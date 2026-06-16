AI гаджетлар бозорида янги етакчи: Плауд компаниясининг даромади 100 миллион доллардан ошди

·28·Техно
AI гаджетлар бозорида янги етакчи: Плауд компаниясининг даромади 100 миллион доллардан ошди

Сунъий интеллектга асосланган аппарат воситалари бозори бугунги кунда мураккаб даврни бошдан кечирмоқда. Кўплаб стартаплар муваффақиятсизликка учраётган бир пайтда, Плауд компанияси ўзининг инновацион ёндашуви билан соҳада ҳақиқий бурилиш ясади. Маълум қилинишича, компаниянинг йиллик такрорланувчи даромади (АРР) 100 миллион доллар кўрсаткичидан юқори натижани қайд этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Плауд асосан учрашув ва музокараларни ёзиб олиб, уларни матнга айлантирувчи ва таҳлил қилувчи ақлли қурилмалар ишлаб чиқариш билан шуғулланади. Бугунги кунга қадар компания 2 миллиондан ортиқ қурилма, жумладан, Плауд Пин ва смартфон орқасига ёпишадиган кредит карта кўринишидаги гаджетларни сотишга муваффақ бўлди. Бу натижа AI-аппаратлар сегментида камдан-кам учрайдиган муваффақият ҳисобланади.

Экранларсиз келажак сари

Компания асосчиси ва бош директори Натан Ху таъкидлашича, аксарият AI компаниялари монитор ортидаги дастурий таъминотга эътибор қаратган бир пайтда, Плауд бошқача йўлни танлаган. Унинг фикрича, ҳақиқий муҳим мулоқотлар клавиатура орқали эмас, балки жонли суҳбатлар жараёнида содир бўлади. Шу сабабли, компания экрансиз интерфейс яратиб, одамларга диққатни суҳбатдошга қаратиш имконини берди.

Плауд қурилмалари суҳбатларни ёзиб олади, уларнинг қисқача мазмунини (суммарй) чиқаради ва бажарилиши керак бўлган вазифалар рўйхатини шакллантиради. Бу айниқса кўп учрашувлар ўтказадиган мутахассислар ва корпоратив мижозлар учун жуда қулай воситага айланди. TechCrunch маълумотига кўра, компания даромадининг асосий қисми айнан обуна хизматларидан келиб тушмоқда.

Ҳозирда фойдаланувчиларнинг қарийб 50 фоизи бепул базавий режадан пуллик Pro ёки чексиз режаларга ўтмоқда. Компания ҳозирча алоҳида дастурий таъминот обунасини сотмайди; пуллик хизматлардан фойдаланиш учун фойдаланувчида Плауд қурилмаси бўлиши шарт. Ўтган йили 179 долларлик Плауд Pro модели, жорий йилда эса шунга ўхшаш нархдаги Плауд Пин С тақдим этилган эди.

Рақобат ва кенгайиш

Плауд нафақат жисмоний қурилмалар, балки дастурий экотизимни ҳам ривожлантирмоқда. Яқинда корпоратив мижозлар учун Плауд Теаms платформаси ва онлайн учрашувлар аудио ёзувини қайта ишловчи десктоп иловаси ишга туширилди. Бу эса компанияга нафақат шахсий фойдаланувчилар, балки йирик бизнес тузилмалари билан ҳам ишлаш имконини беради.

  • Плауд қурилмалари ихчам дизайни ва узоқ вақт ишлайдиган аккумулятори билан ажралиб туради;
  • Фойдаланувчиларга ҳар ой 300 дақиқа бепул транскрипция тақдим этилади;
  • Сунъий интеллект суҳбатдаги энг муҳим нуқталарни автоматик ажратиб беради.
Бироқ, бозорда рақобат ҳам кучайиб бормоқда. Anker, Виаим, Вибе ва Поккет каби брендлар ҳам ўзларининг AI-диктофонлари ва ақлли ёрдамчилари билан ушбу сегментда ўз ўрнига эга бўлишга интилмоқда. Шунга қарамай, Плауд ўзининг аппарат ва дастурий таъминотни уйғунлаштирган бизнес модели орқали ҳозирча етакчиликни сақлаб қолмоқда.

ПлаудСунъий IntelлектГаджетларТехнологияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Robinhood 300 га яқин ходимини ишдан бўшатмоқда: AI энди баҳона бўлолмайдиRobinhood 300 га яқин ходимини ишдан бўшатмоқда: AI энди баҳона бўлолмайдиБугун, 16:24SpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиSpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиБугун, 15:55Флуттерваве стартапи Риппле инвестицияси эвазига 3,2 миллиард долларга баҳоландиФлуттерваве стартапи Риппле инвестицияси эвазига 3,2 миллиард долларга баҳоландиБугун, 15:55АҚШ Адлия вазирлиги Elon Muskнинг xAI компаниясини ҳимоя қилиб чиқдиАҚШ Адлия вазирлиги Elon Muskнинг xAI компаниясини ҳимоя қилиб чиқдиБугун, 15:26SpaceX дунёнинг энг қиммат компаниялари бешлигига кирди: Amazon ортда қолдиSpaceX дунёнинг энг қиммат компаниялари бешлигига кирди: Amazon ортда қолдиБугун, 13:51Россияда импортга боғлиқ бўлмаган янги телеком-булут платформаси ишга туширилдиРоссияда импортга боғлиқ бўлмаган янги телеком-булут платформаси ишга туширилдиБугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди