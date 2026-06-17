SpaceX компаниясининг Cargo Dragon кемаси ХКСдан қимматбаҳо юклар билан қайтди
Илон Маск асос солган SpaceX компаниясининг кўп марта ишлатиладиган Cargo Dragon юк кемаси навбатдаги миссиясини муваффақиятли якунлаб, Ерга қайтди. Кема капсуласи Тинч океанининг Калифорния қирғоқлари яқинидаги Сан-Диего шаҳри жанубига юmsҳоқ қўнди. Ушбу миссиянинг якунланиши халқаро космик тадқиқотлар учун ўта муҳим воқеа ҳисобланади, чунки у коинотда ўтказилган ноёб тажрибалар натижаларини олимларга етказиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Орбита бўйлаб парвозини якунлаган кема махсус парашютлар тизими ёрдамида сув юзасига тушди. Маҳаллий вақт билан тонгги соат 05:08 да амалга оширилган ушбу қўнишдан сўнг, SpaceX қутқарув кемаси капсулани бортга кўтариб олиш учун белгиланган ҳудудга етиб борди. ixbt.com маълумотига кўра, кема Ерга тахминан 1,6 тонна оғирликдаги қимматбаҳо юкларни олиб келган.
Илмий тадқиқотлар ва ноёб имкониятларҚайтарилган юкларнинг асосий қисмини Халқаро космик станция (ХКС) экипажи томонидан ўтказилган илмий тажрибалар намуналари ташкил этади. Таъкидлаш жоизки, Cargo Dragon ҳозирги кунда ХКСдан материалларни Ерга қайтариш имкониятига эга бўлган дунёдаги ягона юк кемаси ҳисобланади. Бошқа юк кемалари, одатда, атмосферанинг зич қатламларида ёниб кетади, бу эса SpaceX технологиясининг нақадар устун эканлигини кўрсатади.
Ушбу кема жорий йилнинг 17-май куни КRS-34 миссияси доирасида станцияга етиб борган эди. Ўшанда у коинотга 2,3 тонна озиқ-овқат маҳсулотлари, зарурий асбоб-ускуналар ва илмий жиҳозларни етказиб берган. Бир неча ҳафта давомида станцияга туташган ҳолда турган кема, эндиликда ўз вазифасини тўлиқ бажариб, лаборатория натижаларини мутахассисларга топширди.
Айни пайтда Халқаро космик станцияда етти кишидан иборат халқаро экипаж ўз фаолиятини давом эттирмоқда. Жамоа таркибида Роскосмос космонавтлари Сергей Куд-Сверчков, Сергей Микаев ва Андрей Fedяев, NASA астронавтлари Кристофер Уиляms, Джессика Меир ва Джек Хетеуей, шунингдек, ESA (Европа космик агентлиги) вакили Софи Адено бор.
Космик тадқиқотлар соҳасидаги бундай мунтазам парвозлар нафақат технологик тараққиётни, балки халқаро ҳамкорликнинг барқарорлигини ҳам таъминламоқда. Cargo Dragon кемасининг қайта-қайта ишлатилиши космик парвозлар таннархини сезиларли даражада арзонлаштиришга хизмат қилмоқда, бу эса келажакда Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам космик тадқиқотлар соҳасида янги имкониятлар эшигини очиши мумкин.
…