Шавкат Мирзиёев Россия Ҳукумати Раиси Михаил Мишустинни қабул қилди
Пойтахтимизда ниҳоятда юқори савияда давом этаётган Бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми нафақат глобал иқтисодий шартномалар, балки олий даражадаги муҳим сиёсий учрашувлар майдонига ҳам айланди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ушбу нуфузли анжуманда иштирок этиш мақсадида юртимизга ташриф буюрган Россия Федерацияси Ҳукумати Раиси Михаил Мишустинни қабул қилди. Икки томонлама дўстона ва самимий руҳда кечган мулоқот давомида мамлакатларимиз ўртасидаги кўп қиррали шериклик муносабатларини янги босқичга олиб чиқиш масалалари атрофлича муҳокама қилинди.
Путиннинг саломи ва рекорд даражадаги савдо айланмаси
Расмий учрашув аввалида Россия Ҳукумати Раиси Михаил Мишустин давлатимиз раҳбарига Россия Федерацияси Президенти Владимир Путиннинг самимий саломи, юксак ҳурмати ва энг эзгу тилакларини тантанали равишда етказди.
Музокараларнинг асосий диққат марказида Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги стратегик шериклик ҳамда иттифоқчилик алоқаларини, хусусан, аввалроқ олий даражада эришилган муҳим келишувларни ҳаётга изчил татбиқ этиш масалалари турди. Суҳбат давомида икки давлат ўртасидаги ўзаро товар айирбошлаш ҳажми барқарор ва тизимли равишда юксалиб бораётгани катта мамнуният билан эътироф этилди. Эътиборлиси, жорий йилнинг бошидан буён икки томонлама савдо айланмаси кўрсаткичлари нақ 20 фоизга ошгани иқтисодий алоқаларнинг нақадар бақувват эканидан далолат беради. Айни пайтда энергетика, металлургия мажмуаси ва халқ хўжалигининг бошқа кўплаб устувор йўналишларида умумий қиймати миллиардлаб долларлик йирик қўшма лойиҳаларни муваффақиятли амалга ошириш жараёни қизғин давом этмоқда.
Қуйидаги махсус сиёсий-иқтисодий жадвал орқали Ўзбекистон ва Россия раҳбарияти ўртасидаги учрашувнинг бош натижалари ва истиқболли келишувлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мулоқот мақоми ва учрашув
Иқтисодий ўсиш кўрсаткичи
Ҳамкорликдаги устувор тармоқлар
Гуманитар ва ҳудудий алоқалар
• Президент Шавкат Мирзиёев
• Россия Ҳукумати Раиси М. Мишустин
Инвестиция форуми доирасида
• Савдо ҳажми барқарор ўсмоқда
• Йил бошидан бери ўсиш: +20%
• Комплекс чора-тадбирлар дастури
• Энергетика ва металлургия
• Саноат кооперацияси лойиҳалари
• Иқтисодий қўллаб-қувватлов
• Ҳудудлараро амалий мулоқот
• Маданий алмашинув дастурлари
• Замонавий таълим лойиҳалари
Ҳудудлар ҳамкорлиги ва маданий ришталар диққат марказида
Суҳбат давомида икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликнинг бугунги юқори ривожланиш суръатини сақлаб қолиш ва уни янада рағбатлантиришга қаратилган комплекс чора-тадбирларни қабул қилиш лозимлиги қайд этилди. Шунингдек, икки давлат етакчи корхоналари ўртасидаги саноат кооперацияси лойиҳаларини давлат томонидан фаол қўллаб-қувватлаш масалаларига алоҳида аҳамият қаратилди.
Ўзбекистон етакчиси ўз нутқида фақатгина марказ эмас, балки икки мамлакат ҳудудлари (вилоятлари) даражасидаги тўғридан-тўғри амалий ҳамкорлик алоқаларини янада кенгайтириш ва янги босқичга олиб чиқиш зарурлигини қатъий таъкидлади. Бундан ташқари, халқларимизни янада яқинлаштирадиган маданий-гуманитар алоқаларни кучайтириш ҳамда таълим алмашинуви соҳасидаги қўшма дастурларни фаол илгари суриш муҳимлиги учрашувда алоҳида қайд этилди.
Замин сиёсий шарҳловчиларининг қараши:
Бешинчи Тошкент инвестиция форуми доирасида Россия Ҳукумати раҳбарининг қабул қилиниши ва товар айирбошлаш ҳажмининг 20 фоизлик ўсиши икки давлат ўртасидаги иқтисодий иттифоқчилик нақадар мустаҳкам пойдеворда турганини англатади. Саноат кооперацияси ва энергетика соҳасидаги йирик лойиҳаларнинг қўллаб-қувватланиши яқин йилларда мамлакатимизда минглаб янги иш ўринлари яратилиши ва саноат салоҳияти янада юксалишига хизмат қилиши шубҳасиздир.
Юртимиздаги энг муҳим халқаро учрашувлар, олий даражадаги ташрифлар хроникаси ҳамда Тошкент инвестиция форумидан энг эксклюзив сиёсий хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…