси асосчиси Sam Bankman-Fried томонидан берилган апелляция аризаси апелляция суди ҳайъати томонидан рад этилди. Бу қарор крипто-индустриядаги энг йирик фирибгарлик ишларидан бири бўйича ҳукм ўз кучида қолишини англатади ва бозорда адолат ўрнатилиши йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, жорий мавсум криптовалюта бозори учун нафақат нархлар тебраниши, балки ҳуқуқий пойдеворнинг мустаҳкамланиши билан ҳам эсда қоларли бўлиши кутилмоқда. Регуляторларнинг фаоллашуви бозорни янада профессионал даражага олиб чиқишга хизмат қилади, бироқ анонимлик ва марказлашмаган молия (DeFi) тамойиллари тарафдорлари учун янги қийинчиликларни туғдириши тайин.
…