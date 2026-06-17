Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири билан муҳим музокара ўтказди (фото)

·0·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири билан муҳим музокара ўтказди (фото)

Пойтахтимиз Тошкент халқаро сиёсий мулоқотлар ва стратегик учрашувлар маркази бўлишда давом этмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев юртимизда қисқа муддатли тўхтаб ўтиш билан бўлиб турган Малайзия Бош вазири Анвар Иброҳим билан юқори даражадаги учрашув ўтказди. Ниҳоятда самимий, дўстона ва ўзаро ишонч руҳида кечган ушбу сермазмун мулоқот давомида икки томонлама муносабатларни янада чуқурлаштириш ҳамда уларни аниқ амалий лойиҳалар билан бойитиш масалалари атрофлича ва кенг кўламда муҳокама қилинди.

Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири билан муҳим музокара ўтказди (фото)Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири билан муҳим музокара ўтказди (фото)Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири Анвар Иброҳим билан муҳим музокара ўтказди

Товар айирбошлаш 15 фоизга ўсди, ҳамкорлик янги босқичда

Икки давлат етакчилари олий даражада амалга оширилган ўзаро ташрифлар туфайли Ўзбекистон ва Малайзия ҳамкорлик алоқалари мутлақо янги, тарихий босқичга кўтарилганини катта мамнуният билан эътироф этишди. Статистик маълумотларга кўра, жорий йилнинг бошидан буён икки мамлакат ўртасидаги товар айирбошлаш кўрсаткичлари нақ 15 фоизга юксалган, юртимизда фаолият юритаётган қўшма корхоналар сони эса чиройли рақамга — 50 тага етган. Ҳозирги кунда турли вазирлик ва идоралар даражасидаги фаол ва тизимли мулоқотлар изчил давом эттирилмоқда.

Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири билан муҳим музокара ўтказди (фото)

Давлатимиз раҳбари ўз нутқида айни кунларда юртимизда бўлиб турган Малайзиянинг дунёга машҳур трансмиллий бренди — “Petronas” корпорацияси делегацияси билан олиб борилаётган музокараларнинг стратегик аҳамиятига алоҳида тўхталди. Президентимиз иқтисодиётнинг турли тармоқларида йирик инвестициявий дастурларни ҳаётга татбиқ этишни янада жадаллаштириш зарурлигини қатъий таъкидлади.

Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири билан муҳим музокара ўтказди (фото)

Қуйидаги расмий сиёсий-иқтисодий жадвал орқали Ўзбекистон ва Малайзия раҳбарлари ўртасидаги учрашувнинг бош натижалари, иқтисодий кўрсаткичлари ва истиқболли йўналишлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Етакчилар учрашуви ва мақоми

Савдо-иқтисодий ўсиш суръати

Ҳамкорликдаги устувор соҳалар

Гуманитар ва молиявий алоқалар

Президент Шавкат Мирзиёев


• Бош вазир Анвар Иброҳим



Тошкентдаги самимий мулоқот

• Йил бошидан бери ўсиш: +15%


• Қўшма корхоналар сони: 50 та


• Фаол ва тизимли мулоқотлар

“Petronas” билан стратегик баҳс


• Нефть-кимё ва машинасозлик


• Юқори технологиялар ва тиббиёт

Ислом молияси ва зиёрат туризми


• Авиақатновлар сонини ошириш


• Расмий ташриф билан келиш таклифи

Ислом молияси ва зиёрат туризми ривожлантирилади

Музокаралар давомида нафақат оғир саноат, балки истиқболли инновацион тармоқларни илгари суришга ҳам катта эътибор қаратилди. Хусусан, нефть-кимё саноати, юқори технологиялар, замонавий қишлоқ хўжалиги, машинасозлик ҳамда фармацевтика каби устувор йўналишларда қўшма лойиҳаларни фаоллаштириш зарурлиги қайд этилди.

Бундан ташқари, икки мамлакат учун бирдек манфаатли бўлган машҳур ислом молияси воситаларини жорий этиш, ҳудудлараро тўғридан-тўғри алоқаларни мустаҳкамлаш, Малайзиялик сайёҳлар учун юртимизда зиёрат туризми имкониятларини кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди. Мухлисларимиз учун яна бир қувонарли янгилик — мамлакатларимиз ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновлар сонини сезиларли даражада ошириш ва маданий-гуманитар алмашинувларни кучайтириш истиқболлари атрофлича муҳокама қилинди.

Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири билан муҳим музокара ўтказди (фото)

Мулоқот чоғида томонлар халқаро сиёсат ва минтақавий кун тартибидаги долзарб муаммолар юзасидан ҳам ўзаро фикр алмашишди. Ниҳоятда сермазмун ўтган учрашув якунида Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири Анвар Иброҳимни юртимизга кенг қамровли алоҳида расмий ташриф билан келишга таклиф қилди.

Замин сиёсий шарҳловчиларининг қараши:

Малайзия Жануби-Шарқий Осиёдаги энг ривожланган ва ислом молияси бўйича дунёда етакчи давлатлардан бири ҳисобланади. “Petronas” каби гигант компаниянинг юртимизга кириб келиши ва тўғридан-тўғри авиарейсларнинг кўпайиши Ўзбекистоннинг ҳам иқтисодий, ҳам сайёҳлик салоҳиятини жаҳон бозорида мутлақо янги даражага олиб чиқиши шубҳасиздир. Эртанги кунда икки биродар халқ ўртасидаги ришталар янада мустаҳкамланади.

Юртимиздаги энг муҳим халқаро учрашувлар, олий даражадаги сиёсий музокаралар хроникаси ҳамда дунё ҳамжамияти билан олиб борилаётган истиқболли келишувларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Россия Ҳукумати Раиси Михаил Мишустинни қабул қилдиШавкат Мирзиёев Россия Ҳукумати Раиси Михаил Мишустинни қабул қилдиБугун, 07:50Ўзбекистонда Англия ҳуқуқи асосида халқаро тижорат суди ташкил этиладиЎзбекистонда Англия ҳуқуқи асосида халқаро тижорат суди ташкил этиладиБугун, 07:41Ўзбекистонда ягона ҚР-код мажбурий бўладиЎзбекистонда ягона ҚР-код мажбурий бўладиБугун, 07:22Ўзбекистонда яна гўшт нархи ошиб бормоқдаЎзбекистонда яна гўшт нархи ошиб бормоқдаКеча, 17:25Шавкат Мирзиёев «Air Products» компанияси раҳбарини қабул қилди (видео)Шавкат Мирзиёев «Air Products» компанияси раҳбарини қабул қилди (видео)Кеча, 13:54Шавкат Мирзиёев АҚШнинг энг етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашдиШавкат Мирзиёев АҚШнинг энг етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашдиКеча, 13:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган