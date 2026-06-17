SpaceX компаниясининг Cargo Dragon кемаси ХКСдан қимматбаҳо юклар билан қайтди

·20·Техно
SpaceX компаниясининг Cargo Dragon кемаси ХКСдан қимматбаҳо юклар билан қайтди

Илон Маск асос солган SpaceX компаниясининг кўп марта ишлатиладиган Cargo Dragon юк кемаси навбатдаги миссиясини муваффақиятли якунлаб, Ерга қайтди. Кема капсуласи Тинч океанининг Калифорния қирғоқлари яқинидаги Сан-Диего шаҳри жанубига юmsҳоқ қўнди. Ушбу миссиянинг якунланиши халқаро космик тадқиқотлар учун ўта муҳим воқеа ҳисобланади, чунки у коинотда ўтказилган ноёб тажрибалар натижаларини олимларга етказиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Орбита бўйлаб парвозини якунлаган кема махсус парашютлар тизими ёрдамида сув юзасига тушди. Маҳаллий вақт билан тонгги соат 05:08 да амалга оширилган ушбу қўнишдан сўнг, SpaceX қутқарув кемаси капсулани бортга кўтариб олиш учун белгиланган ҳудудга етиб борди. ixbt.com маълумотига кўра, кема Ерга тахминан 1,6 тонна оғирликдаги қимматбаҳо юкларни олиб келган.

Илмий тадқиқотлар ва ноёб имкониятлар

Қайтарилган юкларнинг асосий қисмини Халқаро космик станция (ХКС) экипажи томонидан ўтказилган илмий тажрибалар намуналари ташкил этади. Таъкидлаш жоизки, Cargo Dragon ҳозирги кунда ХКСдан материалларни Ерга қайтариш имкониятига эга бўлган дунёдаги ягона юк кемаси ҳисобланади. Бошқа юк кемалари, одатда, атмосферанинг зич қатламларида ёниб кетади, бу эса SpaceX технологиясининг нақадар устун эканлигини кўрсатади.

Ушбу кема жорий йилнинг 17-май куни КRS-34 миссияси доирасида станцияга етиб борган эди. Ўшанда у коинотга 2,3 тонна озиқ-овқат маҳсулотлари, зарурий асбоб-ускуналар ва илмий жиҳозларни етказиб берган. Бир неча ҳафта давомида станцияга туташган ҳолда турган кема, эндиликда ўз вазифасини тўлиқ бажариб, лаборатория натижаларини мутахассисларга топширди.

Айни пайтда Халқаро космик станцияда етти кишидан иборат халқаро экипаж ўз фаолиятини давом эттирмоқда. Жамоа таркибида Роскосмос космонавтлари Сергей Куд-Сверчков, Сергей Микаев ва Андрей Fedяев, NASA астронавтлари Кристофер Уиляms, Джессика Меир ва Джек Хетеуей, шунингдек, ESA (Европа космик агентлиги) вакили Софи Адено бор.

Космик тадқиқотлар соҳасидаги бундай мунтазам парвозлар нафақат технологик тараққиётни, балки халқаро ҳамкорликнинг барқарорлигини ҳам таъминламоқда. Cargo Dragon кемасининг қайта-қайта ишлатилиши космик парвозлар таннархини сезиларли даражада арзонлаштиришга хизмат қилмоқда, бу эса келажакда Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам космик тадқиқотлар соҳасида янги имкониятлар эшигини очиши мумкин.

SpaceXCargo DragonХКСКосмосNASA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги даврДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги даврБугун, 14:59Amazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соатAmazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соатБугун, 14:59Google олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этдиGoogle олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этдиБугун, 14:58Канада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикдиКанада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикдиБугун, 14:57Сунъий интеллект хатоларига чек қўйилади: Прамаана Лабс 27 миллион доллар инвестиция олдиСунъий интеллект хатоларига чек қўйилади: Прамаана Лабс 27 миллион доллар инвестиция олдиБугун, 14:27Россияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш қоидалари қатъийлаштирилдиРоссияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш қоидалари қатъийлаштирилдиБугун, 14:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда