Эмманюэль Пети Букайо Сака ҳақида: «У Англия терма жамоаси асосий таркибига лойиқ эмас»
Лондоннинг Арсенал клуби собиқ ярим ҳимоячиси Эмманюэль Пети Англия терма жамоаси ҳужумчиси Букайо Сака борасида кескин фикрлар билдирди. Франциялик собиқ футболчининг таъкидлашича, қанот ҳужумчиси айни дамда ўзининг энг яхши спорт формасида эмас ва Жаҳон чемпионати баҳсларини захира ўриндиғида бошлаши адолатдан бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гарчи Арсенал якунланган мавсумда Англия Премер-лигаси ғолиблигини қўлга киритган ва Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб борган бўлса-да, Пети 24 ёшли футболчининг шахсий кўрсаткичларидан қониқмаяпти. Унинг фикрича, Саканинг ўйинида пасайиш кузатилмоқда ва бу «уч шерлар»нинг умумий натижасига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
«Сака мен учун Арсенал билан яхши мавсумни ўтказгани йўқ», — дея таъкидлади Пети талкСПОРТ нашрига берган интервюсида. — «Биз буни Чемпионлар лигаси финалида ҳам кўрдик. У энди аввалгидек ўйинга таъсир ўтказа олмаяпти. Менимча, терма жамоада ундан кўра кўпроқ лойиқ бўлган бошқа футболчилар бор».
Рақобат ва статистик кўрсаткичларЭмманюэль Пети ўз танқидини давом эттирар экан, Англия терма жамоаси сафида истеъдодли ўйинчилар кўплигини ва уларнинг аксарияти айни дамда Сакадан кучлироқ эканини айтди. Goal.com хабарига кўра, Букайо Сака якунланган мавсумда барча мусобақаларда 49 та ўйинда майдонга тушиб, 11 та гол уришга муваффақ бўлган. Премер-лигадаги 31 баҳсда эса у 7 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган.
Франциялик мутахассиснинг сўзларига кўра, Саканинг жамоадошлари ҳам унинг асосий таркибда тушишидан ҳайрон бўлиши мумкин. «Мен Саканинг ашаддий мухлисиман, лекин ростини айтишим керак. Агар мен унинг жамоадоши бўлганимда, бу қарорни тушунмаган бўлардим. Англияда ундан кўра кучлироқ ва иқтидорлироқ вариантлар жуда кўп», — дейди Пети.
Жаҳон чемпионатидаги босимТанқидларга қарамай, Букайо Сака халқаро майдонларда катта тажрибага эга. У Англия терма жамоаси сафида 49 та ўйин ўтказиб, учта йирик турнирда иштирок этган. Ўтган Жаҳон чемпионатида у 3 та гол урган бўлса, жорий мавсумдаги Европа кампаниясида 3 та гол ва 2 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйган.
Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичини қуйидаги тақвим асосида ўтказади:
- Чоршанба: Хорватияга қарши баҳс;
- 23-июн: Гана билан тўқнашув;
- 27-июн: Панама билан ўйин.
Гарет Саутгейт жамоаси Деклан Рисе, Эберечи Эзе ва Нони Мадуеке каби Премер-лига чемпионларига таянади. Букайо Сака эса танқидчиларга жавоб бериш ва Петининг фикрлари хато эканини исботлаш учун майдонда бор кучини ишга солиши талаб этилади. Ҳужумчи учун турнирнинг илк дақиқалари унинг келажакдаги ўрни учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда.
…