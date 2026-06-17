Россияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш қоидалари қатъийлаштирилди
Россия Fedерацияси Fedерация Кенгаши интернет ресурслари эгалари учун фойдаланувчиларни авторизация қилиш қоидаларини бузганлик учун йирик миқдордаги жарималарни назарда тутувчи қонунчиликка ўзгартиришларни маъқуллади. Эндиликда мамлакат ҳудудидаги сайт ва иловаларга хорижий тизимлар орқали киришни чекламаган платформалар жиддий молиявий жавобгарликка тортилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қонун ҳужжатига кўра, Россия интернет сегментидаги (Рунет) ресурсларга кириш учун фақат рухсат этилган идентификация усулларидан фойдаланиш шарт. Буларга мобил телефон рақами орқали тасдиқлаш, давлат идентификация тизимлари (ЭСИА ва Ягона биометрик тизим) ҳамда маҳаллий сервислар орқали авторизациядан ўтиш киради. Бу Gmail ёки Apple ИД каби халқаро хизматлардан фойдаланишни чеклаш йўлидаги навбатдаги қадамдир.
Жарималар миқдори ва масъулиятҚонунбузарлик учун белгиланган маъмурий жазо чоралари ҳуқуқбузарнинг мақомига қараб турлича бўлади. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, талабларни бажармаган платформа эгалари учун жарималар миқдори қуйидагича белгиланган:
- Фуқаролар (жисмоний шахслар) учун — 5 мингдан 10 минг рублгача;
- Мансабдор шахслар учун — 30 мингдан 50 минг рублгача;
- Юридик шахслар учун — 200 мингдан 700 минг рублгача.
Технологик мустақиллик ва хавфсизликРоссиялик қонун ижодкорларининг фикрича, ушбу чора мамлакат интернет сегментининг хорижий технологияларга қарамлигини камайтиришга хизмат қилади. Айниқса, Ғарб давлатлари томонидан тақдим этиладиган авторизация тизимларидан воз кечиш миллий маълумотлар хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим шарти сифатида кўрилмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу янгилик Россия сегментидаги сервислар (масалан, электрон тижорат, таълим ёки кўнгилочар порталлар)дан фойдаланишда қўшимча ноқулайликлар туғдириши мумкин. Келгусида Россия сайтларида рўйхатдан ўтиш учун фақат рус рақамлари ёки маҳаллий тизимлар талаб қилиниши эҳтимоли юқори.
Экспертларнинг таъкидлашича, бундай "рақамли суверенитет" сиёсати глобал интернетнинг янада фрагментациялашувига (бўлинишига) олиб келади. Россия ҳукумати ушбу қадамлар орқали фойдаланувчилар маълумотлари устидан назоратни кучайтиришни ва ташқи санкциялар шароитида тизимлар барқарорлигини таъминлашни мақсад қилган.
…