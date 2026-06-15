Жуд Беллингем ва Англия терма жамоаси: Томас Тухель янги стратегия танламоқда
Англия терма жамоасининг янги бош мураббийи Томас Тухель жамоани шакллантиришда индивидуал маҳоратдан кўра жамоавий мувозанатни устун қўймоқда. Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем 'авлодлар таланти' деб эътироф этилаётган бўлишига қарамай, мутахассислар уни жамоанинг ягона ўзагига айлантириш хавфли эканидан огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Давид Джеймс Goal.com нашрига берган интервюсида Беллингэмнинг иқтидорига шубҳа қилмаслигини, бироқ Томас Тухель уни Гленн Ҳоддле ёки Паул Гаскоигне каби эҳтиёткорлик билан ишлатиши кераклигини таъкидлади. Унинг фикрича, бутун жамоа ўйинини биргина футболчи атрофида қуриш кутилмаган муаммоларга олиб келиши мумкин.
Беллингэм ҳозирда дунёнинг энг яхши ўйинчиларидан бири ҳисобланса-да, Англия терма жамоасининг 'ўнлик' позициясида рақобат ниҳоятда кучли. Бу эса ҳаттоки Сантиаго Бернабеу 'галактикоси' учун ҳам асосий таркибдан кафолатланган жой йўқлигини англатади. Томас Тухель 2026-йилги Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, асосий эътиборни битта юлдузга эмас, балки таркибнинг умумий салоҳиятига қаратмоқда.
Тарихий сабоқлар: Ҳоддле ва Гаскоигне мисолиАнглия футболи тарихида ўз даврининг энг иқтидорли футболчиларидан тўлиқ фойдалана олмаслик ҳолатлари кўп кузатилган. Масалан, 1980-йилларда Тоттенхем афсонаси Гленн Ҳоддле терма жамоада муносиб ўрин топа олмаган бўтса, 1998-йилги Жаҳон чемпионати олдидан Паул Гаскоигне таркибдан четлатилган эди.
Давид Джеймснинг сўзларига кўра, агар асосий ўйинчи жароҳат олса ёки спорт формаси пасайса, унинг атрофида қурилган бутун тизим инқирозга юз тутади. «Жуде — ажойиб футболчи, у ўзининг энг яхши спорт формасида бўлганида ундан ўзиб кетадигани йўқ. Аммо Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқиш учун масъулиятни ҳамма тенг бўлишиб олиши керак», дейди собиқ посбон.
Ҳозирги Англия таркиби Уэйн Руни, Стивен Джеррард ва Паул Счолес давридаги каби юлдузлар билан тўла. Бироқ ўша пайтда ҳам мураббийлар барча юлдузларни бир майдонда самарали бирлаштириш борасида қийинчиликларга дуч келишган. Томас Тухель эса бу хатоларни такрорламаслик ниятида.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Жуд Беллингем 2026-йилги мундиалда муҳим рол ўйнаши аниқ, бироқ у жамоанинг ягона 'нажоткори' сифатида кўрилмайди. Бу ёндашув футболчининг зиммасидаги босимни камайтириши ва Англияга узоқ кутилган чемпионликни олиб келиши мумкин.
…