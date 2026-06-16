АҚШ Адлия вазирлиги Elon Muskнинг xAI компаниясини ҳимоя қилиб чиқди
АҚШ Адлия вазирлиги Илон Маскка тегишли xAI компаниясининг Мемфис шаҳридаги маълумотлар марказларида рухсатсиз ишлатилаётган газ турбиналари бўйича суд жараёнига аралашди. Ҳукумат ушбу қурилмаларнинг фаолиятини тўхтатиш миллий хавфсизликка таҳдид солиши мумкинлигини таъкидламоқда. Виред нашри хабарига кўра, мазкур масала сунъий интеллект технологияларининг ҳарбий соҳадаги ўрни нақадар ортиб бораётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
НААКП (Рангли танли аҳолига кўмаклашиш миллий ассоциацияси) томонидан апрель ойида берилган даъво аризасида xAI компаниясининг Колоссус ва Колоссус 2 маълумотлар марказларида ўнлаб табиий газ турбиналаридан ноқонуний фойдаланилаётгани айтилган эди. Бироқ Адлия вазирлиги судга тақдим этган меморандумида ушбу турбиналарни ўчириш АҚШнинг иқтисодий ва энергетика хавфсизлигига путур етказишини билдирди.
Вазирликнинг қайд этишича, xAI томонидан ишлаб чиқилган Grok сунъий интеллект модели АҚШ Мудофаа вазирлигининг стратегик операцияларини қўллаб-қувватловчи тўртта асосий моделдан биридир. Хусусан, ушбу технология Яқин Шарқдаги ҳарбий амалиётларда, жумладан, Эрондаги нишонларга берилган зарбаларни мувофиқлаштиришда муҳим рол ўйнаган. Шу сабабли, ҳисоблаш қувватларини энергия билан таъминлаш тўхтатилса, ҳарбий операциялар хавф остида қолиши мумкин.
Экологик муаммолар ва ҳуқуқий баҳсларҲозирги вақтда xAI маълумотлар марказларида жами 57 та газ турбинаси ишлаб турибди. Компания бу қурилмалар тиркамаларга ўрнатилгани сабабли уларни "мобил" деб ҳисоблайди ва бир йил давомида ҳаво ифлосланиши бўйича қатъий қоидалардан озод эканини даъво қилмоқда. Бироқ экологлар ва НААКП вакиллари федерал қонунчиликка кўра, бундай қурилмалар барқарор объект сифатида таснифланиши ва тегишли рухсатномаларга эга бўлиши кераклигини таъкидламоқда.
Маҳаллий аҳоли ва фаоллар маълумотлар маркази ишга тушганидан бери ҳудудда ҳаво сифати кескин ёмонлашганидан шикоят қилмоқда. Турбиналар сони ўтган йилдан бери икки баравардан кўпроққа кўпайган, бу эса зарарли моддалар, жумладан, формальдегид ва азот оксиди миқдорининг ошишига олиб келган. Ушбу моддалар астма, саратон ва юрак-қон томир касалликлари хавфини ошириши билан маълум.
Келажакдаги режалар ва катта инвестицияларЭкологик эътирозларга қарамай, Илон Маскнинг сунъий интеллект империяси кенгайишда давом этмоқда. SpaceX таркибига кирувчи xAI келгуси уч йил ичида ўз маълумотлар марказларини энергия билан таъминлаш учун яна 2,8 миллиард долларлик газ турбиналарини сотиб олишни режалаштирмоқда. Ушбу маблағнинг камида 2 миллиард доллари айнан мобил турбиналар учун йўналтирилади.
Ушбу ҳолат технологик гигантлар ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ташкилотлари ўртасидаги зиддиятни янги босқичга олиб чиқди. Бир томондан миллий хавфсизлик ва инновациялар пойгаси турса, иккинчи томондан аҳоли саломатлиги ва экологик меъёрлар масаласи кўндаланг бўлиб турибди. Суднинг якуний қарори АҚШда сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантиришнинг келгуси тартибини белгилаб бериши кутилмоқда.
…