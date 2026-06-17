Bitcoin нархи барқарорлашмоқда: Таҳлилчилар 60-70 минг доллар оралиғини муҳим деб атади
Дунёнинг энг йирик криптовалютаси бўлган Bitcoin (BTC) сўнгги кунларда 60 000 ва 70 000 доллар оралиғида ўзига хос “таянч нуқтаси”ни шакллантирмоқда. On-chain (блокчейн ичидаги) маълумотлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, ушбу нарх оралиғида инвесторларнинг фаоллиги ошган ва бозор янги ўсиш босқичи учун пойдевор яратмоқда. Бу жараён крипто-активнинг узоқ муддатли барқарорлиги учун муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Чеккончаин таҳлилий платформаси маълумотларига кўра, Bitcoin'нинг реализация қилинмаган нарх тақсимоти (УРПД) ҳозирда таклифнинг катта қисми айнан 60-70 минг доллар оралиғида жамланганини кўрсатмоқда. Таҳлилчи Франк Феттернинг таъкидлашича, жами Bitcoin захирасининг қарийб 20 фоизи айнан шу нарх диапазонида сотиб олинган ёки ҳамёндан ҳамёнга кўчирилган. Бу эса мазкур ҳудудни кучли психологик ва иқтисодий қўллаб-қувватлаш зонаси эканлигидан далолат беради.
Инвесторлар таркиби ўзгармоқдаБозордаги бундай зичлик “меанингфул флоорс”, яни мазмунли таянч нуқталари шаклланишига хизмат қилади. Нархлар тушиши даврида кўплаб тажрибасиз ёки “бўшашган” инвесторлар ўз активларини сотиб юборган бўлса, уларнинг ўрнини узоқ муддатли стратегияга эга бўлган харидорлар эгаллаган. Бу жараён иқтисодий тилда активларнинг қайта тақсимланиши деб аталади.
CryptoҚуант таҳлилчиси Даркфост ушбу ҳолатни Bitcoin тарихидаги энг йирик “кучсиз қўллардан кучли қўлларга ўтиш” даврларидан бири деб атади. Унинг фикрича, ваҳимага тушган сотувчилар бозорни тарк этиши ва уларнинг ўрнини йирик институционал ёки профессионал инвесторлар эгаллаши келажакдаги кескин кўтарилишлар учун замин яратади.
Тарихий такрорланиш ва капитуляцияҲозирги бозор ҳолати таҳлилчилар томонидан “капитуляция зонаси” деб ҳам баҳоланмоқда. Бу шундай ҳолатки, унда эгалик қилинаётган Bitcoin'ларнинг катта қисми зарар кўраётган ёки фойда-зарар чегарасида турган бўлади. ДурденBTC таҳлилига кўра, Bitcoin ўз тарихида бундай ҳолатга атиги тўрт марта тушган.
- 2019-йилда 3 200 доллар атрофида;
- 2020-йилда 5 000 доллар даражасида;
- 2023-йилда 16 000 доллар қийматида;
- Ҳозирги кунда 59 000 – 60 000 доллар оралиғида.
Хулоса қилиб айтганда, Bitcoin 60 000 доллардан юқори даражада мустаҳкам ўрнашиб олишга ҳаракат қилмоқда. Агар ушбу таянч нуқтаси сақланиб қолса, яқин ойларда криптовалюта бозорида янги рекордлар янгиланиши эҳтимоли юқори бўлиб қолаверади.
…