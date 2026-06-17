Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсал
Автомобил оламида ўзининг нафис ва юқори унумдорликка эга моделлари билан танилган Боуэнсиепен оиласи янги дурдонасини тақдим этди. Австрияда ўтказилган тадбирда кутилмаганда намойиш этилган Боуэнсиепен 05 GT модели афсонавий Алпина Б5 вориси сифатида эътироф этилмоқда. Ушбу янгилик Алпина брендининг ном ҳуқуқлари BMW ихтиёрига ўтганидан сўнг, Боуэнсиепен оиласининг мустақил муҳандислик салоҳиятини намойиш этувчи муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги 05 GT модели ўзининг техник кўрсаткичлари билан ҳатто энг талабчан автомобил ишқибозларини ҳам ҳайратда қолдириши аниқ. Автомобил 790 от кучи ва ҳайратланарли 1100 Нм (811 лб фт) айлантирувчи моментга эга. Ушбу қувват манбаи автомобилни жойидан 100 км/соат тезликка 3,6 сониядан камроқ вақт ичида олиб чиқади. Максимал тезлик эса соатига 305 километр (190 миля) билан чекланган бўлса-да, муҳандислар автомобилнинг потенциали 360 км/соатдан ҳам юқори эканлигини таъкидламоқда.
M5 Touring негизидаги мукаммалликБоуэнсиепен 05 GT модели янги авлод BMW M5 Touring (Г99) базасида яратилган. Таъкидлаш жоизки, компания ҳозирча фақат универсал кузовли версияни таклиф қилмоқда ва седан варианти режалаштирилмаган. Алпина моделларининг анъанавий фалсафасига содиқ қолган ҳолда, 05 GT агрессив спорт услубидан кўра кўпроқ "спортча нафислик" ва юқори даражадаги қулайликка урғу беради. Салон қисми энг олий навли чарм билан қопланган, осма тизим (подвеска) эса узоқ масофаларга чарчатмасдан ҳаракатланиш учун махсус созланган.
Автомобилнинг ўзига хос жиҳати шундаки, у плагин-гибрид (PHEV) тизимини сақлаб қолган. Саккиз поғонали узатмалар қутиси ичига жойлаштирилган электр двигатели қарийб 200 от кучини таъминлайди. Бу эса 05 GT моделига фақат электр қуввати ёрдамида 56 километргача (35 миля) масофани босиб ўтиш имконини беради. Боуэнсиепен муҳандислари гибрид тизимнинг электр қисмига тегмаган ҳолда, асосий эътиборни ички ёнув двигателининг самарадорлигини оширишга қаратганлар.
Эксклюзивлик ва сотув шартлариМазкур лойиҳа аввалги Алпина моделларидан фарқли ўлароқ, донор автомобилнинг конструкциясига (масалан, узатмалар қутисини мустаҳкамлаш ёки қўшимча радиаторлар ўрнатиш) чуқур аралашувни талаб қилмаган. Бунинг сабаби, базавий M5 Touring модели аллақачон бундай юқори юкламаларга чидамли қилиб ишланганидир. Шунга қарамай, 05 GT оддий M5 моделидан сезиларли даражада тезроқ ва динамикроқдир.
Автомобилни харид қилиш бўйича муҳим шарт мавжуд: мижозлар 05 GT моделини бевосита Боуэнсиепен Аутомобиле орқали буюртма қилишлари лозим. Компания ушбу пакетни тайёр ишлатилган M5 автомобилларига ўрнатиб бериш (ретрофит) хизматини таклиф этмайди. Бу эса моделнинг коллекцион қийматини ва эксклюзивлигини янада оширади.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам BMW брендининг юқори модификацияланган версияларига қизиқиш юқори эканлигини ҳисобга олсак, Боуэнсиепен 05 GT каби моделлар ҳақиқий эстетиклар ва тезлик шайдолари учун мўлжалланган. Алпина бренди BMW таркибида янада ҳашаматли (7 Сериес даражасидаги) моделларга эътибор қаратаётган бир пайтда, Боуэнсиепен оиласи 5 Сериес мухлислари учун муносиб муқобил яратишга муваффақ бўлди.
…