Bitcoin нархи барқарорлашмоқда: Таҳлилчилар 60-70 минг доллар оралиғини муҳим деб атади

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи барқарорлашмоқда: Таҳлилчилар 60-70 минг доллар оралиғини муҳим деб атади

Дунёнинг энг йирик криптовалютаси бўлган Bitcoin (BTC) сўнгги кунларда 60 000 ва 70 000 доллар оралиғида ўзига хос “таянч нуқтаси”ни шакллантирмоқда. On-chain (блокчейн ичидаги) маълумотлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, ушбу нарх оралиғида инвесторларнинг фаоллиги ошган ва бозор янги ўсиш босқичи учун пойдевор яратмоқда. Бу жараён крипто-активнинг узоқ муддатли барқарорлиги учун муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Чеккончаин таҳлилий платформаси маълумотларига кўра, Bitcoin'нинг реализация қилинмаган нарх тақсимоти (УРПД) ҳозирда таклифнинг катта қисми айнан 60-70 минг доллар оралиғида жамланганини кўрсатмоқда. Таҳлилчи Франк Феттернинг таъкидлашича, жами Bitcoin захирасининг қарийб 20 фоизи айнан шу нарх диапазонида сотиб олинган ёки ҳамёндан ҳамёнга кўчирилган. Бу эса мазкур ҳудудни кучли психологик ва иқтисодий қўллаб-қувватлаш зонаси эканлигидан далолат беради.

Инвесторлар таркиби ўзгармоқда

Бозордаги бундай зичлик “меанингфул флоорс”, яни мазмунли таянч нуқталари шаклланишига хизмат қилади. Нархлар тушиши даврида кўплаб тажрибасиз ёки “бўшашган” инвесторлар ўз активларини сотиб юборган бўлса, уларнинг ўрнини узоқ муддатли стратегияга эга бўлган харидорлар эгаллаган. Бу жараён иқтисодий тилда активларнинг қайта тақсимланиши деб аталади.

CryptoҚуант таҳлилчиси Даркфост ушбу ҳолатни Bitcoin тарихидаги энг йирик “кучсиз қўллардан кучли қўлларга ўтиш” даврларидан бири деб атади. Унинг фикрича, ваҳимага тушган сотувчилар бозорни тарк этиши ва уларнинг ўрнини йирик институционал ёки профессионал инвесторлар эгаллаши келажакдаги кескин кўтарилишлар учун замин яратади.

Тарихий такрорланиш ва капитуляция

Ҳозирги бозор ҳолати таҳлилчилар томонидан “капитуляция зонаси” деб ҳам баҳоланмоқда. Бу шундай ҳолатки, унда эгалик қилинаётган Bitcoin'ларнинг катта қисми зарар кўраётган ёки фойда-зарар чегарасида турган бўлади. ДурденBTC таҳлилига кўра, Bitcoin ўз тарихида бундай ҳолатга атиги тўрт марта тушган.

  • 2019-йилда 3 200 доллар атрофида;
  • 2020-йилда 5 000 доллар даражасида;
  • 2023-йилда 16 000 доллар қийматида;
  • Ҳозирги кунда 59 000 – 60 000 доллар оралиғида.
Аввалги барча ҳолатларда бундай кўрсаткич нархнинг энг пастки нуқтага (боттом) етганини ва ундан кейин узоқ муддатли ралли бошланганини англатган. Ўзбекистонлик крипто-инвесторлар учун ҳам ушбу маълумотлар муҳим, чунки глобал бозордаги барқарорлик маҳаллий биржалардаги ликвидлик ва қизиқишга бевосита таъсир кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, Bitcoin 60 000 доллардан юқори даражада мустаҳкам ўрнашиб олишга ҳаракат қилмоқда. Агар ушбу таянч нуқтаси сақланиб қолса, яқин ойларда криптовалюта бозорида янги рекордлар янгиланиши эҳтимоли юқори бўлиб қолаверади.

BitcoinКриптовалютаБлокчейнИнвестицияБозор таҳлили
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи Fedерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушдиBitcoin нархи Fedерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушдиБугун, 14:20Инвениам компанияси кризисга учраган Мантра блокчейн платформасини сотиб олмоқдаИнвениам компанияси кризисга учраган Мантра блокчейн платформасини сотиб олмоқдаБугун, 14:1618 июн учун валюта курслари эълон қилинди18 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:12Инвесторлар учун миллиардлаб долларлик истиқболли лойиҳалар тақдим этилдиИнвесторлар учун миллиардлаб долларлик истиқболли лойиҳалар тақдим этилдиБугун, 07:33Ўзбекистон ЙAIМи 2026 йилда 180 миллиард доллардан ошиши мумкинЎзбекистон ЙAIМи 2026 йилда 180 миллиард доллардан ошиши мумкинБугун, 07:0718 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда18 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда