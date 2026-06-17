Лионель Месси Мирослав Клосе рекордини такрорлади: Аргентиналик юлдуздан навбатдаги мўъжиза

·0·Спорт
Лионель Месси Мирослав Клосе рекордини такрорлади: Аргентиналик юлдуздан навбатдаги мўъжиза

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси Жахон чемпионати-2026 саралаш баҳслари доирасида Жазоирга қарши кечган ўйинда (3:0) тарихий натижани қайд этди. Кансас Ситй шаҳрида ўтган учрашувда "Интер Миами" ҳужумчиси рақиб дарвозасига учта гол уриб, хет-трик муаллифига айланди. Бу натижа орқали у мундиаллар тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида пешқадамлик қилаётган Мирослав Клосе билан тенглашиб олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Келаси ҳафта 39 ёшни қарши оладиган Лионель Месси майдонда ҳамон юқори даражадаги ўйин намойиш этмоқда. ESPN нашрига берган интервюсида футболчи ўзининг бундай узоқ вақт давомида юқори спорт формасида қолиши сирлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, у ҳозирда теннис афсонаси Рафаел Надал ҳақидаги ҳужжатли сериални томоша қилмоқда ва ундан катта мотивация олмоқда.

Рафаел Надал ва чексиз иштиёқ

"Мен ҳозир ўйиндан завқ оляпман, майдонда ўзимни жуда бахтли ҳис қиляпман. Футбол ўйнашни болалигимдан бери севаман ва ҳар доим боримни беришга ҳаракат қиламан. Ҳозирда Рафаел Надал ҳақидаги сериални кўряпмиз ва мен ўзимни унга ўхшатаман — у каби бор кучимни беришга ва қилаётган ишимдан завқланишга интиламан", — деди Месси ўйиндан сўнг.

Ушбу хет-трик Мессини германиялик Мирослав Клосе билан бир қаторга олиб чиқди. Шунингдек, ушбу рўйхатда бразилиялик Роналдо ва ўша куни ўз ҳисобига иккита гол ёздириб қўйган Килиан Мбаппе ҳам бор. Бироқ, Аргентина терма жамоаси сардори рекордларга ортиқча эътибор бермаслигини, улар шунчаки статистика эканини таъкидлади.

Замонавий футбол ва қийин ғалаба

Гарчи ҳисоб йирик кўриниш олган бўлса-да, Месси Жазоирга қарши баҳс осон кечмаганини тан олди. Унинг фикрича, ҳозирги кунда халқаро майдонда кучсиз жамоанинг ўзи қолмаган. Айниқса, биринчи бўлимда тўп назоратини ушлаб туриш Аргентина учун қийинчилик туғдирганини қайд этди.

"Жазоирда динамик ва сифатли футболчилар бор. Биз ўйинни назорат қилишга уриндик, лекин тўпга эгалик қилишда муаммоларга дуч келдик. Бу Жахон чемпионати барча жамоалар жуда яхши тайёргарлик кўрганини кўрсатмоқда. Ҳеч ким ғалабани шунчаки қўшқўллаб топшириб қўймайди", — дея қўшимча қилди ҳужумчи.

Лионель Месси ўзининг терма жамоадаги узоқ ва машаққатли йўлини ҳам эсга олди. Қатардаги 2022-йилги ғалаба ва Америка Кубогидаги муваффақиятлардан сўнг, Аргентинада футболга бўлган қараш бутунлай ўзгарганини ва жамоа Лионель Скалони қўл остида олтин даврни бошдан кечираётганини эътироф этди.

Лионель МессиАргентинаЖахон ЧемпионатиРекордФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн ҳақида кутилмаган эътироф: Собиқ мураббий футболчи ҳақидаги хатони очиқладиГарри Кейн ҳақида кутилмаган эътироф: Собиқ мураббий футболчи ҳақидаги хатони очиқладиБугун, 14:16Одил Аҳмедов ЖЧ-2026 даги ўйинларимиз учун тахминини билдирди (видео)Одил Аҳмедов ЖЧ-2026 даги ўйинларимиз учун тахминини билдирди (видео)Бугун, 13:52Ўзбекистон — Колумбия ўйинини қайси телеканал орқали кўриш мумкин?Ўзбекистон — Колумбия ўйинини қайси телеканал орқали кўриш мумкин?Бугун, 13:14Месси Жаҳон чемпионати илк ўйинидаёқ майдондан четлатилиши керакмиди?Месси Жаҳон чемпионати илк ўйинидаёқ майдондан четлатилиши керакмиди?Бугун, 12:37Фабио Каннаваро: Колумбияга қарши имкониятимизни тўлиқ намойиш этамизФабио Каннаваро: Колумбияга қарши имкониятимизни тўлиқ намойиш этамизБугун, 11:33Собиқ футболчи Ўзбекистоннинг гуруҳдаги имконияти ҳақида фикр билдирдиСобиқ футболчи Ўзбекистоннинг гуруҳдаги имконияти ҳақида фикр билдирдиБугун, 11:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати