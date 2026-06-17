Bitcoin нархи Fedерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушди
Дунёнинг энг йирик криптовалютаси ҳисобланган Bitcoin (BTC) чоршанба куни 65 000 долларлик психологик даражадан пастга шўнғиди. Бозор иштирокчилари АҚШ Fedерал захира тизими (Fed) томонидан фоиз ставкалари бўйича қабул қилинадиган муҳим қарорни кутаётган бир пайтда, рақамли активлар бозорида сезиларли тебранишлар кузатилмоқда. ТрадингВиев маълумотларига кўра, Битстамп биржасида Bitcoin нархи кунлик энг паст нуқта — 64 782 долларгача тушган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ушбу ҳафтанинг асосий иқтисодий воқеаси Fedерал очиқ бозор қўмитасининг (FOMC) йиғилиши бўлиб, у фоиз ставкаларининг келгуси йўналишини белгилаб беради. Бу галги йиғилиш Fed янги раиси Кевин Варш бошчилигидаги биринчиси бўлгани сабабли, унинг матбуот анжуманидаги баёнотлари бозор учун ставка қарорининг ўзидан кўра муҳимроқ аҳамият касб этиши кутилмоқда.
Бозордаги хавотирлар ва прогнозларКоинтелеграпҳ нашрининг хабар беришича, Кевин Варш АҚШ ва Эрон ўртасидаги можаролар туфайли юзага келган инфляцион босимга қарамай, фоиз ставкаларини пасайтириш борасида кучли босим остида қолган. Крипто-трейдерлар орасида FOMC қарори Bitcoin учун жорий ойнинг қолган қисмидаги умумий тенденцияни белгилаб бериши ҳақида якдил фикр мавжуд.
Таниқли трейдер Килла ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Bitcoin нархи одатда Fed қарорлари арафасида заифлашишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, гарчи бозорда ижобий кутилмалар шаклланаётган бўлса-да, кўпинча янгилик эълон қилингунча унинг таъсири нархларда акс этиб бўлган бўлади. Бу эса кутилмаган "айиқча" (нархларнинг тушиши) реакциясига сабаб бўлиши мумкин.
Сешанба куни АҚШ фонд бозорлари Эрон билан боғлиқ вазият юmsҳаши фонида ўсиш кўрсатган бўлса-да, Bitcoin ўзининг ўсиш суръатини йўқотди. Таҳлилчилар талабнинг пастлиги сабабли нарх 67 000 доллардан юқорига кўтарила олмаслиги ҳақида аввалроқ огоҳлантиришган эди. Ҳозирги вазиятда криптовалюта учун 64 000 долларлик даражани сақлаб қолиш ўта муҳим ҳисобланади.
Сценарийлар ва эҳтимолий натижаларАгар Bitcoin 64 000 долларлик қўллаб-қувватлаш даражасини ушлаб тура олмаса, бозор янада чуқурроқ пасайишга юз тутиши мумкин. Мутахассисларнинг фикрича, бундай ҳолатда нархнинг 60 000 долларгача тушиб кетиш эҳтимоли юқори. Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу глобал иқтисодий ўзгаришлар бевосита таъсир кўрсатади, чунки Bitcoin нархи маҳаллий крипто-дўконлардаги котировкаларга асос бўлиб хизмат қилади.
Хулоса қилиб айтганда, Fed қарори ва Кевин Варшнинг нутқи нафақат анъанавий молия бозори, балки крипто-активлар келажаги учун ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Инвесторлар ҳозирча эҳтиёткорлик позициясини эгаллаб, воқеалар ривожини кузатишда давом этмоқдалар.
…