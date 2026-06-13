Ливерпул Рио Нгумоха учун Бавария билан курашишга тайёр
Ливерпул жамоаси ўзининг иқтидорли ёш юлдузи Рио Нгумоха атрофидаги миш-мишларга чек қўйиш мақсадида кескин чоралар кўришни режалаштирмоқда. Сўнгги вақтларда 17 ёшли вингернинг Мюнхеннинг Бавария клубига ўтиши борасидаги хабарлар Мерсисайд клуби раҳбариятини ҳушёр торттирди. Мерсисайдликлар ўзининг қадрли активини „Энфилд“да олиб қолиш ниятида ва Германиядан бўлаётган қизиқишларни сўндириш учун янги, фойдали шартнома тайёрламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Футбол Инсидер нашрининг хабар беришича, Ливерпул Нгумоха билан узоқ муддатли ҳамкорликни таъминлаш учун ҳал қилувчи қадамларни ташламоқчи. Клуб мутасаддилари футболчи жорий йилда 18 ёшга тўлиши биланоқ унинг вакиллари билан музокаралар столига ўтириб, янги битимни имзолашни мақсад қилган. Гарчи футболчи ўтган йилнинг сентябрь ойида илк профессионал шартномасини имзолаган бўлса-да, клуб унинг таркибдаги ўрнига мос равишда маошини ошириш ва шартларини яхшилаш зарур деб ҳисобламоқда.
Бавария вингерга чап қанотдаги асосий нишон сифатида қарамоқда, бироқ Ливерпул раҳбарияти футболчи ва немис гранди ўртасида келишув борлиги ҳақидаги даъволардан ғазабда. Янги бош мураббий Андони Ираола келиши билан ёш иқтидор эгасининг фаолиятида янги бурилиш ясаш кутилмоқда. Ираола Нгумохани ўзининг тактик схемасидаги муҳим бўлак деб билади ва уни асосий таркибга кўпроқ интеграция қилишни режалаштирмоқда.
Ливерпул айни дамда катта ўзгаришлар даврини бошдан кечирмоқда. Ибраҳима Konaте, Муҳаммад Салах ва Энди Робертсон каби юлдузлар кетганидан сўнг, жамоа ўзининг келажаги ҳисобланган ёшларни сақлаб қолишга алоҳида эътибор қаратмоқда. Нгумоха каби жаҳон даражасидаги иқтидорларни рақибларга сотмасдан, уларни ўз академиясида тарбиялаш клубнинг асосий устувор вазифаси бўлиб қолади.
…