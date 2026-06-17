Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири билан муҳим музокара ўтказди (фото)
Пойтахтимиз Тошкент халқаро сиёсий мулоқотлар ва стратегик учрашувлар маркази бўлишда давом этмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев юртимизда қисқа муддатли тўхтаб ўтиш билан бўлиб турган Малайзия Бош вазири Анвар Иброҳим билан юқори даражадаги учрашув ўтказди. Ниҳоятда самимий, дўстона ва ўзаро ишонч руҳида кечган ушбу сермазмун мулоқот давомида икки томонлама муносабатларни янада чуқурлаштириш ҳамда уларни аниқ амалий лойиҳалар билан бойитиш масалалари атрофлича ва кенг кўламда муҳокама қилинди.
Товар айирбошлаш 15 фоизга ўсди, ҳамкорлик янги босқичда
Икки давлат етакчилари олий даражада амалга оширилган ўзаро ташрифлар туфайли Ўзбекистон ва Малайзия ҳамкорлик алоқалари мутлақо янги, тарихий босқичга кўтарилганини катта мамнуният билан эътироф этишди. Статистик маълумотларга кўра, жорий йилнинг бошидан буён икки мамлакат ўртасидаги товар айирбошлаш кўрсаткичлари нақ 15 фоизга юксалган, юртимизда фаолият юритаётган қўшма корхоналар сони эса чиройли рақамга — 50 тага етган. Ҳозирги кунда турли вазирлик ва идоралар даражасидаги фаол ва тизимли мулоқотлар изчил давом эттирилмоқда.
Давлатимиз раҳбари ўз нутқида айни кунларда юртимизда бўлиб турган Малайзиянинг дунёга машҳур трансмиллий бренди — “Petronas” корпорацияси делегацияси билан олиб борилаётган музокараларнинг стратегик аҳамиятига алоҳида тўхталди. Президентимиз иқтисодиётнинг турли тармоқларида йирик инвестициявий дастурларни ҳаётга татбиқ этишни янада жадаллаштириш зарурлигини қатъий таъкидлади.
Қуйидаги расмий сиёсий-иқтисодий жадвал орқали Ўзбекистон ва Малайзия раҳбарлари ўртасидаги учрашувнинг бош натижалари, иқтисодий кўрсаткичлари ва истиқболли йўналишлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Етакчилар учрашуви ва мақоми
Савдо-иқтисодий ўсиш суръати
Ҳамкорликдаги устувор соҳалар
Гуманитар ва молиявий алоқалар
• Президент Шавкат Мирзиёев
• Бош вазир Анвар Иброҳим
Тошкентдаги самимий мулоқот
• Йил бошидан бери ўсиш: +15%
• Қўшма корхоналар сони: 50 та
• Фаол ва тизимли мулоқотлар
• “Petronas” билан стратегик баҳс
• Нефть-кимё ва машинасозлик
• Юқори технологиялар ва тиббиёт
• Ислом молияси ва зиёрат туризми
• Авиақатновлар сонини ошириш
• Расмий ташриф билан келиш таклифи
Ислом молияси ва зиёрат туризми ривожлантирилади
Музокаралар давомида нафақат оғир саноат, балки истиқболли инновацион тармоқларни илгари суришга ҳам катта эътибор қаратилди. Хусусан, нефть-кимё саноати, юқори технологиялар, замонавий қишлоқ хўжалиги, машинасозлик ҳамда фармацевтика каби устувор йўналишларда қўшма лойиҳаларни фаоллаштириш зарурлиги қайд этилди.
Бундан ташқари, икки мамлакат учун бирдек манфаатли бўлган машҳур ислом молияси воситаларини жорий этиш, ҳудудлараро тўғридан-тўғри алоқаларни мустаҳкамлаш, Малайзиялик сайёҳлар учун юртимизда зиёрат туризми имкониятларини кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди. Мухлисларимиз учун яна бир қувонарли янгилик — мамлакатларимиз ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновлар сонини сезиларли даражада ошириш ва маданий-гуманитар алмашинувларни кучайтириш истиқболлари атрофлича муҳокама қилинди.
Мулоқот чоғида томонлар халқаро сиёсат ва минтақавий кун тартибидаги долзарб муаммолар юзасидан ҳам ўзаро фикр алмашишди. Ниҳоятда сермазмун ўтган учрашув якунида Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири Анвар Иброҳимни юртимизга кенг қамровли алоҳида расмий ташриф билан келишга таклиф қилди.
Замин сиёсий шарҳловчиларининг қараши:
Малайзия Жануби-Шарқий Осиёдаги энг ривожланган ва ислом молияси бўйича дунёда етакчи давлатлардан бири ҳисобланади. “Petronas” каби гигант компаниянинг юртимизга кириб келиши ва тўғридан-тўғри авиарейсларнинг кўпайиши Ўзбекистоннинг ҳам иқтисодий, ҳам сайёҳлик салоҳиятини жаҳон бозорида мутлақо янги даражага олиб чиқиши шубҳасиздир. Эртанги кунда икки биродар халқ ўртасидаги ришталар янада мустаҳкамланади.
Юртимиздаги энг муҳим халқаро учрашувлар, олий даражадаги сиёсий музокаралар хроникаси ҳамда дунё ҳамжамияти билан олиб борилаётган истиқболли келишувларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…