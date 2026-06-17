Уруш тугайдими? АҚШ ва Эрон келишуви тафсилотлари маълум бўлди

·0·Дунё
Уруш тугайдими? АҚШ ва Эрон келишуви тафсилотлари маълум бўлди

АҚШ ва Эрон 19 июнь куни Женева шаҳрида ўзаро англашув меморандумини имзолаши мумкин. Al Arabiya English нашри ушбу ҳужжат лойиҳасининг нусхасини қўлга киритган.

14 банддан иборат бўлган ҳужжатда урушни тўлиқ тўхтатиш, икки томонлама муносабатларни тиклаш ва иқтисодий ҳамкорликни кучайтириш назарда тутилган.

Лойиҳага кўра, АҚШ ва Эрон, шунингдек, уларнинг иттифоқчилари барча фронтларда, жумладан Ливанда ҳам ҳарбий ҳаракатларни зудлик билан тўхтатиш мажбуриятини олади. Томонлар бир-бирининг суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини ҳурмат қилиб, ички ишларига аралашмасликка келишиб олади.

Ҳужжатда энг кўпи билан 60 кун ичида якуний келишувга эришиш режалаштирилган. АҚШ денгиз блокадасини бекор қилиши, ўз ҳарбий кучларини ҳудуддан олиб чиқиши ва денгиз қатновини тиклаши керак бўлади.

Эрон эса Форс кўрфази ва Уммон денгизи ўртасидаги савдо кемалари ҳаракатини қайта йўлга қўйиш, техник тўсиқларни бартараф этиш ва хавфсизлик чораларини кўриш мажбуриятини олади.

Ҳужжатда АҚШ ва минтақавий ҳамкорлар иштирокида Эрон иқтисодиётини тиклаш учун камида 300 миллиард долларлик дастур яратилиши ҳам назарда тутилган. Маблағлар энергетика, логистика, транспорт ва ишлаб чиқариш соҳаларига йўналтирилади.

Шунингдек, АҚШ Эронга қарши барча турдаги санкцияларни босқичма-босқич бекор қилиши, музлатилган активларни озод қилиши ҳамда нефть экспорти учун рухсатномалар тақдим этиши режалаштирилган.

Эрон эса ҳеч қачон ядро қуроли яратмаслигини яна бир бор тасдиқлаган. Ядровий дастур билан боғлиқ барча масалалар якуний келишув доирасида ҳал этилади.

Reuters маълумотларига кўра, аввал Теҳрон Вашингтондан 400 миллиард долларлик компенсация талаб қилган, аммо АҚШ бу таклифни рад этган. Шу боис 300 миллиард долларлик хусусий инвестиция фонди ташкил этилиши режалаштирилмоқда.

Якуний келишув эса БМТ Хавфсизлик Кенгашининг мажбурий кучга эга резолюцияси орқали тасдиқланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда Telegram нега бир ҳафтага блоклангани маълум бўлдиҲиндистонда Telegram нега бир ҳафтага блоклангани маълум бўлдиБугун, 05:436,7 магнитудали зилзила Индонезияда вайронагарчилик келтириб чиқарди6,7 магнитудали зилзила Индонезияда вайронагарчилик келтириб чиқардиКеча, 18:00Эбола вируси 30 кунда Европа ва Осиёга етиши мумкинЭбола вируси 30 кунда Европа ва Осиёга етиши мумкинКеча, 17:242000 йиллик кашфиёт олимларни ҳайратда қолдирди2000 йиллик кашфиёт олимларни ҳайратда қолдирдиКеча, 15:196,3 магнитудали зилзила Хитойда ваҳима уйғотди6,3 магнитудали зилзила Хитойда ваҳима уйғотдиКеча, 15:05Зеленский Москвадаги нефт заводига берилган зарбани кескин изоҳлади (видео)Зеленский Москвадаги нефт заводига берилган зарбани кескин изоҳлади (видео)Кеча, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди