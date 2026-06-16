6,3 магнитудали зилзила Хитойда ваҳима уйғотди
Хитойнинг шимоли-ғарбий қисмида жойлашган Синхай провинциясида кучли ер силкиниши қайд этилди. Дастлабки маълумотларга кўра, табиий офат оқибатида камида бир киши ҳалок бўлган, яна бир неча фуқаро турли даражада жароҳат олган.
Маълум қилинишича, зилзила 16 июнь куни маҳаллий вақт билан соат 17:06 атрофида содир бўлган. Мутахассислар ер силкиниши кучини 6,3 магнитуда деб баҳоламоқда. Зилзила ўчоғи Ҳайси округидаги тоғли ҳудудда, тахминан 10 километр чуқурликда жойлашган.
Кучли тебранишлардан сўнг зилзила марказига яқин ҳудудлардаги кўмир конларида меҳнат қилаётган ишчилар зудлик билан хавфсиз жойларга кўчирилди. Айни пайтда масъул идоралар етказилган зарар ва жабрланганлар сонини аниқлаш ишларини давом эттирмоқда.
Қутқарув хизматлари вайроналар остида қолиб кетган бўлиши мумкин бўлган фуқароларни излашга киришган. Шу билан бирга, мутахассислар кўчки ва бошқа иккиламчи табиий офатлар юзага келиш эҳтимолини ҳам баҳоламоқда.
Хитойнинг тегишли идоралари фавқулодда чора-тадбирларни ишга туширган. Асосий зилзиладан кейин бир нечта такрорий ер силкинишлари ҳам кузатилган бўлиб, улардан энг кучлисининг магнитудаси 4,9 баллни ташкил этган.
…