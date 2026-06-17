Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсал

·11·Авто
Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсал

Автомобил оламида ўзининг нафис ва юқори унумдорликка эга моделлари билан танилган Боуэнсиепен оиласи янги дурдонасини тақдим этди. Австрияда ўтказилган тадбирда кутилмаганда намойиш этилган Боуэнсиепен 05 GT модели афсонавий Алпина Б5 вориси сифатида эътироф этилмоқда. Ушбу янгилик Алпина брендининг ном ҳуқуқлари BMW ихтиёрига ўтганидан сўнг, Боуэнсиепен оиласининг мустақил муҳандислик салоҳиятини намойиш этувчи муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги 05 GT модели ўзининг техник кўрсаткичлари билан ҳатто энг талабчан автомобил ишқибозларини ҳам ҳайратда қолдириши аниқ. Автомобил 790 от кучи ва ҳайратланарли 1100 Нм (811 лб фт) айлантирувчи моментга эга. Ушбу қувват манбаи автомобилни жойидан 100 км/соат тезликка 3,6 сониядан камроқ вақт ичида олиб чиқади. Максимал тезлик эса соатига 305 километр (190 миля) билан чекланган бўлса-да, муҳандислар автомобилнинг потенциали 360 км/соатдан ҳам юқори эканлигини таъкидламоқда.

M5 Touring негизидаги мукаммаллик

Боуэнсиепен 05 GT модели янги авлод BMW M5 Touring (Г99) базасида яратилган. Таъкидлаш жоизки, компания ҳозирча фақат универсал кузовли версияни таклиф қилмоқда ва седан варианти режалаштирилмаган. Алпина моделларининг анъанавий фалсафасига содиқ қолган ҳолда, 05 GT агрессив спорт услубидан кўра кўпроқ "спортча нафислик" ва юқори даражадаги қулайликка урғу беради. Салон қисми энг олий навли чарм билан қопланган, осма тизим (подвеска) эса узоқ масофаларга чарчатмасдан ҳаракатланиш учун махсус созланган.

Автомобилнинг ўзига хос жиҳати шундаки, у плагин-гибрид (PHEV) тизимини сақлаб қолган. Саккиз поғонали узатмалар қутиси ичига жойлаштирилган электр двигатели қарийб 200 от кучини таъминлайди. Бу эса 05 GT моделига фақат электр қуввати ёрдамида 56 километргача (35 миля) масофани босиб ўтиш имконини беради. Боуэнсиепен муҳандислари гибрид тизимнинг электр қисмига тегмаган ҳолда, асосий эътиборни ички ёнув двигателининг самарадорлигини оширишга қаратганлар.

Эксклюзивлик ва сотув шартлари

Мазкур лойиҳа аввалги Алпина моделларидан фарқли ўлароқ, донор автомобилнинг конструкциясига (масалан, узатмалар қутисини мустаҳкамлаш ёки қўшимча радиаторлар ўрнатиш) чуқур аралашувни талаб қилмаган. Бунинг сабаби, базавий M5 Touring модели аллақачон бундай юқори юкламаларга чидамли қилиб ишланганидир. Шунга қарамай, 05 GT оддий M5 моделидан сезиларли даражада тезроқ ва динамикроқдир.

Автомобилни харид қилиш бўйича муҳим шарт мавжуд: мижозлар 05 GT моделини бевосита Боуэнсиепен Аутомобиле орқали буюртма қилишлари лозим. Компания ушбу пакетни тайёр ишлатилган M5 автомобилларига ўрнатиб бериш (ретрофит) хизматини таклиф этмайди. Бу эса моделнинг коллекцион қийматини ва эксклюзивлигини янада оширади.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам BMW брендининг юқори модификацияланган версияларига қизиқиш юқори эканлигини ҳисобга олсак, Боуэнсиепен 05 GT каби моделлар ҳақиқий эстетиклар ва тезлик шайдолари учун мўлжалланган. Алпина бренди BMW таркибида янада ҳашаматли (7 Сериес даражасидаги) моделларга эътибор қаратаётган бир пайтда, Боуэнсиепен оиласи 5 Сериес мухлислари учун муносиб муқобил яратишга муваффақ бўлди.

БоуэнсиепенBMWАлпинаM5 TouringСуперкар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Land Rover ихчам Дефендер Sport моделини гибрид двигател билан жиҳозлайдиLand Rover ихчам Дефендер Sport моделини гибрид двигател билан жиҳозлайдиБугун, 14:57Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобилга виртуал узатмалар қутиси ўрнатиладиPorsche Taycan янгиланди: Энди электромобилга виртуал узатмалар қутиси ўрнатиладиБугун, 14:28Chevrolet Onix автомобиллари савдоси билан боғлиқ муҳокамалар ижтимоий тармоқларда кўпаймоқдаChevrolet Onix автомобиллари савдоси билан боғлиқ муҳокамалар ижтимоий тармоқларда кўпаймоқдаБугун, 09:57Ҳорсе Повертраин: Ички ёнув двигателлари даври ҳали тугамаганини исботламоқдаҲорсе Повертраин: Ички ёнув двигателлари даври ҳали тугамаганини исботламоқдаБугун, 05:27Porsche компанияси Буюк Британиядаги фаолиятининг 75 йиллигига махсус 911 GT3 моделини тақдим этдиPorsche компанияси Буюк Британиядаги фаолиятининг 75 йиллигига махсус 911 GT3 моделини тақдим этдиБугун, 00:27Инеос афсонавий Land Rover ўрнини эгаллайдиган ҳарбий Гренадиер прототипини тақдим этдиИнеос афсонавий Land Rover ўрнини эгаллайдиган ҳарбий Гренадиер прототипини тақдим этдиБугун, 00:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди