“Шрек 5” мультфильмининг илк расмий трейлери чиқди

·15·Маданият
“Шрек 5” мультфильмининг илк расмий трейлери чиқди

Орадан 17 йил ўтиб, болалигимизнинг энг севимли анимацион қаҳрамонлари яна катта экранларга қайтмоқда. “Шрек 5” мультфильмининг илк расмий трейлери эълон қилиниб, мухлислар орасида катта шов-шувга сабаб бўлди.

Трейлерда Шрек, Фиона ва ҳаммага таниш эшаквойнинг янги саргузаштлари акс этган. Энг қизиқарли жиҳатлардан бири — уларнинг энди улғайиб қолган фарзандлари ҳам воқеалар марказида бўлишидир. Бу эса мультфильм сюжети янада бой ва ҳиссиётларга тўла бўлишидан дарак беради.

Янгиликлардан яна бири — Шрек ва Фионанинг улғайган қизига машҳур актриса Зендая овоз бергани бўлди. Бу янгилик мухлислар орасида алоҳида қизиқиш уйғотиб, лойиҳа нуфузини янада оширди.

Мультфильмнинг жаҳон премьераси 2027 йил 30 июнга белгиланган. Шунга қарамай, трейлер чиққан заҳоти ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамалар бошланди. Айниқса, янгиланган графика ва персонажлар дизайни айрим мухлислар томонидан илиқ кутиб олинган бўлса, бошқалар эса эски услубни соғинганини яширмади.

Орадан 17 йил ўтиб, болалигимизнинг энг севимли анимацион қаҳрамонлари яна катта экранларга қайтмоқда. “Шрек 5” мультфильмининг илк расмий трейлери эълон қилиниб, мухлислар орасида катта шов-шувга сабаб бўлди.

Трейлерда Шрек, Фиона ва ҳаммага таниш эшаквойнинг янги саргузаштлари акс этган. Энг қизиқарли жиҳатлардан бири — уларнинг энди улғайиб қолган фарзандлари ҳам воқеалар марказида бўлишидир. Бу эса мультфильм сюжети янада бой ва ҳиссиётларга тўла бўлишидан дарак беради.

Янгиликлардан яна бири — Шрек ва Фионанинг улғайган қизига машҳур актриса Зендая овоз бергани бўлди. Бу янгилик мухлислар орасида алоҳида қизиқиш уйғотиб, лойиҳа нуфузини янада оширди.

Мультфильмнинг жаҳон премьераси 2027 йил 30 июнга белгиланган. Шунга қарамай, трейлер чиққан заҳоти ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамалар бошланди. Айниқса, янгиланган графика ва персонажлар дизайни айрим мухлислар томонидан илиқ кутиб олинган бўлса, бошқалар эса эски услубни соғинганини яширмади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

81 ёшда ҳам мафтункор: турк сериаллари юлдузлари ҳайрат қолдирмоқда81 ёшда ҳам мафтункор: турк сериаллари юлдузлари ҳайрат қолдирмоқдаБугун, 08:40Келин ва куёв оналарга гул тақдим қилди (видео)Келин ва куёв оналарга гул тақдим қилди (видео)Бугун, 04:00Имрон янги қўшиғини мухлисларга тақдим этди: "Қовоғингдан сани" (аудио)Имрон янги қўшиғини мухлисларга тақдим этди: "Қовоғингдан сани" (аудио)Бугун, 22:14Умар Шамсиевнинг “Иккимиз” қўшиғи қисқа фурсатда хитга айланди (видео)Умар Шамсиевнинг “Иккимиз” қўшиғи қисқа фурсатда хитга айланди (видео)Бугун, 22:03Райхон Уласенова 44 ёшда: мухлислар суйган актрисага табриклар ёғилмоқдаРайхон Уласенова 44 ёшда: мухлислар суйган актрисага табриклар ёғилмоқдаБугун, 21:08Севара Назархон севимли қўшиқлари ҳақида гапирдиСевара Назархон севимли қўшиқлари ҳақида гапирдиКеча, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидовани судга бермоқчи экан
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидовани судга бермоқчи экан