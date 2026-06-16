SpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айланди

·25·Техно
SpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айланди

Коинот технологиялари соҳасида инқилоб қилган SpaceX компанияси акцияларнинг оммавий жойлаштируви (IPO) орқали жаҳон молия бозорида мутлақ рекорд ўрнатди. Elon Musk асос солган компания ўзининг 24 йиллик тарихидаги энг муҳим босқичга қадам қўйиб, фонд бозорига чиқди ва инвесторлар эътиборини ўзига қаратди. Бу воқеа нафақат технологик олам, балки глобал иқтисодиёт учун ҳам улкан бурилиш ясади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри хабарига кўра, SpaceX ҳар бири 135 доллардан баҳоланган 555,6 миллион дона акциясини сотувга чиқарди. Дастлаб 75 миллиард доллар жалб қилиш режалаштирилган бўлса-да, якунда бу кўрсаткич 85,7 миллиард долларга етди. Бу натижа билан SpaceX инсоният тарихидаги энг йирик IPO муаллифига айланди. Мазкур муваффақият ортидан Elon Muskнинг бойлиги кескин ортиб, у расман дунёдаги биринчи триллионер мақомини қўлга киритди.

Бозордаги шиддатли ўсиш ва рекордлар

SpaceX акциялари Nasdaq биржасида 150 доллардан савдо қила бошлади ва қисқа вақт ичида ўз қийматини 11 фоизга оширди. Инвесторларнинг қизиқиши шу қадар юқори бўлдики, савдоларнинг биринчи кунидаёқ акциялар нархи 160,95 долларгача кўтарилди. Натижада компаниянинг умумий бозор қиймати 2,7 триллион долларга етиб, у дунёдаги энг қиммат бешта компаниядан бирига айланди ва бу борада Amazon гигантини ҳам ортда қолдирди.

Савдолар ҳажми кутилганидан анча юқори бўлди. Robinhood платформаси SpaceX дебютидан сўнг ўз тизимида рекорд даражадаги трафик қайд этилганини маълум қилди. Бу жараёндан йирик банклар ҳам катта фойда кўрди: Goldman Sachs ва Morgan Stanley каби молия институтлари битимларни амалга ошириш орқали тахминан 500 миллион доллар миқдорида комиссия йиғимларига эга бўлишди.

Стратегик режалар ва Tesla билан бирлашиш эҳтимоли

IPOдан бир неча кун ўтиб, SpaceX ўзининг кенгайиш режаларини эълон қилди. Компания Cursor стартапини 60 миллиард долларлик акциялар эвазига сотиб олишини билдирди. Бу қадам SpaceX'нинг дастурий таъминот ва сунъий интеллект йўналишидаги имкониятларини янада кучайтириши кутилмоқда. Шунингдек, компания операцион директори Гвйнне Шотвелл КНБК телеканалига берган интервюсида кутилмаган баёнот билан чиқди.

Шотвелл хонимнинг таъкидлашича, келажакда SpaceX ва Tesla компанияларининг бирлашиши Elon Muskнинг бошқарув фаолиятини сезиларли даражада осонлаштириши мумкин. Гарчи бу ҳозирча расмий режа бўлмаса-да, бундай эҳтимол Tesla акциядорлари ва бозор таҳлилчилари ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Икки гигантнинг бирлашиши энергетика ва транспорт соҳасида мисли кўрилмаган синергия яратиши мумкин.

SpaceX'нинг оммавий компанияга айланиши Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам аҳамиятли. Starlink тармоғи орқали глобал интернет қамровини кенгайтираётган компаниянинг молиявий барқарорлиги, яқин келажакда минтақамизда ҳам юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети хизматлари янада оммалашишига хизмат қилади. Эндиликда компания нафақат коинотни забт этиш, балки жаҳон молия тизимининг энг қудратли иштирокчиси сифатида ўз йўлини давом эттиради.

SpaceXElon MuskIPOStarlinkТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Robinhood 300 га яқин ходимини ишдан бўшатмоқда: AI энди баҳона бўлолмайдиRobinhood 300 га яқин ходимини ишдан бўшатмоқда: AI энди баҳона бўлолмайдиБугун, 16:24Флуттерваве стартапи Риппле инвестицияси эвазига 3,2 миллиард долларга баҳоландиФлуттерваве стартапи Риппле инвестицияси эвазига 3,2 миллиард долларга баҳоландиБугун, 15:55АҚШ Адлия вазирлиги Elon Muskнинг xAI компаниясини ҳимоя қилиб чиқдиАҚШ Адлия вазирлиги Elon Muskнинг xAI компаниясини ҳимоя қилиб чиқдиБугун, 15:26AI гаджетлар бозорида янги етакчи: Плауд компаниясининг даромади 100 миллион доллардан ошдиAI гаджетлар бозорида янги етакчи: Плауд компаниясининг даромади 100 миллион доллардан ошдиБугун, 15:20SpaceX дунёнинг энг қиммат компаниялари бешлигига кирди: Amazon ортда қолдиSpaceX дунёнинг энг қиммат компаниялари бешлигига кирди: Amazon ортда қолдиБугун, 13:51Россияда импортга боғлиқ бўлмаган янги телеком-булут платформаси ишга туширилдиРоссияда импортга боғлиқ бўлмаган янги телеком-булут платформаси ишга туширилдиБугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди