Криштиано Роналдо Португалиядаги сўнгги ўйинини ўтказадими?

·0·Спорт
Криштиано Роналдо Португалиядаги сўнгги ўйинини ўтказадими?

Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез афсонавий ҳужумчи Криштиано Роналдо учун Нигерияга қарши ўртоқлик учрашуви ватанидаги сўнгги ўйин бўлиши мумкинлиги ҳақидаги гап-сўзларга муносабат билдирди. 41 ёшли Ал-Насср юлдузи ўзининг олтинчи Жаҳон чемпионатида иштирок этиб, тарихий натижа қайд этиш арафасида турибди, бироқ у ҳали ҳам бор эътиборини жамоавий муваффақиятга қаратган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Леириадаги ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Мартинез собиқ Реал Мадрид юлдузининг профессионализмини алоҳида эътироф этди. Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа сардори келажак ҳақида қайғурмаяпти ва бор кучини миллий терма жамоага ёрдам беришга сарфламоқда. "Сардоримиз ҳар бир ишда ўрнак бўла олади. У терма жамоага ёрдам бериш учун кунига 24 соат меҳнат қилади", — деди испаниялик мутахассис.

Беш карра "Олтин тўп" соҳиби бўлган Криштиано Роналдо биологик чегараларни парчалашда давом этмоқда. Мартинезнинг фикрича, ҳужумчининг ажойиб жисмоний ҳолати унинг руҳий кучли эканлиги ва футболга бўлган "очлиги" натижасидир. Гарчи у фаолияти давомида деярли барча соврунларни қўлга киритган бўлса-да, Жаҳон чемпионлиги унинг учун ҳамон асосий мақсад бўлиб қолмоқда.

Халқаро миқёсда ўйинлар сони (227) ва голлар (143) бўйича мутлақ рекордчи ҳисобланган Роналдо АҚШ, Мексика ва Канадада ўтадиган турнирда жамоани бошлаб тушади. Нигерия билан баҳс Португалия учун турнир олдидан таркибни якуний кўрикдан ўтказиш вазифасини ўтайди. Мартинез ушбу ўйинда барча футболчиларга имконият беришни ва жамоани 17-июн куни Конго ДРга қарши кечадиган илк баҳсга тайёрлашни режалаштирган.

Криштиано РоналдоПортугалияРоберто МартинезЖаҳон ЧемпионатиРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венсан Компани қарорини ўзгартирди: Бавария Алпҳонсо Давиесни сотишга тайёрВенсан Компани қарорини ўзгартирди: Бавария Алпҳонсо Давиесни сотишга тайёрБугун, 06:55Венсан Компани қарорини ўзгартирди: Алфонсо Девис Бавария жамоасини тарк этиши мумкинВенсан Компани қарорини ўзгартирди: Алфонсо Девис Бавария жамоасини тарк этиши мумкинБугун, 06:35Лионель Месси захирадан тушиб гол урди: Аргентина Исландияни мағлуб этдиЛионель Месси захирадан тушиб гол урди: Аргентина Исландияни мағлуб этдиБугун, 06:33Боруссия Дортмунд Кеннет Эичҳорн учун курашни давом эттирмоқдаБоруссия Дортмунд Кеннет Эичҳорн учун курашни давом эттирмоқдаБугун, 04:17Саудиянинг икки гранд клуби Рафинья учун 80 миллион евро таклиф қилдиСаудиянинг икки гранд клуби Рафинья учун 80 миллион евро таклиф қилдиБугун, 04:07«Реал» бир қатор юлдуз футболчилари билан хайрлашишга тайёрланмоқда...«Реал» бир қатор юлдуз футболчилари билан хайрлашишга тайёрланмоқда...Бугун, 03:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...