Зеленский Москвадаги нефт заводига берилган зарбани кескин изоҳлади (видео)
Сўнгги кунларда қуролли тўқнашувлар ва ҳарбий ҳаракатлар ўзининг энг шиддатли ҳамда қизғин палласига кириб бормоқда. Куни кеча Россия пойтахти Москва яқинида жойлашган йирик стратегик объект — нефтни қайта ишлаш заводига кутилмаган ва кучли зарба берилди. Украина Президенти Владимир Зеленский мазкур резонансли воқеа юзасидан ўзининг кескин, қатъий ва очиқ фикрларини билдириб ўтди. Давлат раҳбарининг таъкидлашича, ушбу ҳужум шунчаки одатий ҳарбий амалиёт эмас, балки қарши томонни тинчликка ва урушни якунлашга мажбур қилиш йўлидаги энг муҳим стратегик қадамдир.
500 километрлик зарба: Иқтисодий инфратузилмалар нишонда
Маълум бўлишича, давлат чегараси ва асосий фронт чизиғидан қарийб 500 километр ичкарида, чуқур фронторти ҳудудида жойлашган ушбу йирик саноат объекти жиддий талафот кўрган. Зеленский ўз мурожаатида бу ҳолатни изоҳлар экан, расмий Киевнинг асосий мақсади Россия раҳбариятини Украина халқига қарши олиб бораётган агрессив ҳаракатларини тезроқ тўхтатишга кўндириш ва мажбур қилиш эканлигини очиқ-ойдин айтиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, бундай олис масофага етиб борувчи ва юқори аниқликка эга бўлган замонавий қурол-яроғлар душманнинг иқтисодий салоҳиятини заифлаштиришда энг асосий ва таъсирчан воситалардан бири ҳисобланади.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали мазкур воқеанинг ҳарбий-стратегик аҳамияти ва томонларнинг муносабати билан қисқача танишиб чиқишингиз мумкин:
Ҳужумга учраган йирик объект
Фронт чизиғидан узоқлиги
Зарбадан кўзланган асосий стратегик мақсад
Президент Зеленскийнинг расмий баёноти ва позицияси
Москвадаги нефтни қайта ишлаш заводи
500 километр
(Чуқур фронторти ҳудуди)
Иқтисодий ва энергетик инфратузилмани заифлаштириш орқали урушни тўхтатишга мажбур қилиш
«Бу урушни чўзганлик учун берилган адолатли жавоб ва муносиб товондир!»
«Адолатли жавоб ва урушни чўзганлик учун жазо»
Украина етакчиси мазкур муваффақиятли зарбаларни шунчаки қасос эмас, балки тарихий адолатни тиклаш ва тажовузкорнинг ҳаракатларига берилган энг муносиб реакция сифатида баҳолади. Унинг фикрича, узоқ масофали қуроллар урушнинг боришида туб бурилиш ясаши мумкин.
Владимир Зеленскийнинг расмий мурожаатидан:
«Биздан 500 километр узоқликда жойлашган нефтни қайта ишлаш заводига жиддий шикаст етказилди. Биз Россияни халқимизга қарши олиб бораётган бу қонли урушни тўхтатишга мажбур қилишимиз шарт. Украина қуролли кучлари ихтиёридаги узоқ масофага ҳаракатланувчи қуроллар эса бундай мажбурлашнинг энг муҳим ва ажралмас таркибий қисмларидан биридир. Бу – Россия томонидан бизнинг ҳудудларимизга берилаётган аёвсиз зарбаларга нисбатан мутлақо адолатли жавоб ҳамда аллақачон якунланиши керак бўлган урушни асоссиз равишда чўзаётганлик учун берилган қонуний жазодир».
Жаҳон сиёсатидаги энг сўнгги ва қайноқ воқеалар, фронт чизиғидаги ҳолатлар тафсилоти ва халқаро майдондаги энг тезкор, ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…