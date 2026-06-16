Зеленский Москвадаги нефт заводига берилган зарбани кескин изоҳлади (видео)

·0·Дунё
Зеленский Москвадаги нефт заводига берилган зарбани кескин изоҳлади (видео)

Сўнгги кунларда қуролли тўқнашувлар ва ҳарбий ҳаракатлар ўзининг энг шиддатли ҳамда қизғин палласига кириб бормоқда. Куни кеча Россия пойтахти Москва яқинида жойлашган йирик стратегик объект — нефтни қайта ишлаш заводига кутилмаган ва кучли зарба берилди. Украина Президенти Владимир Зеленский мазкур резонансли воқеа юзасидан ўзининг кескин, қатъий ва очиқ фикрларини билдириб ўтди. Давлат раҳбарининг таъкидлашича, ушбу ҳужум шунчаки одатий ҳарбий амалиёт эмас, балки қарши томонни тинчликка ва урушни якунлашга мажбур қилиш йўлидаги энг муҳим стратегик қадамдир.

500 километрлик зарба: Иқтисодий инфратузилмалар нишонда

Маълум бўлишича, давлат чегараси ва асосий фронт чизиғидан қарийб 500 километр ичкарида, чуқур фронторти ҳудудида жойлашган ушбу йирик саноат объекти жиддий талафот кўрган. Зеленский ўз мурожаатида бу ҳолатни изоҳлар экан, расмий Киевнинг асосий мақсади Россия раҳбариятини Украина халқига қарши олиб бораётган агрессив ҳаракатларини тезроқ тўхтатишга кўндириш ва мажбур қилиш эканлигини очиқ-ойдин айтиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, бундай олис масофага етиб борувчи ва юқори аниқликка эга бўлган замонавий қурол-яроғлар душманнинг иқтисодий салоҳиятини заифлаштиришда энг асосий ва таъсирчан воситалардан бири ҳисобланади.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали мазкур воқеанинг ҳарбий-стратегик аҳамияти ва томонларнинг муносабати билан қисқача танишиб чиқишингиз мумкин:

Ҳужумга учраган йирик объект

Фронт чизиғидан узоқлиги

Зарбадан кўзланган асосий стратегик мақсад

Президент Зеленскийнинг расмий баёноти ва позицияси

Москвадаги нефтни қайта ишлаш заводи

500 километр


(Чуқур фронторти ҳудуди)

Иқтисодий ва энергетик инфратузилмани заифлаштириш орқали урушни тўхтатишга мажбур қилиш

«Бу урушни чўзганлик учун берилган адолатли жавоб ва муносиб товондир!»

«Адолатли жавоб ва урушни чўзганлик учун жазо»

Украина етакчиси мазкур муваффақиятли зарбаларни шунчаки қасос эмас, балки тарихий адолатни тиклаш ва тажовузкорнинг ҳаракатларига берилган энг муносиб реакция сифатида баҳолади. Унинг фикрича, узоқ масофали қуроллар урушнинг боришида туб бурилиш ясаши мумкин.

Владимир Зеленскийнинг расмий мурожаатидан:

«Биздан 500 километр узоқликда жойлашган нефтни қайта ишлаш заводига жиддий шикаст етказилди. Биз Россияни халқимизга қарши олиб бораётган бу қонли урушни тўхтатишга мажбур қилишимиз шарт. Украина қуролли кучлари ихтиёридаги узоқ масофага ҳаракатланувчи қуроллар эса бундай мажбурлашнинг энг муҳим ва ажралмас таркибий қисмларидан биридир. Бу – Россия томонидан бизнинг ҳудудларимизга берилаётган аёвсиз зарбаларга нисбатан мутлақо адолатли жавоб ҳамда аллақачон якунланиши керак бўлган урушни асоссиз равишда чўзаётганлик учун берилган қонуний жазодир».

Жаҳон сиёсатидаги энг сўнгги ва қайноқ воқеалар, фронт чизиғидаги ҳолатлар тафсилоти ва халқаро майдондаги энг тезкор, ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Binance Европа Иттифоқида фаолият юритиш рухсатномасидан маҳрум бўлиши мумкинBinance Европа Иттифоқида фаолият юритиш рухсатномасидан маҳрум бўлиши мумкинБугун, 14:362000 йиллик кашфиёт олимларни ҳайратда қолдирди2000 йиллик кашфиёт олимларни ҳайратда қолдирдиБугун, 14:19“Қидирилган бола шу машинанинг ўзида экан” — Туркияда кутилмаган ҳолат юз берди“Қидирилган бола шу машинанинг ўзида экан” — Туркияда кутилмаган ҳолат юз бердиБугун, 12:31Дунёнинг энг бой инсонлари бир кунда рекорд даражада бойидиДунёнинг энг бой инсонлари бир кунда рекорд даражада бойидиБугун, 12:20Путин ва Лукашенко карикатуралари муаллифи бўлган россиялик машҳур рассом отиб ўлдирилдиПутин ва Лукашенко карикатуралари муаллифи бўлган россиялик машҳур рассом отиб ўлдирилдиБугун, 12:10Пойгани томоша қилмоқчи бўлган кампир велопойгачиларни йиқитдиПойгани томоша қилмоқчи бўлган кампир велопойгачиларни йиқитдиБугун, 08:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди