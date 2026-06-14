Кибержиноятчиликка қарши кураш: ФҚБ АҚШда махсус симуляция шаҳрини барпо этди

·14·Техно
Кибержиноятчиликка қарши кураш: ФҚБ АҚШда махсус симуляция шаҳрини барпо этди

АҚШ Fedерал қидирув бюроси (ФҚБ) киберҳужумларга қарши курашиш ва рақамли криминалистика соҳасидаги мутахассисларни тайёрлаш учун мўлжалланган Кинетик Кйбер Ранге номли ноёб ўқув полигонини ишга туширди. Алабама штатининг Хантсвилл шаҳрида жойлашган ушбу мажмуа оддий Америка шаҳарчасининг тўлиқ макети бўлиб, у кибержиноятчилар келтираётган улкан иқтисодий зарарларга қарши самарали чораларни ишлаб чиқишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳанинг ҳаётга татбиқ этилиши бежиз эмас. ФҚБнинг 2025-йилги ҳисоботига кўра, АҚШда кибержиноятдан кўрилган зарар рекорд даражадаги 20,9 миллиард долларга етган. Бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 26 фоизга кўпдир. Айниқса, муҳим инфратузилмаларга қаратилган товламачи дастурлар (рансомваре) асосий хавф сифатида қайд этилмоқда.

Виртуал дунё ва реал инфратузилма уйғунлиги

Майдони қарийб 2 минг квадрат метрни ташкил этувчи Кинетик Кйбер Ранге ҳудудида тўлиқ жиҳозланган турар-жой бинолари, меҳмонхона, автомобилларга ёқилғи қуйиш шохобчаси, озиқ-овқат дўкони, суд биноси, шифохона ва энергетика компанияси жойлашган. Барча объектлар йўллар ва светофорлар билан ўзаро боғланган бўлиб, улар реал вақт режимида ишловчи рақамли тизимлар билан таъминланган.

ФҚБ мутахассисларининг таъкидлашича, полигоннинг асосий устунлиги унинг ташқи тармоқлардан бутунлай узилганлигидир. Бу эса мутахассисларга турли хил киберҳужумларни хавфсиз тарзда моделлаштириш ва уларнинг оқибатларини ўрганиш имконини беради. 2025-йил феврал ойидан буён бу ерда 1400 дан ортиқ ходим, жумладан, федерал ва маҳаллий идоралар вакиллари малака ошириб улгурди.

Мажмуа таркибидаги маълумотлар маркази (дата-сентер) алоҳида аҳамиятга эга. Унда Windows ва Линух операцион тизимларида ишловчи 200 дан ортиқ серверлар ўрнатилган. Дастур раҳбари Даве Беачбоард сўзларига кўра, сервер хоналаридаги муҳит — тор жой, паст ҳарорат ва шовқин — терговчилар реал ҳаётда дуч келадиган шароитларга максимал даражада яқинлаштирилган.

Инсон ҳаёти ва рақамли хавфсизлик

Полигонда ўтказиладиган машғулотлар давомида шифохона тизимларининг ишдан чиқиши каби ўта оғир сценарийлар кўриб чиқилади. Бундай вазиятларда мутахассислар вақт танқислиги ва кучли босим остида қарор қабул қилишга ўргатилади. Бу каби тайёргарлик реал ҳужум пайтида инсонлар ҳаётини сақлаб қолишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

Шунингдек, Кинетик Кйбер Ранге рақамли криминалистика соҳасида янги усулларни синаш майдони ҳисобланади. Бунда Apple ва Google каби гигантларнинг қурилмаларидаги ҳимоя механизмларини четлаб ўтиш имконини берувчи махсус воситалардан фойдаланилади. Гарчи бу усуллар ишлаб чиқарувчиларга хабар берилмаган заифликлардан фойдаланиши туфайли баҳсларга сабаб бўлса-да, ФҚБ уларни жиноятларни фош этишда зарур деб ҳисоблайди.

Хулоса қилиб айтганда, бундай "кибер-шаҳар"нинг яратилиши замонавий дунёда ахборот хавфсизлиги масаласи нақадар долзарб эканини кўрсатмоқда. Киберҳужумлар кўлами кенгайгани сайин, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари нафақат техник воситаларни, балки мутахассисларнинг амалий кўникмаларини ҳам янги босқичга олиб чиқишга мажбур бўлмоқда.

ФҚБКиберхавфсизликАҚШТехнологияКибержиноят
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДеэпКоол кутилмаган ечимни тақдим этди: СФФ-корпусларда улкан совутгичлар ўрнатиладиДеэпКоол кутилмаган ечимни тақдим этди: СФФ-корпусларда улкан совутгичлар ўрнатиладиКеча, 18:25NASA товушдан тез учувчи X-59 самолётини янги босқичда синовдан ўтказдиNASA товушдан тез учувчи X-59 самолётини янги босқичда синовдан ўтказдиКеча, 17:22Геарс оф Вар: Э-Дай тизим талаблари эълон қилинди: Унреал Энгине 5 бўлса-да, талаблар пастГеарс оф Вар: Э-Дай тизим талаблари эълон қилинди: Унреал Энгине 5 бўлса-да, талаблар пастКеча, 16:55Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айланди: SpaceX IPO бозорни ўзгартириб юбордиElon Musk дунёнинг илк триллионерига айланди: SpaceX IPO бозорни ўзгартириб юбордиКеча, 16:54Amazon огоҳлантириши ортидан Anthropic сунъий интеллектига чекловлар қўйилдиAmazon огоҳлантириши ортидан Anthropic сунъий интеллектига чекловлар қўйилдиКеча, 16:20АҚШ ракета ишлаб чиқаришда инқирозга юз тутди: 73 миллиард долларлик муаммоАҚШ ракета ишлаб чиқаришда инқирозга юз тутди: 73 миллиард долларлик муаммоКеча, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус