Шомуродов тарихий ўйин олдидан мухлисларни астойдил қўллаб-қувватлашга чақирди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов Жаҳон чемпионатидаги тарихий учрашув олдидан юртдошларимизга мурожаат қилди. Тажрибали ҳужумчи миллий жамоа сардори сифатида мундиал майдонига чиқиш ўзи учун улкан ғурур ва шараф эканини таъкидлади.
Ўзбекистон футболи учун йиллар давомида кутилган лаҳзалар яқинлашмоқда. Миллий терма жамоамиз тарихда илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида майдонга тушади. Бу учрашув нафақат футболчилар, балки бутун халқимиз учун алоҳида аҳамиятга эга.
Элдор Шомуродов ана шундай масъулиятли ва ҳаяжонли паллада жамоа сардори сифатида футболчиларни майдонга бошлаб чиқади. Унинг таъкидлашича, миллий либосда, бутун Ўзбекистон номидан дунёнинг энг катта футбол саҳнасига чиқиш ҳар қандай спортчи учун беқиёс бахтдир.
“Албатта, барча узоқ кутган Жаҳон чемпионатида миллий терма жамоа сардори сифатида майдонга тушиш — мен учун жуда катта ғурур ва шараф ҳисобланади”, — деди Шомуродов.
Ҳужумчи бўлажак баҳсда жамоа ижобий натижа қайд этиб, миллионлаб мухлисларни хурсанд қилишга ҳаракат қилишини билдирди. Унинг сўзларидан футболчилар тарихий ўйиннинг аҳамиятини чуқур ҳис қилаётгани ва майдонда бор имкониятини ишга солишга тайёр экани англашилади.
“Эртанги баҳсда ижобий натижа қайд этиб, мухлисларимизни хурсанд қилишга умид қиламан”, — деди миллий терма жамоа сардори.
Жаҳон чемпионатидаги биринчи учрашув футболчилар учун ҳам жисмоний, ҳам руҳий жиҳатдан катта синов бўлади. Майдонда кучли рақиб, трибуналарда минглаб мухлислар, экран қаршисида эса бутун мамлакатнинг умиди туради. Шундай вазиятда сардорнинг совуққонлиги, етакчилик қобилияти ва жамоадошларини руҳлантира олиши алоҳида аҳамият касб этади.
Шомуродов ўз мурожаатида бутун халқимизни миллий жамоани чин дилдан қўллаб-қувватлашга чақирди. У футболчилар мухлислар меҳри, дуоси ва ишончини ҳис қилиб турганини билдириб, бу қўллаб-қувватлаш жамоага қўшимча куч бағишлашини таъкидлади.
“Фурсатдан фойдаланиб, бутун халқимиздан бизни астойдил қўллаб-қувватлашларини сўраб қолган бўлардим”, — деди у.
Миллий терма жамоа учун мухлислар қўллови ҳар доим катта аҳамиятга эга бўлган. Аммо бу сафар вазият бутунлай бошқача. Ўзбекистон илк бор мундиалда иштирок этмоқда ва ҳар бир ўйин мамлакат футболи тарихига муҳрланади. Шу боис футболчилар майдонда нафақат ўзлари, балки миллионлаб юртдошларимиз орзуси учун ҳам курашади.
Элдор Шомуродов жамоада ортиқча босим йўқлигини ҳам қайд этди. Унинг таъкидлашича, футболчилар тарихий учрашувга хотиржам, ишончли ва тўлиқ тайёр ҳолда чиқишга интилмоқда.
“Юқорида таъкидлаганимдек, бизда ортиқча босим йўқ. Эртага бутун жамоамиз билан биргаликда ўйинга тўлиқ тайёр ҳолатда майдонга тушамиз”, — деди сардор.
Ортиқча босимдан холи бўлиш дебютант жамоа учун муайян устунликка ҳам айланиши мумкин. Рақиблар Ўзбекистонни етарлича яхши билмаслиги, футболчиларимиз эса катта мотивация билан ҳаракат қилиши эҳтимол. Агар “оқ бўрилар” дастлабки дақиқалардан интизомли ўйнаб, ўз имкониятларидан унумли фойдаланса, кутилмаган натижа қайд этиш имкони пайдо бўлади.
Элдор Шомуродов миллий жамоанинг энг тажрибали ва муҳим футболчиларидан бири ҳисобланади. У Европа чемпионатларида тўплаган тажрибаси, ҳужумдаги ҳаракатчанлиги ва муҳим учрашувлардаги етакчилик фазилатлари билан жамоага катта ёрдам бериши мумкин.
Сардорнинг вазифаси фақат гол уриш ёки ҳужумларни якунлашдан иборат эмас. У майдонда шерикларига йўл-йўриқ кўрсатиши, оғир вазиятларда уларни руҳлантириши ва жамоанинг бир бутун бўлиб ҳаракат қилишини таъминлаши лозим. Жаҳон чемпионатида эса бу масъулият янада ортади.
Мухлислар Шомуродовдан фақат гол эмас, балки жамоани олдинга бошлайдиган характер ва жасорат ҳам кутишмоқда. Унинг мурожаати футболчилар бўлажак учрашувга катта ишонч ва масъулият билан тайёрланаётганини кўрсатди.
Энди барча эътибор майдонга қаратилади. Йиллар давомида орзу қилинган Жаҳон чемпионати бошланмоқда. Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихий ўйинда ўз салоҳиятини намоён қилиш, мухлисларни қувонтириш ва мамлакат шарафини муносиб ҳимоя қилиш учун курашади.
Шомуродов айтганидек, жамоада ортиқча босим йўқ. Аммо улкан ишонч, катта мақсад ва бутун халқнинг қўллаб-қувватлови бор. Энди футболчилардан охиригача курашиш, ҳар бир тўп учун жонбозлик кўрсатиш ва Ўзбекистон номини юксак даражада намоён этиш талаб қилинади.
…