Жозе Моуриньо Сами Хедирани «Реал»га қайтаришга ҳаракат қилмоқда
Мадриднинг «Реал» клуби атрофидаги мураббийлик ўзгаришлари ва шов-шувли хабарлар жаҳон спорти нашрларининг бош мавзусига айланиб улгурди. Сантяго Бернабеуга иккинчи бор нажоткор сифатида қайтаётган машҳур португалиялик мутахассис Жозе Моуриньо «қироллик клуби»да янги даврни бошлаш учун енг шимариб киришган. «Sports.kz» порталининг нуфузли ташқи манбаларга таяниб хабар беришича, мадридликларнинг собиқ юлдузи Сами Хедира яна жамоа бағрига қайтиш арафасида турибди. Бироқ бу гал германиялик собиқ футболчи яшил майдонда тўп суриш учун эмас, балки Моуриньонинг мураббийлар штабидан жой олиб, унинг ўнг қўлига айланиш учун таклиф этилмоқда.
Жозе Моуриньонинг Мадриддаги янги бешлиги
Испаниянинг машҳур ва ишончли «AS» нашри тарқатган инсайдларга қараганда, «Омадли» (The Special One) лақабли Жозе Моуриньо Мадридда ўзи билан бирга ишлайдиган янги мураббийлар гуруҳини тузиб бўлган ва унда кимлар бўлишини деярли аниқлаштирган. Мазкур янги штаб жами беш нафар ўта ишончли ва тажрибали мутахассисдан ташкил топиши кутилмоқда. Португалиялик мураббий ушбу бешлик таркибига, албатта, клуб ички муҳитини, анъаналарини ва мадридлик мухлислар характерини беш қўлдай биладиган «Реал»нинг собиқ футболчиларидан бирини қўшишни мақсад қилган эди. Бу ўрин учун дастлаб «қироллик клуби»нинг афсонавий ҳимоячиси Пепе номзоди кўриб чиқилганди. Бироқ португалиялик собиқ ҳимоячи ушбу таклифга аниқ жавоб бермасдан, билвосита бу танлов бошқа бир номзод фойдасига ҳал бўлишига ишора қилган.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Сами Хедиранинг «Реал»даги фаолияти ва Жозе Моуриньонинг янги мураббийлик штаби режалари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Мураббийлар штаби раҳбари
Жамоага таклиф этилаётган ассистент
Хедиранинг «Реал»даги собиқ мақоми
Унинг клубдаги фаолият йиллари
Мураббийлик штабининг умумий таркиби
Илгари ушбу роль учун кўриб чиқилган номзод
Жозе Моуриньо
(Бош мураббий)
Сами Хедира
(Бош ёрдамчи)
Германиялик собиқ тажрибали яримҳимоячи
2010 – 2015 йиллар
5 нафар ишончли мутахассисдан иборат
Пепе
(Португалиялик собиқ ҳимоячи)
Хедира билан фаол музокаралар бошланди
Айни кунларда Жозе Моуриньо ўзининг собиқ шогирди Сами Хедира билан жуда қизғин ва фаол музокаралар олиб бормоқда. Инсайдерларнинг фикрига кўра, собиқ яримҳимоячи Моуриньо ўз янги лойиҳасида излаётган замонавий, тактик билимга эга ва футболчилар билан тил топиша оладиган мутахассис талабларига (профилига) юз фоиз мос келади.
Маълумот ўрнида эслатиб ўтиш жоизки, Сами Хедира 2010 йилдан 2015 йилга қадар айнан «Реал Мадрид» шарафини ҳимоя қилган ва айнан Моуриньо даврида жамоанинг асосий фишқаларидан бири бўлган. Испаниядаги муваффақиятли йиллардан сўнг у Туриннинг «Ювентус» клубига кўчиб ўтган ва ўзининг бой карьерасини 2021 йилда Германиянинг «Герта» жамоасида расман якунлаган эди. Эндиликда ушбу маҳорат соҳиби Мадридга мураббий сифатида зафарлар қучиш учун қайтаётгани маҳаллий мухлисларни ҳам ҳаяжонга солмоқда.
Мадриднинг «Реал» клубидаги энг сўнгги янгиликлар, Жозе Моуриньонинг янги даврдаги илк қадамлари, трансфер бозоридаги шов-шувлар ва жаҳон футболига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…