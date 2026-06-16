Дино Зофф Эмилиано Мартинезнинг Ювентусга ўтишини қўллаб-қувватлади
Италия футболи ва Ювентус афсонаси Дино Зофф туринликларнинг Астон Вилла дарвозабони Эмилиано Мартинезга бўлган қизиқишини юқори баҳолади. Тажрибали собиқ посбоннинг фикрича, аргентиналик дарвозабоннинг майдондаги ўзига хос ва бироз ғайритабиий ҳаракатлари унинг А Серия грандида муваффақият қозонишига тўсқинлик қилмайди. Ушбу трансфер амалга ошса, Турин клуби дарвоза чизиғини жаҳон чемпиони билан мустаҳкамлаб олиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Зофф Туттоспорт нашрига берган интервюсида Мартинезнинг маҳоратига шубҳа қилмаслигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Ювентус каби клубларда фақат натижа биринчи ўринга чиқади ва футболчининг характери унинг ўйинига халақит бермаса, бу муаммо эмас. "Ювентусда натижа муҳим, агар футболчи умумий мақсадга ҳисса қўшаётган бўлса, у майдонда хоҳлаганини қилиши мумкин. Дарвозабоннинг уятчан ёки эксцентрик бўлиши аҳамиятсиз, асосийси у тўпни қайтаришни билсин", — деди 1982-йилги жаҳон чемпиони.
Трансфер тафсилотлари ва молиявий қурбонликСўнгги хабарларга кўра, 33 ёшли Эмилиано Мартинез Ювентус билан шахсий шартнома борасида оғзаки келишувга эришган. Англия Премер-лигасидаги муваффақиятли мавсумлардан сўнг, дарвозабон ўзини Италия чемпионатида синаб кўришга қарор қилган. Шуниси эътиборлики, аргентиналик посбон ушбу трансфер амалга ошиши учун молиявий қурбонликка ҳам тайёр.
ixbt.com маълумотига кўра, Мартинез Турин клубининг маошлар тизимига мослашиш учун ўзининг ҳозирги иш ҳақини камайтиришга розилик берган. Бу унинг Ювентус сафига қўшилиш нақадар устувор мақсад эканлигини кўрсатмоқда. Айни дамда клублар ўртасидаги музокаралар давом этмоқда ва томонлар келишувга яқин экани айтилмоқда.
Шу билан бирга, Дино Зофф клубнинг бошқа етакчилари, хусусан Душан Влахович ва узоқ вақтдан бери трансфер нишонида бўлган Доменико Берарди ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, Ювентус таркибни қайта қуриш жараёнида айнан Мартинез каби тажрибали ва ғолиблик руҳига эга футболчиларга эҳтиёж сезади. Аргентиналик дарвозабон нафақат маҳорати, балки етакчилик қобилияти билан ҳам жамоага ёрдам бера олади.
Ҳозирда Мартинез Аргентина терма жамоаси ихтиёрида бўлиб, жаҳон чемпионати саралаш ўйинларига тайёргарлик кўрмоқда. Яқинда унинг бармоғидан жароҳат олгани ҳақидаги хабарлар мухлисларни хавотирга солган эди. Бироқ терма жамоа бош мураббийи Лионель Скалони дарвозабоннинг ҳолати яхши эканини ва у навбатдаги ўйинларда майдонга тушишга тайёрлигини тасдиқлади.
Ювентус учун ушбу трансфер дарвоза чизиғидаги рақобатни кучайтириш ва халқаро майдондаги нуфузини тиклаш йўлидаги муҳим қадам бўлиши мумкин. Мартинезнинг Астон Вилла билан Европа лигасидаги тажрибаси ва Аргентина билан эришган ютуқлари Турин клуби учун жуда қадрли ҳисобланади.
…