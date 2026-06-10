Криштиано Роналдо Португалиядаги сўнгги ўйинини ўтказадими?
Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез афсонавий ҳужумчи Криштиано Роналдо учун Нигерияга қарши ўртоқлик учрашуви ватанидаги сўнгги ўйин бўлиши мумкинлиги ҳақидаги гап-сўзларга муносабат билдирди. 41 ёшли Ал-Насср юлдузи ўзининг олтинчи Жаҳон чемпионатида иштирок этиб, тарихий натижа қайд этиш арафасида турибди, бироқ у ҳали ҳам бор эътиборини жамоавий муваффақиятга қаратган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Леириадаги ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Мартинез собиқ Реал Мадрид юлдузининг профессионализмини алоҳида эътироф этди. Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа сардори келажак ҳақида қайғурмаяпти ва бор кучини миллий терма жамоага ёрдам беришга сарфламоқда. "Сардоримиз ҳар бир ишда ўрнак бўла олади. У терма жамоага ёрдам бериш учун кунига 24 соат меҳнат қилади", — деди испаниялик мутахассис.
Беш карра "Олтин тўп" соҳиби бўлган Криштиано Роналдо биологик чегараларни парчалашда давом этмоқда. Мартинезнинг фикрича, ҳужумчининг ажойиб жисмоний ҳолати унинг руҳий кучли эканлиги ва футболга бўлган "очлиги" натижасидир. Гарчи у фаолияти давомида деярли барча соврунларни қўлга киритган бўлса-да, Жаҳон чемпионлиги унинг учун ҳамон асосий мақсад бўлиб қолмоқда.
Халқаро миқёсда ўйинлар сони (227) ва голлар (143) бўйича мутлақ рекордчи ҳисобланган Роналдо АҚШ, Мексика ва Канадада ўтадиган турнирда жамоани бошлаб тушади. Нигерия билан баҳс Португалия учун турнир олдидан таркибни якуний кўрикдан ўтказиш вазифасини ўтайди. Мартинез ушбу ўйинда барча футболчиларга имконият беришни ва жамоани 17-июн куни Конго ДРга қарши кечадиган илк баҳсга тайёрлашни режалаштирган.
…