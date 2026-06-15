Жуд Беллингем ва Англия терма жамоаси: Томас Тухель янги стратегия танламоқда

·0·Спорт
Жуд Беллингем ва Англия терма жамоаси: Томас Тухель янги стратегия танламоқда

Англия терма жамоасининг янги бош мураббийи Томас Тухель жамоани шакллантиришда индивидуал маҳоратдан кўра жамоавий мувозанатни устун қўймоқда. Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем 'авлодлар таланти' деб эътироф этилаётган бўлишига қарамай, мутахассислар уни жамоанинг ягона ўзагига айлантириш хавфли эканидан огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Давид Джеймс Goal.com нашрига берган интервюсида Беллингэмнинг иқтидорига шубҳа қилмаслигини, бироқ Томас Тухель уни Гленн Ҳоддле ёки Паул Гаскоигне каби эҳтиёткорлик билан ишлатиши кераклигини таъкидлади. Унинг фикрича, бутун жамоа ўйинини биргина футболчи атрофида қуриш кутилмаган муаммоларга олиб келиши мумкин.

Беллингэм ҳозирда дунёнинг энг яхши ўйинчиларидан бири ҳисобланса-да, Англия терма жамоасининг 'ўнлик' позициясида рақобат ниҳоятда кучли. Бу эса ҳаттоки Сантиаго Бернабеу 'галактикоси' учун ҳам асосий таркибдан кафолатланган жой йўқлигини англатади. Томас Тухель 2026-йилги Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, асосий эътиборни битта юлдузга эмас, балки таркибнинг умумий салоҳиятига қаратмоқда.

Тарихий сабоқлар: Ҳоддле ва Гаскоигне мисоли

Англия футболи тарихида ўз даврининг энг иқтидорли футболчиларидан тўлиқ фойдалана олмаслик ҳолатлари кўп кузатилган. Масалан, 1980-йилларда Тоттенхем афсонаси Гленн Ҳоддле терма жамоада муносиб ўрин топа олмаган бўтса, 1998-йилги Жаҳон чемпионати олдидан Паул Гаскоигне таркибдан четлатилган эди.

Давид Джеймснинг сўзларига кўра, агар асосий ўйинчи жароҳат олса ёки спорт формаси пасайса, унинг атрофида қурилган бутун тизим инқирозга юз тутади. «Жуде — ажойиб футболчи, у ўзининг энг яхши спорт формасида бўлганида ундан ўзиб кетадигани йўқ. Аммо Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқиш учун масъулиятни ҳамма тенг бўлишиб олиши керак», дейди собиқ посбон.

Ҳозирги Англия таркиби Уэйн Руни, Стивен Джеррард ва Паул Счолес давридаги каби юлдузлар билан тўла. Бироқ ўша пайтда ҳам мураббийлар барча юлдузларни бир майдонда самарали бирлаштириш борасида қийинчиликларга дуч келишган. Томас Тухель эса бу хатоларни такрорламаслик ниятида.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Жуд Беллингем 2026-йилги мундиалда муҳим рол ўйнаши аниқ, бироқ у жамоанинг ягона 'нажоткори' сифатида кўрилмайди. Бу ёндашув футболчининг зиммасидаги босимни камайтириши ва Англияга узоқ кутилган чемпионликни олиб келиши мумкин.

АнглияЖуде БеллингэмРеал МадридТомас ТухельФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жордан Ҳендерсон Жуд Беллингемга нисбатан танқидларни асоссиз деб атадиЖордан Ҳендерсон Жуд Беллингемга нисбатан танқидларни асоссиз деб атадиБугун, 13:19Ван Дейк жаҳон чемпионатидаги реклама танаффусларини танқид қилдиВан Дейк жаҳон чемпионатидаги реклама танаффусларини танқид қилдиБугун, 12:50Арман Царукян UFCдаги шов-шувли жангдан сўнг мултимиллионерга айландиАрман Царукян UFCдаги шов-шувли жангдан сўнг мултимиллионерга айландиБугун, 12:17Барселона Раян Черки ва Ламине Ямал жуфтлиги орқали янги даврни бошламоқчиБарселона Раян Черки ва Ламине Ямал жуфтлиги орқали янги даврни бошламоқчиБугун, 12:11Педро Порро Тоттенхем билан янги шартнома имзолади: Реал Мадрид ва Сити умидлари пучга чиқдиПедро Порро Тоттенхем билан янги шартнома имзолади: Реал Мадрид ва Сити умидлари пучга чиқдиБугун, 11:35Луис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиЛуис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиБугун, 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?