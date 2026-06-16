Устоз санъаткор Хадия Юсупова 88 ёшида вафот этди

·0·Маданият
Устоз санъаткор Хадия Юсупова 88 ёшида вафот этди

Ўзбекистон маданияти ва мақом санъати оғир йўқотишга учради. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, профессор, таниқли мақом хонандаси ва устоз санъаткор Хадия Юсупова 88 ёшида вафот этди.

Мазкур қайғули хабарни Ўзбек миллий мақом санъати маркази маълум қилди. Узоқ йиллар давомида миллий мусиқа ва мумтоз қўшиқчилик санъати ривожига беқиёс ҳисса қўшган санъаткорнинг вафоти мухлислари ва шогирдларини чуқур қайғуга солди.

Хадия Юсупова 1938 йил сентябрь ойида Наманган шаҳрида таваллуд топган. У болалигиданоқ санъатга меҳр қўйиб, жуда эрта ёшдан қўшиқ ижро этишни бошлаган. Истеъдоди туфайли қисқа вақт ичида кенг жамоатчилик эътиборини қозонган.

Санъаткор 1956 йилда Москвада ўтказилган халқаро ёшлар фестивалида ғолиб бўлиб, кейинчалик Ўзбекистон давлат филармонияси сафида фаолият бошлаган. Шунингдек, у Ўзбекистон радиоси қошидаги ансамблда ўз даврининг машҳур санъаткорлари билан бирга ижод қилди.

1958 йилдан бошлаб эса машҳур бастакор ва академик Юнус Ражабий раҳбарлигидаги “Мақом” ансамбли таркибида фаолият юритиб, миллий мақом санъатининг ноёб намуналарини юқори маҳорат билан ижро этди. Унинг ижросидаги кўплаб мумтоз ашулалар мамлакат мусиқа хазинасининг ажралмас қисмига айланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Улуғбек Қодиров ўзининг “Хонимей” номли янги қўшиғи билан ижтимоий тармоқларда барчанинг эътиборида!Улуғбек Қодиров ўзининг “Хонимей” номли янги қўшиғи билан ижтимоий тармоқларда барчанинг эътиборида!Бугун, 11:59Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)Бугун, 11:11Ширин Заитовадан қувончли янгилик: хонанда иккинчи бор она бўлди (видео)Ширин Заитовадан қувончли янгилик: хонанда иккинчи бор она бўлди (видео)Бугун, 11:00Йигитали Мамажонов 36 ёшда: турмуш ўртоғидан самимий табрикЙигитали Мамажонов 36 ёшда: турмуш ўртоғидан самимий табрикБугун, 10:27Юлдуз Усмонова санъаткорлар учун яратилган имтиёзлар ҳақида очиқ гапирдиЮлдуз Усмонова санъаткорлар учун яратилган имтиёзлар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 10:13Ҳаётда қайнона бўлмай қайнона ролини ўйнаган актриса кутилмаган ҳақиқатни айтдиҲаётда қайнона бўлмай қайнона ролини ўйнаган актриса кутилмаган ҳақиқатни айтдиБугун, 09:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди