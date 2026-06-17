Колосков Ўзбекистоннинг плей-офф босқичига чиқишига катта умид билдирди
Шимолий Америка қитъасининг уч йирик давлати — АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси бутун сайёрамизда ҳақиқий футбол байрами шукуҳини тақдим этмоқда. Тарихда илк маротаба 48 та энг кучли миллий терма жамоа иштирокида ўтаётган ушбу оламшумул мундиалда тарихий дебютини амалга ошираётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси "K" гуруҳидан жой олган бўлиб, плей-офф йўлланмаси учун Колумбия, Португалия ҳамда Конго Демократик Республикаси вакилларига қарши чин манода ҳаёт-мамот жангларида майдонга тушади. Эртага старт оладиган Колумбияга қарши дастлабки ўта муҳим баҳс олдидан халқаро майдондаги таниқли ва тажрибали мутахассислар вакилларимизнинг имкониятлари хусусида ўзларининг илиқ ва салмоқли фикрларини билдиришда давом этмоқдалар.
Колосков: «Ўзбекистонда кучли футбол мактаби ва бой анъаналар мавжуд»
Россия футбол иттифоқининг фахрий президенти, халқаро футбол оламида катта обрў-эътиборга эга бўлган эксперт Вячеслав Колосков миллий терма жамоамизнинг ушбу нуфузли мусобақадаги иштироки ва салоҳияти ҳақида тўхталар экан, юртимиз футболига жуда юқори баҳо берди. Мутахассиснинг таъкидлашича, ўзбек футболи ўзининг бой тарихи ва шаклланган тизимига эга.
"Агар бугунги кунда Кабо-Верде, Австралия ёки Янги Зеландия каби терма жамоалар жаҳон чемпионатининг олий саҳнасида бемалол тўп сураётган экан, нима учун бой анъаналарга эга бўлган Ўзбекистон ҳам буюк форумда ўз даражасини кўрсата олмаслиги керак? Зеро, Ўзбекистонда нафақат Осиёда, балки дунёда ном қозонган "Пахтакор" каби кучли футбол академияси ва мактаби мавжуд. Жамоа таркибида ўз мактабининг кўплаб иқтидорли тарбияланувчилари жамлангани қувонарли ҳол", — дея юртимиздаги тизимли ривожланишни эътироф этди фахрий президент.
Қуйидаги таҳлилий маълумотлар жадвали орқали ЖЧ-2026 мусобақасининг тарихий формати, вакилларимиз жой олган "K" гуруҳи таркиби ва Вячеслав Колосковнинг экспертлик хулосаси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа мезбонлари ва формати
Ўзбекистон жой олган "K" гуруҳи рақиблари
Юртимиз футболининг бош устунлиги
Экспертнинг бўлажак ўйинлардан кутаётган бош умиди
АҚШ, Канада ва Мексика
• Тарихда илк бор 48 та жамоа
• Миллионлар диққат марказида
• Колумбия
• Португалия
• Конго ДР
"Пахтакор" каби кучли футбол мактаби ва ўз тарбияланувчиларининг кўплиги
Ўзбекистон терма жамоасининг плей-офф йўлланмаси учун охиригача кураша олиши
Ортиқча босимсиз мақсад сари: Плей-офф йўлланмаси реал вазифа
Вячеслав Колосков сўзида давом этар экан, мухлисларни ва футболчиларни ортиқча руҳий босимдан халос қилиш кераклигини ҳам эслатиб ўтди. Унинг фикрича, дебютант жамоадан дастлабки турнирдаёқ ақлбовар қилмас катта сенсацияларни кутмаслик лозим, бироқ таркиб ва ички куч вакилларимизга юқори мақсадларни қўйишга тўлиқ имкон беради.
Тажрибали раҳбар ўзбек футболининг бугунги салоҳиятига ишонишини ва "Оқ бўрилар" гуруҳ босқичидаги кучли рақибларга муносиб қаршилик кўрсатиб, кейинги босқич — плей-офф йўлланмасини қўлга киритиш учун охиригача жанг қила олишига умид билдирди. Бу эса ўз навбатида футболчиларимизга қўшимча куч ва мотивация бағишлаши аниқ.
Замин спорт шарҳловчиларининг қараши:
Россия футболи фахрийсининг ушбу сўзлари йигитларимизга бўлган халқаро ҳурматнинг яққол намунасидир. Колумбия ва Португалия каби номдор рақиблар қаршисида қўрқмасдан, ўзимизнинг маҳаллий мактаб анъаналари ва жамоавий фидоийликка таянсак, Элдор Шомуродов бошчилигидаги жамоамиз плей-офф йўлида мухлисларимизга унутилмас қувончли лаҳзаларни тақдим эта олади. Бўлажак тарихий баҳсда ватандошларимизга фақат ва фақат ғалаба ёр бўлишини тилаймиз!
Миллий терма жамоамизнинг ЖЧ-2026 стадионларидаги ҳар бир тарихий учрашуви, Мехико, Нью-Йорк ва Ванкувердан энг эксклюзив спорт хабарлари ҳамда дунё футболига оид энг тезкор, ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…