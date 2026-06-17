Лионель Месси Мирослав Клосе рекордини такрорлади: Аргентиналик юлдуздан навбатдаги мўъжиза
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси Жахон чемпионати-2026 саралаш баҳслари доирасида Жазоирга қарши кечган ўйинда (3:0) тарихий натижани қайд этди. Кансас Ситй шаҳрида ўтган учрашувда "Интер Миами" ҳужумчиси рақиб дарвозасига учта гол уриб, хет-трик муаллифига айланди. Бу натижа орқали у мундиаллар тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида пешқадамлик қилаётган Мирослав Клосе билан тенглашиб олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Келаси ҳафта 39 ёшни қарши оладиган Лионель Месси майдонда ҳамон юқори даражадаги ўйин намойиш этмоқда. ESPN нашрига берган интервюсида футболчи ўзининг бундай узоқ вақт давомида юқори спорт формасида қолиши сирлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, у ҳозирда теннис афсонаси Рафаел Надал ҳақидаги ҳужжатли сериални томоша қилмоқда ва ундан катта мотивация олмоқда.
Рафаел Надал ва чексиз иштиёқ"Мен ҳозир ўйиндан завқ оляпман, майдонда ўзимни жуда бахтли ҳис қиляпман. Футбол ўйнашни болалигимдан бери севаман ва ҳар доим боримни беришга ҳаракат қиламан. Ҳозирда Рафаел Надал ҳақидаги сериални кўряпмиз ва мен ўзимни унга ўхшатаман — у каби бор кучимни беришга ва қилаётган ишимдан завқланишга интиламан", — деди Месси ўйиндан сўнг.
Ушбу хет-трик Мессини германиялик Мирослав Клосе билан бир қаторга олиб чиқди. Шунингдек, ушбу рўйхатда бразилиялик Роналдо ва ўша куни ўз ҳисобига иккита гол ёздириб қўйган Килиан Мбаппе ҳам бор. Бироқ, Аргентина терма жамоаси сардори рекордларга ортиқча эътибор бермаслигини, улар шунчаки статистика эканини таъкидлади.
Замонавий футбол ва қийин ғалабаГарчи ҳисоб йирик кўриниш олган бўлса-да, Месси Жазоирга қарши баҳс осон кечмаганини тан олди. Унинг фикрича, ҳозирги кунда халқаро майдонда кучсиз жамоанинг ўзи қолмаган. Айниқса, биринчи бўлимда тўп назоратини ушлаб туриш Аргентина учун қийинчилик туғдирганини қайд этди.
"Жазоирда динамик ва сифатли футболчилар бор. Биз ўйинни назорат қилишга уриндик, лекин тўпга эгалик қилишда муаммоларга дуч келдик. Бу Жахон чемпионати барча жамоалар жуда яхши тайёргарлик кўрганини кўрсатмоқда. Ҳеч ким ғалабани шунчаки қўшқўллаб топшириб қўймайди", — дея қўшимча қилди ҳужумчи.
Лионель Месси ўзининг терма жамоадаги узоқ ва машаққатли йўлини ҳам эсга олди. Қатардаги 2022-йилги ғалаба ва Америка Кубогидаги муваффақиятлардан сўнг, Аргентинада футболга бўлган қараш бутунлай ўзгарганини ва жамоа Лионель Скалони қўл остида олтин даврни бошдан кечираётганини эътироф этди.
…