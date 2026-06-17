Эрталаб туришга қийналасизми? Мутахассис сабабини тушунтирди

·0·Фойдали
Эрталаб туришга қийналасизми? Мутахассис сабабини тушунтирди

Психолог-тренер, дори-дармонларсиз соғломлаштириш йўналишида фаолият юритувчи “Норбеков маркази” мутахассиси Аҳаджон Қўшоқов “Ўзимизнинг гап” кўрсатувида қизиқарли ва ўйлантирувчи фикрлар билан ўртоқлашди.

Унинг таъкидлашича, инсоннинг уйқу сифати нафақат ётиш вақти ёки давомийлигига, балки тўшак гигиенасига ҳам бевосита боғлиқ. Мутахассис оддий, аммо кам эътибор бериладиган бир одат — ётишдан олдин чойшабни дазмоллаш ҳақида гапирди.

“Синаб кўриш учун ётадиган жойингиздан битта соч толаси олиб, уни пакетга солиб лабораторияда текширтиринг. Микроскопда бир неча минг баробар катталаштириб кўрилганда, унда кўзга кўринмайдиган, шаффоф рангдаги жуда майда жониворлар — каначалар кўринади”, — дейди у.

Қўшоқовнинг айтишича, кўпчилик эрталаб уйғонишда қийналиши, ҳатто узоқ ухласа ҳам чарчоқни ҳис қилиши айнан шу омил билан боғлиқ бўлиши мумкин.

“Бу каначалар қон сўрмайди, аммо инсон энергиясига салбий таъсир кўрсатади. Шунинг учун ётишдан олдин чойшабни оддий ёки буғли дазмолда дазмоллаб ётиш фойдали бўлади”, — дея тавсия берди мутахассис.

Унинг фикрича, бу оддий одатни жорий этиш орқали уйқу сифати яхшиланиб, инсон ўзини янада тетик ва қувватга тўла ҳис қилиши мумкин.

Мазкур тавсиялар ижтимоий тармоқларда ҳам қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мутахассислар огоҳлантирди: очиқ ойналар автомобил ёнилғиcини кўпроқ сарфлайдиМутахассислар огоҳлантирди: очиқ ойналар автомобил ёнилғиcини кўпроқ сарфлайди15.06, 12:14Мутахассислар огоҳлантирди: 30 ёшдан кейин ҳаёт ўзгарадиМутахассислар огоҳлантирди: 30 ёшдан кейин ҳаёт ўзгаради15.06, 12:01Қоғоз китоб ва планшет таққосланди: натижа олимларни ҳам ажаблантирдиҚоғоз китоб ва планшет таққосланди: натижа олимларни ҳам ажаблантирди14.06, 18:20Шакарли газланган ичимликлар жигар саратони хавфини ошириши мумкинШакарли газланган ичимликлар жигар саратони хавфини ошириши мумкин14.06, 16:06Қоғоз китоб ўқиш мияга кутилмаган фойда бериши аниқландиҚоғоз китоб ўқиш мияга кутилмаган фойда бериши аниқланди14.06, 05:34Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилдиҚаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди13.06, 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қурбонлик қилишда нималарга эътибор бериш керак?
Қурбонлик қилишда нималарга эътибор бериш керак?
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Лавлаги қон босимига қандай таъсир қилади?
Лавлаги қон босимига қандай таъсир қилади?
Сабзи кўриш қобилиятини яхшилаши ростми?
Сабзи кўриш қобилиятини яхшилаши ростми?
Бармоқ билан селфи тушиш қанчалик хавфли?
Бармоқ билан селфи тушиш қанчалик хавфли?