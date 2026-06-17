Эрталаб туришга қийналасизми? Мутахассис сабабини тушунтирди
Психолог-тренер, дори-дармонларсиз соғломлаштириш йўналишида фаолият юритувчи “Норбеков маркази” мутахассиси Аҳаджон Қўшоқов “Ўзимизнинг гап” кўрсатувида қизиқарли ва ўйлантирувчи фикрлар билан ўртоқлашди.
Унинг таъкидлашича, инсоннинг уйқу сифати нафақат ётиш вақти ёки давомийлигига, балки тўшак гигиенасига ҳам бевосита боғлиқ. Мутахассис оддий, аммо кам эътибор бериладиган бир одат — ётишдан олдин чойшабни дазмоллаш ҳақида гапирди.
“Синаб кўриш учун ётадиган жойингиздан битта соч толаси олиб, уни пакетга солиб лабораторияда текширтиринг. Микроскопда бир неча минг баробар катталаштириб кўрилганда, унда кўзга кўринмайдиган, шаффоф рангдаги жуда майда жониворлар — каначалар кўринади”, — дейди у.
Қўшоқовнинг айтишича, кўпчилик эрталаб уйғонишда қийналиши, ҳатто узоқ ухласа ҳам чарчоқни ҳис қилиши айнан шу омил билан боғлиқ бўлиши мумкин.
“Бу каначалар қон сўрмайди, аммо инсон энергиясига салбий таъсир кўрсатади. Шунинг учун ётишдан олдин чойшабни оддий ёки буғли дазмолда дазмоллаб ётиш фойдали бўлади”, — дея тавсия берди мутахассис.
Унинг фикрича, бу оддий одатни жорий этиш орқали уйқу сифати яхшиланиб, инсон ўзини янада тетик ва қувватга тўла ҳис қилиши мумкин.
Мазкур тавсиялар ижтимоий тармоқларда ҳам қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
…