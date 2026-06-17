Шавкат Мирзиёев Россия Ҳукумати Раиси Михаил Мишустинни қабул қилди

·0·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Россия Ҳукумати Раиси Михаил Мишустинни қабул қилди

Пойтахтимизда ниҳоятда юқори савияда давом этаётган Бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми нафақат глобал иқтисодий шартномалар, балки олий даражадаги муҳим сиёсий учрашувлар майдонига ҳам айланди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ушбу нуфузли анжуманда иштирок этиш мақсадида юртимизга ташриф буюрган Россия Федерацияси Ҳукумати Раиси Михаил Мишустинни қабул қилди. Икки томонлама дўстона ва самимий руҳда кечган мулоқот давомида мамлакатларимиз ўртасидаги кўп қиррали шериклик муносабатларини янги босқичга олиб чиқиш масалалари атрофлича муҳокама қилинди.

Путиннинг саломи ва рекорд даражадаги савдо айланмаси

Расмий учрашув аввалида Россия Ҳукумати Раиси Михаил Мишустин давлатимиз раҳбарига Россия Федерацияси Президенти Владимир Путиннинг самимий саломи, юксак ҳурмати ва энг эзгу тилакларини тантанали равишда етказди.

Шавкат Мирзиёев Россия Ҳукумати Раиси Михаил Мишустинни қабул қилди

Музокараларнинг асосий диққат марказида Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги стратегик шериклик ҳамда иттифоқчилик алоқаларини, хусусан, аввалроқ олий даражада эришилган муҳим келишувларни ҳаётга изчил татбиқ этиш масалалари турди. Суҳбат давомида икки давлат ўртасидаги ўзаро товар айирбошлаш ҳажми барқарор ва тизимли равишда юксалиб бораётгани катта мамнуният билан эътироф этилди. Эътиборлиси, жорий йилнинг бошидан буён икки томонлама савдо айланмаси кўрсаткичлари нақ 20 фоизга ошгани иқтисодий алоқаларнинг нақадар бақувват эканидан далолат беради. Айни пайтда энергетика, металлургия мажмуаси ва халқ хўжалигининг бошқа кўплаб устувор йўналишларида умумий қиймати миллиардлаб долларлик йирик қўшма лойиҳаларни муваффақиятли амалга ошириш жараёни қизғин давом этмоқда.

Шавкат Мирзиёев Россия Ҳукумати Раиси Михаил Мишустинни қабул қилди

Қуйидаги махсус сиёсий-иқтисодий жадвал орқали Ўзбекистон ва Россия раҳбарияти ўртасидаги учрашувнинг бош натижалари ва истиқболли келишувлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мулоқот мақоми ва учрашув

Иқтисодий ўсиш кўрсаткичи

Ҳамкорликдаги устувор тармоқлар

Гуманитар ва ҳудудий алоқалар

Президент Шавкат Мирзиёев


• Россия Ҳукумати Раиси М. Мишустин



Инвестиция форуми доирасида

• Савдо ҳажми барқарор ўсмоқда


• Йил бошидан бери ўсиш: +20%


• Комплекс чора-тадбирлар дастури

Энергетика ва металлургия


• Саноат кооперацияси лойиҳалари


• Иқтисодий қўллаб-қувватлов

• Ҳудудлараро амалий мулоқот


• Маданий алмашинув дастурлари


• Замонавий таълим лойиҳалари

Ҳудудлар ҳамкорлиги ва маданий ришталар диққат марказида

Суҳбат давомида икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликнинг бугунги юқори ривожланиш суръатини сақлаб қолиш ва уни янада рағбатлантиришга қаратилган комплекс чора-тадбирларни қабул қилиш лозимлиги қайд этилди. Шунингдек, икки давлат етакчи корхоналари ўртасидаги саноат кооперацияси лойиҳаларини давлат томонидан фаол қўллаб-қувватлаш масалаларига алоҳида аҳамият қаратилди.

Шавкат Мирзиёев Россия Ҳукумати Раиси Михаил Мишустинни қабул қилди

Ўзбекистон етакчиси ўз нутқида фақатгина марказ эмас, балки икки мамлакат ҳудудлари (вилоятлари) даражасидаги тўғридан-тўғри амалий ҳамкорлик алоқаларини янада кенгайтириш ва янги босқичга олиб чиқиш зарурлигини қатъий таъкидлади. Бундан ташқари, халқларимизни янада яқинлаштирадиган маданий-гуманитар алоқаларни кучайтириш ҳамда таълим алмашинуви соҳасидаги қўшма дастурларни фаол илгари суриш муҳимлиги учрашувда алоҳида қайд этилди.

Замин сиёсий шарҳловчиларининг қараши:

Бешинчи Тошкент инвестиция форуми доирасида Россия Ҳукумати раҳбарининг қабул қилиниши ва товар айирбошлаш ҳажмининг 20 фоизлик ўсиши икки давлат ўртасидаги иқтисодий иттифоқчилик нақадар мустаҳкам пойдеворда турганини англатади. Саноат кооперацияси ва энергетика соҳасидаги йирик лойиҳаларнинг қўллаб-қувватланиши яқин йилларда мамлакатимизда минглаб янги иш ўринлари яратилиши ва саноат салоҳияти янада юксалишига хизмат қилиши шубҳасиздир.

Юртимиздаги энг муҳим халқаро учрашувлар, олий даражадаги ташрифлар хроникаси ҳамда Тошкент инвестиция форумидан энг эксклюзив сиёсий хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда Англия ҳуқуқи асосида халқаро тижорат суди ташкил этиладиЎзбекистонда Англия ҳуқуқи асосида халқаро тижорат суди ташкил этиладиБугун, 07:41Ўзбекистонда ягона QR-код мажбурий бўладиЎзбекистонда ягона QR-код мажбурий бўладиБугун, 07:22Ўзбекистонда яна гўшт нархи ошиб бормоқдаЎзбекистонда яна гўшт нархи ошиб бормоқдаКеча, 17:25Шавкат Мирзиёев «Air Products» компанияси раҳбарини қабул қилди (видео)Шавкат Мирзиёев «Air Products» компанияси раҳбарини қабул қилди (видео)Кеча, 13:54Шавкат Мирзиёев АҚШнинг энг етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашдиШавкат Мирзиёев АҚШнинг энг етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашдиКеча, 13:33Президент АҚШ молиявий институтлари раҳбарлари билан муҳим лойиҳаларни муҳокама қилдиПрезидент АҚШ молиявий институтлари раҳбарлари билан муҳим лойиҳаларни муҳокама қилдиКеча, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган