АҚШ Адлия вазирлиги Elon Muskнинг xAI компаниясини ҳимоя қилиб чиқди

·0·Техно
АҚШ Адлия вазирлиги Elon Muskнинг xAI компаниясини ҳимоя қилиб чиқди

АҚШ Адлия вазирлиги Илон Маскка тегишли xAI компаниясининг Мемфис шаҳридаги маълумотлар марказларида рухсатсиз ишлатилаётган газ турбиналари бўйича суд жараёнига аралашди. Ҳукумат ушбу қурилмаларнинг фаолиятини тўхтатиш миллий хавфсизликка таҳдид солиши мумкинлигини таъкидламоқда. Виред нашри хабарига кўра, мазкур масала сунъий интеллект технологияларининг ҳарбий соҳадаги ўрни нақадар ортиб бораётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

НААКП (Рангли танли аҳолига кўмаклашиш миллий ассоциацияси) томонидан апрель ойида берилган даъво аризасида xAI компаниясининг Колоссус ва Колоссус 2 маълумотлар марказларида ўнлаб табиий газ турбиналаридан ноқонуний фойдаланилаётгани айтилган эди. Бироқ Адлия вазирлиги судга тақдим этган меморандумида ушбу турбиналарни ўчириш АҚШнинг иқтисодий ва энергетика хавфсизлигига путур етказишини билдирди.

Вазирликнинг қайд этишича, xAI томонидан ишлаб чиқилган Grok сунъий интеллект модели АҚШ Мудофаа вазирлигининг стратегик операцияларини қўллаб-қувватловчи тўртта асосий моделдан биридир. Хусусан, ушбу технология Яқин Шарқдаги ҳарбий амалиётларда, жумладан, Эрондаги нишонларга берилган зарбаларни мувофиқлаштиришда муҳим рол ўйнаган. Шу сабабли, ҳисоблаш қувватларини энергия билан таъминлаш тўхтатилса, ҳарбий операциялар хавф остида қолиши мумкин.

Экологик муаммолар ва ҳуқуқий баҳслар

Ҳозирги вақтда xAI маълумотлар марказларида жами 57 та газ турбинаси ишлаб турибди. Компания бу қурилмалар тиркамаларга ўрнатилгани сабабли уларни "мобил" деб ҳисоблайди ва бир йил давомида ҳаво ифлосланиши бўйича қатъий қоидалардан озод эканини даъво қилмоқда. Бироқ экологлар ва НААКП вакиллари федерал қонунчиликка кўра, бундай қурилмалар барқарор объект сифатида таснифланиши ва тегишли рухсатномаларга эга бўлиши кераклигини таъкидламоқда.

Маҳаллий аҳоли ва фаоллар маълумотлар маркази ишга тушганидан бери ҳудудда ҳаво сифати кескин ёмонлашганидан шикоят қилмоқда. Турбиналар сони ўтган йилдан бери икки баравардан кўпроққа кўпайган, бу эса зарарли моддалар, жумладан, формальдегид ва азот оксиди миқдорининг ошишига олиб келган. Ушбу моддалар астма, саратон ва юрак-қон томир касалликлари хавфини ошириши билан маълум.

Келажакдаги режалар ва катта инвестициялар

Экологик эътирозларга қарамай, Илон Маскнинг сунъий интеллект империяси кенгайишда давом этмоқда. SpaceX таркибига кирувчи xAI келгуси уч йил ичида ўз маълумотлар марказларини энергия билан таъминлаш учун яна 2,8 миллиард долларлик газ турбиналарини сотиб олишни режалаштирмоқда. Ушбу маблағнинг камида 2 миллиард доллари айнан мобил турбиналар учун йўналтирилади.

Ушбу ҳолат технологик гигантлар ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ташкилотлари ўртасидаги зиддиятни янги босқичга олиб чиқди. Бир томондан миллий хавфсизлик ва инновациялар пойгаси турса, иккинчи томондан аҳоли саломатлиги ва экологик меъёрлар масаласи кўндаланг бўлиб турибди. Суднинг якуний қарори АҚШда сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантиришнинг келгуси тартибини белгилаб бериши кутилмоқда.

Elon MuskxAIGrokАҚШСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AI гаджетлар бозорида янги етакчи: Плауд компаниясининг даромади 100 миллион доллардан ошдиAI гаджетлар бозорида янги етакчи: Плауд компаниясининг даромади 100 миллион доллардан ошдиБугун, 15:20SpaceX дунёнинг энг қиммат компаниялари бешлигига кирди: Amazon ортда қолдиSpaceX дунёнинг энг қиммат компаниялари бешлигига кирди: Amazon ортда қолдиБугун, 13:51Россияда импортга боғлиқ бўлмаган янги телеком-булут платформаси ишга туширилдиРоссияда импортга боғлиқ бўлмаган янги телеком-булут платформаси ишга туширилдиБугун, 13:51OneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиOneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиБугун, 13:29Сунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 13:27Рақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиРақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиБугун, 13:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди