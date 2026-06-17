Гўшт учун ўғирланган 400 дан ортиқ мушуклар қутқариб қолинди

·25·Дунё
Гўшт учун ўғирланган 400 дан ортиқ мушуклар қутқариб қолинди

Вьетнамда ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан ўтказилган махсус операция давомида юзлаб уй ҳайвонлари ҳалокатдан сақлаб қолинди. Полиция мушукларни ўғирлаш ва уларни ноқонуний савдога чиқариш билан шуғулланган жиноий гуруҳ фаолиятига чек қўйди.

Маълумотларга кўра, амалга оширилган рейдлар чоғида 400 дан ортиқ тирик мушук ҳамда музлатилган ҳолатда сақланаётган ўнлаб ҳайвонлар аниқланган. Шунингдек, бошқа манзилдан ҳам бир неча ўнта мушук топилиб, хавфсиз жойга олиб чиқилган.

Тергов давомида ушбу жиноий тармоқ аъзолари охирги бир неча йил мобайнида мамлакат жанубий ҳудудларида мушукларни йиғиш ва сотиш билан шуғулланганини тан олган. Улар ҳайвонларни махсус жойларда сақлаб, кейинчалик савдогарларга етказиб бериб келган.

Ҳайвонларни ҳимоя қилиш ташкилотлари маълум қилишича, қутқарилган мушукларнинг бир қисми ўз эгаларига қайтарилган. Бироқ оғир шароитда сақлангани сабабли айрим ҳайвонларни сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.

Мутахассислар таъкидлашича, Вьетнамда ҳар йили миллионлаб ит ва мушуклар ноқонуний равишда ушланиб, савдо занжирига жалб этилади. Бироқ сўнгги йилларда жамоатчиликнинг бу масалага муносабати ўзгариб бормоқда. Айниқса, ёшлар ва уй ҳайвонлари боқувчилари бундай амалиётларга қарши қатъий позиция билдирмоқда.

Айни пайтда полиция мазкур иш юзасидан суриштирувларни давом эттирмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар йўқолган уй ҳайвонларининг эгаларини мурожаат қилишга чақирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ - Эрон тинчлик битимининг сенсацион тафсилотлари маълум бўлди...АҚШ - Эрон тинчлик битимининг сенсацион тафсилотлари маълум бўлди...Бугун, 12:59Беларуслик 28 нафар футболчи болалар кетаётган автобус ўққа тутилдиБеларуслик 28 нафар футболчи болалар кетаётган автобус ўққа тутилдиБугун, 12:41Қирғизистонда блогерлар учун 5 йиллик солиқ имтиёзи жорий этилдиҚирғизистонда блогерлар учун 5 йиллик солиқ имтиёзи жорий этилдиБугун, 12:25Дунёда 10 та йирик сув ҳавзаси кўз ўнгимизда қуриб бормоқдаДунёда 10 та йирик сув ҳавзаси кўз ўнгимизда қуриб бормоқдаБугун, 11:51Трамп Исроилнинг Байрутга уюштирган ҳужумларини кескин қораладиТрамп Исроилнинг Байрутга уюштирган ҳужумларини кескин қораладиБугун, 10:18Мексика президенти FIFA’ни чипталари нархи кескин ошгани учун танқид қилдиМексика президенти FIFA’ни чипталари нархи кескин ошгани учун танқид қилдиБугун, 10:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди