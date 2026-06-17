Bitcoin нархи Fedерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушди

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи Fedерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушди

Дунёнинг энг йирик криптовалютаси ҳисобланган Bitcoin (BTC) чоршанба куни 65 000 долларлик психологик даражадан пастга шўнғиди. Бозор иштирокчилари АҚШ Fedерал захира тизими (Fed) томонидан фоиз ставкалари бўйича қабул қилинадиган муҳим қарорни кутаётган бир пайтда, рақамли активлар бозорида сезиларли тебранишлар кузатилмоқда. ТрадингВиев маълумотларига кўра, Битстамп биржасида Bitcoin нархи кунлик энг паст нуқта — 64 782 долларгача тушган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу ҳафтанинг асосий иқтисодий воқеаси Fedерал очиқ бозор қўмитасининг (FOMC) йиғилиши бўлиб, у фоиз ставкаларининг келгуси йўналишини белгилаб беради. Бу галги йиғилиш Fed янги раиси Кевин Варш бошчилигидаги биринчиси бўлгани сабабли, унинг матбуот анжуманидаги баёнотлари бозор учун ставка қарорининг ўзидан кўра муҳимроқ аҳамият касб этиши кутилмоқда.

Бозордаги хавотирлар ва прогнозлар

Коинтелеграпҳ нашрининг хабар беришича, Кевин Варш АҚШ ва Эрон ўртасидаги можаролар туфайли юзага келган инфляцион босимга қарамай, фоиз ставкаларини пасайтириш борасида кучли босим остида қолган. Крипто-трейдерлар орасида FOMC қарори Bitcoin учун жорий ойнинг қолган қисмидаги умумий тенденцияни белгилаб бериши ҳақида якдил фикр мавжуд.

Таниқли трейдер Килла ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Bitcoin нархи одатда Fed қарорлари арафасида заифлашишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, гарчи бозорда ижобий кутилмалар шаклланаётган бўлса-да, кўпинча янгилик эълон қилингунча унинг таъсири нархларда акс этиб бўлган бўлади. Бу эса кутилмаган "айиқча" (нархларнинг тушиши) реакциясига сабаб бўлиши мумкин.

Сешанба куни АҚШ фонд бозорлари Эрон билан боғлиқ вазият юmsҳаши фонида ўсиш кўрсатган бўлса-да, Bitcoin ўзининг ўсиш суръатини йўқотди. Таҳлилчилар талабнинг пастлиги сабабли нарх 67 000 доллардан юқорига кўтарила олмаслиги ҳақида аввалроқ огоҳлантиришган эди. Ҳозирги вазиятда криптовалюта учун 64 000 долларлик даражани сақлаб қолиш ўта муҳим ҳисобланади.

Сценарийлар ва эҳтимолий натижалар

Агар Bitcoin 64 000 долларлик қўллаб-қувватлаш даражасини ушлаб тура олмаса, бозор янада чуқурроқ пасайишга юз тутиши мумкин. Мутахассисларнинг фикрича, бундай ҳолатда нархнинг 60 000 долларгача тушиб кетиш эҳтимоли юқори. Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу глобал иқтисодий ўзгаришлар бевосита таъсир кўрсатади, чунки Bitcoin нархи маҳаллий крипто-дўконлардаги котировкаларга асос бўлиб хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, Fed қарори ва Кевин Варшнинг нутқи нафақат анъанавий молия бозори, балки крипто-активлар келажаги учун ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Инвесторлар ҳозирча эҳтиёткорлик позициясини эгаллаб, воқеалар ривожини кузатишда давом этмоқдалар.

BitcoinFedКриптовалютаFOMCИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи барқарорлашмоқда: Таҳлилчилар 60-70 минг доллар оралиғини муҳим деб атадиBitcoin нархи барқарорлашмоқда: Таҳлилчилар 60-70 минг доллар оралиғини муҳим деб атадиБугун, 14:16Инвениам компанияси кризисга учраган Мантра блокчейн платформасини сотиб олмоқдаИнвениам компанияси кризисга учраган Мантра блокчейн платформасини сотиб олмоқдаБугун, 14:1618 июн учун валюта курслари эълон қилинди18 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:12Инвесторлар учун миллиардлаб долларлик истиқболли лойиҳалар тақдим этилдиИнвесторлар учун миллиардлаб долларлик истиқболли лойиҳалар тақдим этилдиБугун, 07:33Ўзбекистон ЙAIМи 2026 йилда 180 миллиард доллардан ошиши мумкинЎзбекистон ЙAIМи 2026 йилда 180 миллиард доллардан ошиши мумкинБугун, 07:0718 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда18 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда