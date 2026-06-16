Дино Зофф Эмилиано Мартинезнинг Ювентусга ўтишини қўллаб-қувватлади

·0·Спорт
Дино Зофф Эмилиано Мартинезнинг Ювентусга ўтишини қўллаб-қувватлади

Италия футболи ва Ювентус афсонаси Дино Зофф туринликларнинг Астон Вилла дарвозабони Эмилиано Мартинезга бўлган қизиқишини юқори баҳолади. Тажрибали собиқ посбоннинг фикрича, аргентиналик дарвозабоннинг майдондаги ўзига хос ва бироз ғайритабиий ҳаракатлари унинг А Серия грандида муваффақият қозонишига тўсқинлик қилмайди. Ушбу трансфер амалга ошса, Турин клуби дарвоза чизиғини жаҳон чемпиони билан мустаҳкамлаб олиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Зофф Туттоспорт нашрига берган интервюсида Мартинезнинг маҳоратига шубҳа қилмаслигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Ювентус каби клубларда фақат натижа биринчи ўринга чиқади ва футболчининг характери унинг ўйинига халақит бермаса, бу муаммо эмас. "Ювентусда натижа муҳим, агар футболчи умумий мақсадга ҳисса қўшаётган бўлса, у майдонда хоҳлаганини қилиши мумкин. Дарвозабоннинг уятчан ёки эксцентрик бўлиши аҳамиятсиз, асосийси у тўпни қайтаришни билсин", — деди 1982-йилги жаҳон чемпиони.

Трансфер тафсилотлари ва молиявий қурбонлик

Сўнгги хабарларга кўра, 33 ёшли Эмилиано Мартинез Ювентус билан шахсий шартнома борасида оғзаки келишувга эришган. Англия Премер-лигасидаги муваффақиятли мавсумлардан сўнг, дарвозабон ўзини Италия чемпионатида синаб кўришга қарор қилган. Шуниси эътиборлики, аргентиналик посбон ушбу трансфер амалга ошиши учун молиявий қурбонликка ҳам тайёр.

ixbt.com маълумотига кўра, Мартинез Турин клубининг маошлар тизимига мослашиш учун ўзининг ҳозирги иш ҳақини камайтиришга розилик берган. Бу унинг Ювентус сафига қўшилиш нақадар устувор мақсад эканлигини кўрсатмоқда. Айни дамда клублар ўртасидаги музокаралар давом этмоқда ва томонлар келишувга яқин экани айтилмоқда.

Шу билан бирга, Дино Зофф клубнинг бошқа етакчилари, хусусан Душан Влахович ва узоқ вақтдан бери трансфер нишонида бўлган Доменико Берарди ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, Ювентус таркибни қайта қуриш жараёнида айнан Мартинез каби тажрибали ва ғолиблик руҳига эга футболчиларга эҳтиёж сезади. Аргентиналик дарвозабон нафақат маҳорати, балки етакчилик қобилияти билан ҳам жамоага ёрдам бера олади.

Ҳозирда Мартинез Аргентина терма жамоаси ихтиёрида бўлиб, жаҳон чемпионати саралаш ўйинларига тайёргарлик кўрмоқда. Яқинда унинг бармоғидан жароҳат олгани ҳақидаги хабарлар мухлисларни хавотирга солган эди. Бироқ терма жамоа бош мураббийи Лионель Скалони дарвозабоннинг ҳолати яхши эканини ва у навбатдаги ўйинларда майдонга тушишга тайёрлигини тасдиқлади.

Ювентус учун ушбу трансфер дарвоза чизиғидаги рақобатни кучайтириш ва халқаро майдондаги нуфузини тиклаш йўлидаги муҳим қадам бўлиши мумкин. Мартинезнинг Астон Вилла билан Европа лигасидаги тажрибаси ва Аргентина билан эришган ютуқлари Турин клуби учун жуда қадрли ҳисобланади.

ЮвентусЭмилиано МартинезДино ЗоффТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик ҳакамлар Шотландия — Марокаш ўйинини бошқарадиЎзбекистонлик ҳакамлар Шотландия — Марокаш ўйинини бошқарадиБугун, 14:23Бернарду Силва «Реал» билан неча йиллик шартнома имзолади?Бернарду Силва «Реал» билан неча йиллик шартнома имзолади?Бугун, 14:02Ливерпул собиқ дарвозабони кутилмаган трансферни таклиф қилди: Маркус Рэшфорд Энфилдга?Ливерпул собиқ дарвозабони кутилмаган трансферни таклиф қилди: Маркус Рэшфорд Энфилдга?Бугун, 13:39Жулиан Қуинонес: Криштиано Роналдо ва Эрлинг Холандни ортда қолдирган янги қаҳрамонЖулиан Қуинонес: Криштиано Роналдо ва Эрлинг Холандни ортда қолдирган янги қаҳрамонБугун, 13:15Арсенал Франция терма жамоаси юлдузи Ману Коне билан шахсий шартнома борасида келишдиАрсенал Франция терма жамоаси юлдузи Ману Коне билан шахсий шартнома борасида келишдиБугун, 11:59Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Бугун, 11:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди