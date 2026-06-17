Россияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш қоидалари қатъийлаштирилди

·18·Техно
Россияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш қоидалари қатъийлаштирилди

Россия Fedерацияси Fedерация Кенгаши интернет ресурслари эгалари учун фойдаланувчиларни авторизация қилиш қоидаларини бузганлик учун йирик миқдордаги жарималарни назарда тутувчи қонунчиликка ўзгартиришларни маъқуллади. Эндиликда мамлакат ҳудудидаги сайт ва иловаларга хорижий тизимлар орқали киришни чекламаган платформалар жиддий молиявий жавобгарликка тортилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қонун ҳужжатига кўра, Россия интернет сегментидаги (Рунет) ресурсларга кириш учун фақат рухсат этилган идентификация усулларидан фойдаланиш шарт. Буларга мобил телефон рақами орқали тасдиқлаш, давлат идентификация тизимлари (ЭСИА ва Ягона биометрик тизим) ҳамда маҳаллий сервислар орқали авторизациядан ўтиш киради. Бу Gmail ёки Apple ИД каби халқаро хизматлардан фойдаланишни чеклаш йўлидаги навбатдаги қадамдир.

Жарималар миқдори ва масъулият

Қонунбузарлик учун белгиланган маъмурий жазо чоралари ҳуқуқбузарнинг мақомига қараб турлича бўлади. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, талабларни бажармаган платформа эгалари учун жарималар миқдори қуйидагича белгиланган:

  • Фуқаролар (жисмоний шахслар) учун — 5 мингдан 10 минг рублгача;
  • Мансабдор шахслар учун — 30 мингдан 50 минг рублгача;
  • Юридик шахслар учун — 200 мингдан 700 минг рублгача.
Давлат Думаси ахборот сиёсати қўмитаси раиси ўринбосари Антон Горелкиннинг тушунтиришича, ушбу чоралар оддий интернет фойдаланувчиларига қарши қаратилмаган. Асосий масъулият икки йил давомида қонунчилик талабларини эътиборсиз қолдириб келаётган платформа эгалари зиммасига юкланади. Бу эса оддий фойдаланувчилар ўз аккаунтларидан фойдаланишда давом этишлари мумкинлигини, бироқ сайт эгалари янги тизимга ўтишга мажбур эканини англатади.

Технологик мустақиллик ва хавфсизлик

Россиялик қонун ижодкорларининг фикрича, ушбу чора мамлакат интернет сегментининг хорижий технологияларга қарамлигини камайтиришга хизмат қилади. Айниқса, Ғарб давлатлари томонидан тақдим этиладиган авторизация тизимларидан воз кечиш миллий маълумотлар хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим шарти сифатида кўрилмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу янгилик Россия сегментидаги сервислар (масалан, электрон тижорат, таълим ёки кўнгилочар порталлар)дан фойдаланишда қўшимча ноқулайликлар туғдириши мумкин. Келгусида Россия сайтларида рўйхатдан ўтиш учун фақат рус рақамлари ёки маҳаллий тизимлар талаб қилиниши эҳтимоли юқори.

Экспертларнинг таъкидлашича, бундай "рақамли суверенитет" сиёсати глобал интернетнинг янада фрагментациялашувига (бўлинишига) олиб келади. Россия ҳукумати ушбу қадамлар орқали фойдаланувчилар маълумотлари устидан назоратни кучайтиришни ва ташқи санкциялар шароитида тизимлар барқарорлигини таъминлашни мақсад қилган.

РоссияАвторизацияGmailApple ИДҚонунчилик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги даврДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги даврБугун, 14:59Amazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соатAmazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соатБугун, 14:59Google олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этдиGoogle олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этдиБугун, 14:58Канада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикдиКанада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикдиБугун, 14:57Сунъий интеллект хатоларига чек қўйилади: Прамаана Лабс 27 миллион доллар инвестиция олдиСунъий интеллект хатоларига чек қўйилади: Прамаана Лабс 27 миллион доллар инвестиция олдиБугун, 14:27SpaceX компаниясининг Cargo Dragon кемаси ХКСдан қимматбаҳо юклар билан қайтдиSpaceX компаниясининг Cargo Dragon кемаси ХКСдан қимматбаҳо юклар билан қайтдиБугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда