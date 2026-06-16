6,3 магнитудали зилзила Хитойда ваҳима уйғотди

·0·Дунё
6,3 магнитудали зилзила Хитойда ваҳима уйғотди

Хитойнинг шимоли-ғарбий қисмида жойлашган Синхай провинциясида кучли ер силкиниши қайд этилди. Дастлабки маълумотларга кўра, табиий офат оқибатида камида бир киши ҳалок бўлган, яна бир неча фуқаро турли даражада жароҳат олган.

Маълум қилинишича, зилзила 16 июнь куни маҳаллий вақт билан соат 17:06 атрофида содир бўлган. Мутахассислар ер силкиниши кучини 6,3 магнитуда деб баҳоламоқда. Зилзила ўчоғи Ҳайси округидаги тоғли ҳудудда, тахминан 10 километр чуқурликда жойлашган.

Кучли тебранишлардан сўнг зилзила марказига яқин ҳудудлардаги кўмир конларида меҳнат қилаётган ишчилар зудлик билан хавфсиз жойларга кўчирилди. Айни пайтда масъул идоралар етказилган зарар ва жабрланганлар сонини аниқлаш ишларини давом эттирмоқда.

Қутқарув хизматлари вайроналар остида қолиб кетган бўлиши мумкин бўлган фуқароларни излашга киришган. Шу билан бирга, мутахассислар кўчки ва бошқа иккиламчи табиий офатлар юзага келиш эҳтимолини ҳам баҳоламоқда.

Хитойнинг тегишли идоралари фавқулодда чора-тадбирларни ишга туширган. Асосий зилзиладан кейин бир нечта такрорий ер силкинишлари ҳам кузатилган бўлиб, улардан энг кучлисининг магнитудаси 4,9 баллни ташкил этган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленский Москвадаги нефт заводига берилган зарбани кескин изоҳлади (видео)Зеленский Москвадаги нефт заводига берилган зарбани кескин изоҳлади (видео)Бугун, 14:55Binance Европа Иттифоқида фаолият юритиш рухсатномасидан маҳрум бўлиши мумкинBinance Европа Иттифоқида фаолият юритиш рухсатномасидан маҳрум бўлиши мумкинБугун, 14:362000 йиллик кашфиёт олимларни ҳайратда қолдирди2000 йиллик кашфиёт олимларни ҳайратда қолдирдиБугун, 14:19“Қидирилган бола шу машинанинг ўзида экан” — Туркияда кутилмаган ҳолат юз берди“Қидирилган бола шу машинанинг ўзида экан” — Туркияда кутилмаган ҳолат юз бердиБугун, 12:31Дунёнинг энг бой инсонлари бир кунда рекорд даражада бойидиДунёнинг энг бой инсонлари бир кунда рекорд даражада бойидиБугун, 12:20Путин ва Лукашенко карикатуралари муаллифи бўлган россиялик машҳур рассом отиб ўлдирилдиПутин ва Лукашенко карикатуралари муаллифи бўлган россиялик машҳур рассом отиб ўлдирилдиБугун, 12:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди